Elon Musk, din nou în grațiile lui Trump după luni de conflicte publice: „A avut o perioadă proastă”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat luni că a reluat legătura cu Elon Musk, precizând că cei doi au vorbit „din când în când” după ce s-au întâlnit la funeraliile activistului conservator Charlie Kirk, luna trecută, în Arizona. Liderul de la Casa Albă a spus că relația dintre ei este acum „bună”.

„Întotdeauna mi-a plăcut Elon”, a spus Trump, răspunzând unei întrebări a publicației POLITICO la bordul Air Force One, în drum spre Japonia. „A avut o perioadă proastă, un moment dificil. Dar îmi place Elon și bănuiesc că o să-mi placă mereu.” Declarațiile marchează cel mai recent semn al unei împăcări vizibile între cei doi, după o vară marcată de dispute și atacuri publice.

În ultimele luni, Trump și Musk s-au aflat în conflict, schimbând insulte personale și amenințări politice, după ce miliardarul a sugerat că ar putea susține candidați împotriva republicanilor și chiar înființa un nou partid, numit America Party.

La acea vreme, Trump l-a avertizat pe Musk că ar putea avea „consecințe foarte serioase” dacă merge mai departe cu aceste planuri și chiar a sugerat că ar putea folosi Departamentul pentru Eficiența Guvernamentală, pe care Musk l-a condus în faza sa inițială, împotriva miliardarului.

Reapropierea celor doi ar putea avea implicații politice și financiare majore în perspectiva alegerilor din 2026 și 2028. Ca proprietar al platformei X, Elon Musk rămâne una dintre cele mai influente voci din media conservatoare, cu potențialul de a influența curse electorale importante prin donații substanțiale.

Editor : M.I.