Live TV

Elon Musk i-a spus unei foste iubite că are nevoie de „o legiune de copii înainte de începerea unui război civil”

Data actualizării: Data publicării:
Elon Musk.
Elon Musk. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Miliardarul Elon Musk seamănă „în mod deliberat dezbinare” prin intermediul platformei sale de socializare X, lucru ce va fi catastrofal dacă nu este reglementat, a avertizat mama unuia dintre cei 14 copii ai celui mai bogat om din lume.

În „Musk”, un nou documentar realizat de cineastul Alex Gibney, fosta influenceriță MAGA Ashley St. Clair spune că Musk i-a trimis un mesaj în care îi scria că vrea să aibă un copil cu ea deoarece are nevoie de „o legiune de copii înainte de începerea unui război civil”, potrivit The Guardian.

Cei doi au avut un copil în 2024, dar între timp s-au despărțit. St. Clair susține că echipa lui Musk i-a oferit o plată unică de 40 de milioane de dolari și o pensie lunară de 100.000 de dolari în schimbul semnării unui acord de confidențialitate (NDA), însă a retras oferta după ce ea a refuzat să semneze.

Întrebată la premiera documentarului de la Festivalul de Film de la Veneția dacă fostul ei partener doar se teme de un război civil sau încearcă în mod activ să-l provoace, St. Clair a spus: „Indiferent ce este, ceea ce face el cu această platformă X nu poate fi ignorat, pentru că întreține flăcări care nu există în lumea reală.”

„El creează ceva ce produce efecte în lumea reală prin toate aceste intervenții pe X”, a spus fosta susținătoare a lui Trump, care a adăugat că acum regretă activismul ei politic din trecut.

„Cred cu tărie că provoacă o dezbinare deliberată care ar putea fi catastrofală dacă nu este reglementată sau stăpânită, sau dacă noi nu ne facem datoria pentru a o opri”, a adăugat ea.

De la achiziționarea rețelei cunoscute anterior sub numele de Twitter în 2022, Musk a folosit platforma pentru a-și amplifica propriile opinii politice. Luni, el a sărbătorit rezultatul bun obținut de partidul de extremă dreaptă Alternativa pentru Germania (AfD) la alegerile regionale din Saxonia-Anhalt, scriind „Bravo!” ca răspuns la mesajul de felicitare transmis de copreședinta Alice Weidel pentru candidatul principal.

Regizorul Alex Gibney, care a abordat în trecut subiecte precum Enron, Vladimir Putin și armata SUA, a declarat că preocuparea lui Musk privind prăbușirea civilizației își are probabil rădăcinile în copilăria sa din Africa de Sud.

„A avut o copilărie foarte dificilă și traumatică. Într-o anumită măsură, dacă ar fi să psihoanalizez situația, el își rejoacă acum acea traumă pe seama noastră”, a spus el.

Documentarul de patru ore, pe care Gibney l-a filmat pe parcursul a trei ani, conturează un portret detaliat al ascensiunii lui Musk: de la un „tech bro” dintr-un start-up de software la un antreprenor care vinde rachete și mașini electrice, ajungând ulterior un apropiat al mișcării MAGA.

„Am descoperit  că povestea lui Musk nu este o poveste nouă din lumea tehnologiei”, a spus Gibney.

