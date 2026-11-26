Elon Musk a anunțat că va oferi fiecărui copil din Statele Unite câte două acțiuni SpaceX, una din partea companiei și una din portofoliul său personal, dublând astfel oferta făcută în octombrie. Pentru a beneficia de acest cadou, părinții sau tutorii legali trebuie să activeze conturile Trump ale copiilor. Valoarea totală a acțiunilor promise ar putea ajunge la 17,8 miliarde de dolari, dacă toate cele aproximativ 70 de milioane de conturi deja create ar beneficia de ofertă.

„Fiecare copil din America va primi două acţiuni SpaceX, una de la companie şi una de la mine personal”, a promis cel mai bogat om din lume, într-un mesaj postat pe X, platforma de socializare pe care o deţine de asemenea.

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Elon Musk a confirmat că acţiunile SpaceX vor fi transferate luna viitoare, în timp ce acţiunile sale personale vor fi transferate în iunie 2027. Nu a oferit alte detalii despre aranjament.

Pentru a primi acțiuni prin intermediul programului, părinții sau tutorii legali trebuie să solicite și să activeze contul Trump („Trump Account”) al copilului. Guvernul american acordă o contribuție unică de 1.000 de dolari (914 euro) cetățenilor americani eligibili, născuți în perioada 2025-2028.

Banii sunt investiți, în general, în fonduri cu costuri reduse, care urmăresc evoluția pieței bursiere americane, iar retragerile sunt, de regulă, restricționate până în anul în care copilul împlinește 18 ani. Casa Albă a anunțat că până în octombrie fuseseră create aproape 70 de milioane de conturi. Nu este clar câte dintre acestea au fost activate.

La prețul de închidere de miercuri, de 127,44 dolari pe acțiune, cele două acțiuni valorau 254,88 dolari. Valoarea totală a acțiunilor promise s-ar ridica la aproximativ 17,8 miliarde de dolari (16,3 miliarde de euro), dacă toate cele 70 de milioane de conturi ar primi câte două acțiuni.

„Recomand să vă păstraţi acţiunile”, a adăugat Musk, afirmând că SpaceX ar putea „valora de aproximativ un milion de ori mai mult decât economia globală actuală” în cazul în care compania „reuşeşte să facă posibilă viaţa pe mai multe planete şi să valorifice chiar şi o milionime din energia Soarelui”. „Acestea sunt, evident, obiective extrem de dificile, dar există o cale pentru a le atinge”, a continuat el.

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Aliniat politic cu preşedintele american Donald Trump, miliardarul a promis în octombrie că fiecare copil din Statele Unite va primi o acţiune SpaceX, specificând că aceasta va fi „prima dintr-o serie lungă”, scrie Agerpres. El a făcut anunţul cu două săptămâni înainte de alegerile de la jumătatea mandatului, care au dus la o victorie zdrobitoare a democraţilor.

SpaceX a intrat pe bursă în iunie, strângând aproximativ 85,7 miliarde de dolari (78 de miliarde de euro). Racheta Starship a SpaceX a ajuns pe orbită pentru prima dată în septembrie, o etapă importantă în ambiţia lui Elon Musk de a coloniza Marte.

Editor : M.I.