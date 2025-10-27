Live TV

Elon Musk, din nou în grațiile lui Trump după luni de conflicte publice: „A avut o perioadă proastă”

Data publicării:
colaj foto cu musk si trump
Elon Musk și Donald Trump. Colaj foto: Profimedia

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat luni că a reluat legătura cu Elon Musk, precizând că cei doi au vorbit „din când în când” după ce s-au întâlnit la funeraliile activistului conservator Charlie Kirk, luna trecută, în Arizona. Liderul de la Casa Albă a spus că relația dintre ei este acum „bună”.

„Întotdeauna mi-a plăcut Elon”, a spus Trump, răspunzând unei întrebări a publicației POLITICO la bordul Air Force One, în drum spre Japonia. „A avut o perioadă proastă, un moment dificil. Dar îmi place Elon și bănuiesc că o să-mi placă mereu.” Declarațiile marchează cel mai recent semn al unei împăcări vizibile între cei doi, după o vară marcată de dispute și atacuri publice.

În ultimele luni, Trump și Musk s-au aflat în conflict, schimbând insulte personale și amenințări politice, după ce miliardarul a sugerat că ar putea susține candidați împotriva republicanilor și chiar înființa un nou partid, numit America Party.

La acea vreme, Trump l-a avertizat pe Musk că ar putea avea „consecințe foarte serioase” dacă merge mai departe cu aceste planuri și chiar a sugerat că ar putea folosi Departamentul pentru Eficiența Guvernamentală, pe care Musk l-a condus în faza sa inițială, împotriva miliardarului.

Reapropierea celor doi ar putea avea implicații politice și financiare majore în perspectiva alegerilor din 2026 și 2028. Ca proprietar al platformei X, Elon Musk rămâne una dintre cele mai influente voci din media conservatoare, cu potențialul de a influența curse electorale importante prin donații substanțiale.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
salvador dali
1
Un tablou, cumpărat dintr-un târg cu 170 de euro, s-a dovedit a fi o operă a lui Salvador...
jurilovca
2
România are o nouă stațiune turistică: Comuna este una dintre cele mai pitorești așezări...
maria zaharova face declaratii
3
Reacția Moscovei după ce al 19-lea pachet de sancțiuni UE a interzis exportul de licheni...
O multime de oameni urmareste ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) din afara curtii catedralei, în București, 26 octombrie 2025.
4
Ziua inaugurării Catedralei Naționale. Mii de oameni au venit să vadă cea mai mare...
susținătorii lui călin georgescu la catedrala națională
5
Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea Catedralei Naționale. Au...
Scandal de proporții: Camelia Voinea, ”ultimatum” pentru Denisa Golgotă, după acuzațiile fără precedent! ”Nu stau cu mâinile în sân”
Digi Sport
Scandal de proporții: Camelia Voinea, ”ultimatum” pentru Denisa Golgotă, după acuzațiile fără precedent! ”Nu stau cu mâinile în sân”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Xi jinping
Cărțile dragonului. Cele șapte elemente care-l fac pe Xi Jinping...
catedrala manturirii
Arhitectul Catedralei Naționale confirmă că zona exterioară va fi „cu...
drula
Drulă acuză PSD, PNL și AUR că împiedică referendumul lui Nicușor...
tunel munte
A început dinamitarea primului tunel în munte de pe Valea Oltului...
Ultimele știri
Donald Trump a dezvăluit că a fost supus unei examinări RMN. Motivul investigației, învăluit în mister: „A fost perfect”
Moscova a pus capăt acordului cu Washington privind reprocesarea plutoniului nuclear. Decretul, semnat de Vladimir Putin
Suspiciune de malpraxis la Spitalul din Sinaia, după moartea suspectă a unei femei. FACIAS cere Ministerului Sănătăţii să facă anchetă
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Trump și Orban
Orban spune că Trump a greşit când a aprobat sancţiuni împotriva companiilor petroliere ruse: „Preţurile la energie vor creşte”
Dmitri Peskov.
Cum explică Rusia testul rachetei nucleare Burevestnik, după comentariile lui Trump
UK Hosts President Trump And First Lady Melania Trump For State Visit - Day Three
Reacția lui Donald Trump, după ce mai mulți susținători au sugerat că ar trebui să rămână la putere și după 2028
U.S. President Trump And North Korean Leader Kim Jong-un Meet In Hanoi
Donald Trump este gata să facă o concesie fără precedent pentru a se întâlni cu dictatorul Kim Jong Un. Când s-ar putea vedea cei doi
Forţele Armatei naţionale bolivariene.
Venezuela acuză SUA că ar căuta „un incident pentru a justifica o agresiune militară”. Ministrul Apărării: Armata rămâne în alertă
Partenerii noștri
Pe Roz
Keanu Reeves spune că iubita lui este mai amuzantă decât el: „Este și mai frumoasă, mult mai deșteaptă”...
Cancan
Fiul lui Nicușor Dan a oferit un moment viral la Catedrala Mântuirii Neamului! Gestul lui l-a făcut pe...
Fanatik.ro
„Îl botez și pe el!” Planul lui Gigi Becali pentru fotbalistul transferat pe 1.000.000 de euro
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Ce s-a ales de lotul feminin de gimnastică, echipă adorată de milioane de români. Este scandal total între...
Adevărul
Arma „joker” care va decide soarta Ucrainei, dar ar putea declanșa al Treilea Război Mondial
Playtech
Val de furtuni puternice. Meteorologii anunţă o lună noiembrie cu vreme severă
Digi FM
Dan Negru, comentariu dur privind sfințirea picturii Catedralei Neamului: „Poate că Iisus n-ar fi prins o...
Digi Sport
Nu se mai ascund! Jannik Sinner a confirmat relația cu un model celebru
Pro FM
Elizabeth Hurley, dezvăluiri despre relația cu Billy Ray Cyrus: „Nu avem activități atât de glamour precum...
Film Now
George Clooney, eroul din saga "Ocean's", ironic cu privire la jaful de la Luvru: "S-au descurcat bine"...
Adevarul
Cancerele care pot fi depistate prin două analize simple de sânge. „Omul sănătos trebuie să se lase înțepat”
Newsweek
Lovitură la pensie pentru o categorie de pensionari care pierd bani. Și mamele sunt afectate
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile au stârnit...
Digi World
În căutarea vieţii extraterestre. O exoplanetă telurică din clasa Super-Pământurilor, aflată la 20 de ani...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Britt Ekland, fată Bond în anii ’70, apariție rară în L.A. Cum arată la 83 de ani cea care a cucerit și...
UTV
Kim Kardashian a întors toate privirile într-o lenjerie transparentă la ziua ei de naștere