„Povestea lui este, de fapt, povestea unui vin vechi într-o sticlă nouă. Se dovedește a fi povestea unui escroc, a unui manipulator de acțiuni. Averea și puterea lui vin din umflarea artificială a valorii acțiunilor”, a adăugat el.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Meghan Markle și prințul harry
1
Reacția lui Harry și Meghan după mesajul regelui Charles privind statutul lor în Familia...
drapel olanda gettyimages
2
Atenţionare de călătorie emisă de MAE pentru românii care vor să meargă în Olanda
dungaciu4
3
George Simion și Dan Dungaciu, la pescuit, alături de călugării de pe Muntele Athos...
senatoarea Victoria Stoiciu
4
Victoria Stoiciu, după ce episcopul Hușilor i-a interzis lui Călin Georgescu acțiuni...
Spitalul de Urgenţă Bucureşti Floreasca.
5
De ce a ajuns o pacientă de la Spitalul Floreasca să plătească 8.000 de euro pentru a fi...
Jose Mourinho a dat declarația serii, după Real Madrid - Inter 2-1. Ce a spus despre Cristi Chivu
Digi Sport
Jose Mourinho a dat declarația serii, după Real Madrid - Inter 2-1. Ce a spus despre Cristi Chivu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Trump
Arma secretă a lui Pete Hegseth pentru o eventuală candidatură la președinția SUA
profimedia-1098843245
De ce giganții tech vor să mute centrele de date în spațiu și ce temeri ridică ideea pentru mediul înconjurător
photo-collage.png - 2026-09-04T171422.440
Protecția Consumatorilor a oprit serviciul de odihnă în 20 de grădinițe din Constanța. Probleme descoperite la paturile copiilor
photo-collage.png - 2026-09-03T170952.137
Mirabela Grădinaru, alături de Maia Sandu la Chișinău. Avertisment despre pericolele online pentru copii
copii bariera
Doi copii din Constanța traversează calea ferată printre bariere, cu câteva secunde înainte să treacă un tren
Recomandările redacţiei
1 INSTANT_SPION_RUS_003_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Cine este cetățeanul rus arestat pentru tentative de sabotaj în...
potra georgescu
Procesul în care Horațiu Potra și Călin Georgescu sunt judecați...
Donald Trump și Marco Rubio
De ce nu poate America să sufoce economic Iranul, în ciuda...
horatiu moldovan inquam george calin
Şeful CNAS, despre sincopele e-SănătateaMea: Corectarea problemelor...
Ultimele știri
Funeraliile regelui Harald al V-lea au loc miercuri în Norvegia: evenimentul începe cu un minut de reculegere la nivel național
Cum au rezistat doi bărbați nouă zile în întuneric, fără hrană, sub ruinele celui mai grav dezastru natural din Nepal
Cât costă asigurarea de sănătate pe un an în 2026. Cine poate opta pentru plata CASS
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
5 zodii au parte de o schimbare majoră pe 9 septembrie 2026. Portalul 9/9 le ajută să închidă un capitol...
Cancan
Luciana Păunescu a murit fulgerător la 46 de ani! Cu doar o lună înainte, își făcuse analizele și le-a...
Fanatik.ro
Transferuri vară 2026/27: de ce SuperLiga este o piață mai degrabă săracă! Achiziții și vânzări la FCSB...
editiadedimineata.ro
Modelele de inteligență artificială, tot mai greu de monitorizat
Fanatik.ro
Ei sunt jucătorii care pot face diferența la CFR Cluj. Ce fotbaliști și-a adus, de fapt, Șumudică și ce a...
Adevărul
Ce se întâmplă dacă mergi cu copilul în vacanță, în timpul anului școlar
Playtech
Orașele din România prin care ar putea trece trupele NATO într-o situație de urgență. De ce drumurile devin...
Digi FM
Scrisoarea regelui Charles. Ce transmite despre statutul lui Harry şi Meghan după revenirea lor în Regatul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Au bătut palma! Ianis Hagi pleacă la vizita medicală
Pro FM
Câți bani a făcut Mihai Trăistariu vara aceasta. Garsonierele de la mare i-au adus mai mult decât cele 144 de...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Un cuplu de Oscar la Veneția: Penelope Cruz și Javier Bardem, fermecători pe Lido. Doi îndrăgostiți...
Adevarul
Ce transporta singurul avion civil care a avut voie să zboare după atentatele de la 11 septembrie
Newsweek
Noua lege a pensiilor, criticată dur de un expert. Cine sunt pensionarii care au pierdut la recalculare?
Digi FM
Anamaria Prodan nu s-a uitat la bani pentru majoratul lui Bebeto. Suma uriașă cheltuită pentru petrecere...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce găteau, de fapt, oamenii din Epoca de Piatră? Descoperirile sunt surprinzătoare
Digi Animal World
Și-a pierdut orice speranță! Unde a fost găsit, după 8 ani, calul rar furat din ferma unei femei: „A fost un...
Film Now
Ce părere are Angelina Jolie despre decizia copiilor ei de a renunța, pe rând, la numele Pitt: „Vrea doar ca...
UTV
Sydney Sweeney a atras toate privirile la Veneția. Actrița a purtat o rochie complet transparentă