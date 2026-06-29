Emiratele Arabe Unite ridică interdicția de călătorie în Liban, după luni de restricții cauzate de războiul din Orientul Mijlociu

Emiratele Arabe Unite (EAU) au anunţat că, începând de luni, cetăţenii lor pot călători din nou în Liban, ridicând o interdicţie instituită din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

Transmisă de agenţia oficială WAM, această undă verde acordată de Ministerul de Externe este însoţită, pentru cetăţenii EAU care doresc să meargă în Liban, de o înregistrare obligatorie pe platforma serviciilor consulare ale ţării lor, notează AFP preluată de Agerpres.

În aprilie, Emiratele le-au interzis cetăţenilor lor să călătorească în Liban, precum şi în Irak şi Iran, în plin război în Orientul Mijlociu. Republica Islamică a lansat atacuri împotriva petro-monarhiei, un aliat al SUA, în represalii la atacul israeliano-american împotriva sa declanşat pe 28 februarie.

În Liban, gruparea armată pro-iraniană Hezbollah a atras ţara în război pe 2 martie, lansând atacuri împotriva nordului Israelului.

Prim-ministrul libanez Nawaf Salam a salutat decizia luni seară, spunând că aceasta demonstrează „încrederea reînnoită a Emiratelor Arabe Unite” în ţara sa, într-un mesaj pe X.

Prin intermediul aceluiaşi canal, şeful diplomaţiei de la Beirut, Youssef Raggi, şi-a exprimat "gratitudinea" şi a considerat că măsura reflectă o „încredere într-un stat care a preluat din nou controlul asupra procesului său de decizie în materie politică şi de securitate”.

Televiziunea de stat din Emirate şi alte instituţii de presă au mai anunţat luni că zborurile între Teheran şi Dubai s-au reluat luni, pentru prima dată de la începutul războiului. Cu toate acestea, interdicţia impusă cetăţenilor din Emirate de a călători în Iran nu a fost ridicată.

Editor : Ana Petrescu