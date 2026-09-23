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Elon Musk, laude la adresa lui Xi Jinping într-un interviu pentru televiziunea chineză de stat: „Lider extraordinar”

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Elon Musk.
Elon Musk. Foto: Profimedia Images
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Antreprenorul miliardar Elon Musk, directorul general al Tesla Inc., l-a lăudat pe preşedintele chinez Xi Jinping, numindu-l un „lider extraordinar”, într-un interviu acordat miercuri postului de televiziune de stat chinez CCTV, relatează Reuters.

„Sub conducerea sa, China a cunoscut o prosperitate imensă”, a declarat Musk, făcând referire la progrese vizibile în ce priveşte noile construcţii şi infrastructura dezvoltată în marea ţară asiatică.

„De asemenea, este evident - doar plimbându-te pe străzi - că prosperitatea cetăţeanului chinez de rând a crescut”, a adăugat el.

Este de aşteptat ca Musk să participe alături de alţi lideri de companii din SUA la un dineu oficial găzduit joi de preşedintele Donald Trump la Casa Albă, în onoarea lui Xi, care se întâlneşte joi cu Trump, în cadrul celui de-al doilea summit din acest an dintre liderii celor două cele mai mari economii ale lumii, menţionează Agerpres.

Musk a vorbit în interviu şi despre cel mai mare centru de producţie al Tesla, situat la Shanghai, descriind echipa de acolo ca fiind „incredibil de talentată, harnică şi de încredere”.

„Fabrica Tesla din Shanghai este o bijuterie; este chiar frumoasă, dacă aţi avut ocazia să o vizitaţi”, a spus el.

Elon Musk a respins anterior speculaţiile conform cărora operaţiunile Tesla din China ar putea fi separate în perspectiva unei posibile fuziuni cu SpaceX.

Vânzările modelelor 3 şi Y produse la uzina Tesla din Shanghai - care este şi principalul centru de export al companiei la nivel mondial - au crescut cu 3,6% în august faţă de anul precedent, încetinind însă brusc comparativ cu luna anterioară, pe fondul unor tendinţe divergente înregistrate pe principalele pieţe ale producătorului auto american.

Editor : B.E.

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