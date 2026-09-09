Elon Musk i-a spus unei foste iubite că are nevoie de „o legiune de copii înainte de începerea unui război civil”

Miliardarul Elon Musk seamănă „în mod deliberat dezbinare” prin intermediul platformei sale de socializare X, lucru ce va fi catastrofal dacă nu este reglementat, a avertizat mama unuia dintre cei 14 copii ai celui mai bogat om din lume.

În „Musk”, un nou documentar realizat de cineastul Alex Gibney, fosta influenceriță MAGA Ashley St. Clair spune că Musk i-a trimis un mesaj în care îi scria că vrea să aibă un copil cu ea deoarece are nevoie de „o legiune de copii înainte de începerea unui război civil”, potrivit The Guardian.

Cei doi au avut un copil în 2024, dar între timp s-au despărțit. St. Clair susține că echipa lui Musk i-a oferit o plată unică de 40 de milioane de dolari și o pensie lunară de 100.000 de dolari în schimbul semnării unui acord de confidențialitate (NDA), însă a retras oferta după ce ea a refuzat să semneze.

Întrebată la premiera documentarului de la Festivalul de Film de la Veneția dacă fostul ei partener doar se teme de un război civil sau încearcă în mod activ să-l provoace, St. Clair a spus: „Indiferent ce este, ceea ce face el cu această platformă X nu poate fi ignorat, pentru că întreține flăcări care nu există în lumea reală.”

„El creează ceva ce produce efecte în lumea reală prin toate aceste intervenții pe X”, a spus fosta susținătoare a lui Trump, care a adăugat că acum regretă activismul ei politic din trecut.

„Cred cu tărie că provoacă o dezbinare deliberată care ar putea fi catastrofală dacă nu este reglementată sau stăpânită, sau dacă noi nu ne facem datoria pentru a o opri”, a adăugat ea.

De la achiziționarea rețelei cunoscute anterior sub numele de Twitter în 2022, Musk a folosit platforma pentru a-și amplifica propriile opinii politice. Luni, el a sărbătorit rezultatul bun obținut de partidul de extremă dreaptă Alternativa pentru Germania (AfD) la alegerile regionale din Saxonia-Anhalt, scriind „Bravo!” ca răspuns la mesajul de felicitare transmis de copreședinta Alice Weidel pentru candidatul principal.

Regizorul Alex Gibney, care a abordat în trecut subiecte precum Enron, Vladimir Putin și armata SUA, a declarat că preocuparea lui Musk privind prăbușirea civilizației își are probabil rădăcinile în copilăria sa din Africa de Sud.

„A avut o copilărie foarte dificilă și traumatică. Într-o anumită măsură, dacă ar fi să psihoanalizez situația, el își rejoacă acum acea traumă pe seama noastră”, a spus el.

Documentarul de patru ore, pe care Gibney l-a filmat pe parcursul a trei ani, conturează un portret detaliat al ascensiunii lui Musk: de la un „tech bro” dintr-un start-up de software la un antreprenor care vinde rachete și mașini electrice, ajungând ulterior un apropiat al mișcării MAGA.

„Am descoperit că povestea lui Musk nu este o poveste nouă din lumea tehnologiei”, a spus Gibney.

„Povestea lui este, de fapt, povestea unui vin vechi într-o sticlă nouă. Se dovedește a fi povestea unui escroc, a unui manipulator de acțiuni. Averea și puterea lui vin din umflarea artificială a valorii acțiunilor”, a adăugat el.

Editor : M.B.