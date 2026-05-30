„Elveția Orientului Mijlociu” și problema Strâmtorii Ormuz. De ce a amenințat Donald Trump că va „arunca în aer” Omanul, aliat al SUA

Amenințările administrației Trump la adresa Omanului, un aliat de lungă durată al SUA, au plasat ferm în centrul atenției geopolitice o țară cunoscută pentru cultivarea unei reputații de „Elveție a Orientului Mijlociu”, scrie CNBC.

Intermediar cheie în crizele regionale

Poziționat pe coasta de sud-est a Peninsulei Arabice și cu fața spre Iran, peste Strâmtoarea Ormuz, vitală din punct de vedere strategic, Omanul a servit drept intermediar cheie în crizele regionale, inclusiv în războiul dus de SUA și Israel împotriva Iranului.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a avertizat, joi, că SUA vor impune „agresiv” sancțiuni împotriva Omanului dacă acesta va ajuta Iranul să stabilească un sistem de taxare în Strâmtoarea Ormuz, o cale navigabilă care gestionează de obicei aproximativ 20% din traficul global de petrol.

„Omanul, în special, ar trebui să știe că Trezoreria SUA va viza agresiv orice actor implicat - direct sau indirect - în facilitarea taxelor pentru strâmtoare, iar orice partener dispus să facă acest lucru va fi penalizat”, a transmis Bessent într-o postare pe X.

„Toate națiunile ar trebui să respingă categoric orice încercări ale Iranului de a perturba liberul flux comercial”, a completat el.

Comentariile sale au venit la mai puțin de 24 de ore după ce președintele Donald Trump a părut să amenințe cu o acțiune militară partenerul SUA din Golf.

Când a fost întrebat de un reporter în timpul unei ședințe de cabinet despre părerea sa despre cum Omanul și Iranul supraveghează comerțul prin Strâmtoarea Ormuz, Trump a spus: „Omanul se va comporta la fel ca toți ceilalți, altfel va trebui să-i aruncăm în aer. Ei înțeleg asta. Vor fi bine.”

Amenințările lui Trump, „semn al disperării”

Iranul a indicat anterior că ar putea gestiona în comun Strâmtoarea Ormuz, alături de Oman, deși Muscat nu a declarat că dorește controlul asupra unuia dintre cele mai importante puncte de tranzit al petrolului din lume.

Analiștii geopolitici au declarat că amenințările SUA la adresa Omanului, un partener economic și de securitate apropiat, au marcat o schimbare extrem de neobișnuită de postură.

Brian Katulis, cercetător senior la Middle East Institute, un think tank cu sediul la Washington, a declarat că Omanul joacă un rol important în Strâmtoarea Ormuz ca urmare a geografiei, teritoriul său fiind situat pe partea vestică a căii navigabile. El a menționat că țara are o politică de lungă durată de susținere a fluxului liber de petrol și alte bunuri.

„De asemenea, se consideră «Elveția» Orientului Mijlociu - un mediator care discută cu toate părțile și caută să mențină relații pozitive cu toate țările”, a declarat Katulis pentru CNBC prin e-mail.

„Amenințările lui Trump la adresa Omanului sunt un semn al frustrării și disperării sale legate de propria incapacitate de a produce rezultatele la care spera în Iran”, a afirmat Katulis. „Este încă un exemplu de diplomație performativă și de utilizare a puterii trolilor, care probabil nu va reprezenta altceva decât simple cuvinte”, a completat el.

Un tandem Iran-Oman

Mehran Haghirian, director de cercetare și programe la Fundația Bourse & Bazaar, un grup de experți economici, a declarat că avertismentul lui Trump împotriva Omanului a marcat prima dată când SUA au amenințat că vor ataca un stat din Consiliul de Cooperare al Golfului.

„Acest lucru a fost răspuns la o întrebare despre informațiile recente care sugerează că Iranul și Omanul vin cu un nou mecanism pentru Strâmtoarea Ormuz, care nu include taxe, ci un «control» comun. Controlul este ceea ce Iranul și Omanul vor păstra pentru tot restul timpului datorită geografiei”, a declarat Haghirian, miercuri, pe rețelele sociale.

„Ceea ce a spus probabil nu a fost deliberat și provine din disprețul său față de ministrul de Externe omanez din cauza medierii lui Al Busaidi din februarie. Indiferent de situație, va trebui să existe declarații emise de CCG pentru a condamna cuvintele lui Trump”, a adăugat el.

Senatorul Chris Murphy, democrat de Connecticut, l-a criticat aspru pe președinte pentru comentariile sale referitoare la Oman.

„Amenințarea de a «arunca în aer» Omanul, un aliat al SUA și intermediar cheie în discuțiile cu Iranul, este doar încă un semn al motivului pentru care acest război a deraiat. Sunt (n.r. membrii administrației Trump) într-o panică constantă, făcând greșeală după greșeală”, a spus Murphy într-o postare pe rețelele sociale, joi.

SUA și Iranul au ajuns la un acord pentru prelungirea armistițiului și ridicarea restricțiilor privind transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, au relatat mai multe canale media internaționale, joi, citând surse anonime familiarizate cu situația, deși Trump nu a aprobat încă acordul, iar presa de stat iraniană a declarat că acesta nu a fost finalizat.

