Emmanuel Macron e sceptic față de despre „Proiectul Libertate”, anunțat de Donald Trump în Strâmtoarea Ormuz: „Un cadru neclar”

Preşedintele francez Emmanuel Macron a cerut luni o redeschidere concertată” a Strâmtorii Ormuz din partea Iranului şi Statelor Unite”, la sosirea sa în Armenia, la al optulea summit al Comunităţii Politice Europene (CPE), relatează AFP.

Şeful statului francez şi-a exprimat scepticismul faţă de noua operaţiune Proiectul Libertate (Project Freedom), lansată de preşedintele american Donald Trump, în vederea redeschiderii acestei căi de navigaţie strategice, notează News.ro.

Liderul de la Elysee a criticat un cadru pe care-l consideră neclar”.

Preşedintele american Donald Trump a anunţat o operaţiune, începând de luni, în vederea unei deblocări a navelor blocate de două luni de zile la Golful Persic. Armata americană va fi atacată, dacă încearcă să se apropie de Strâmtoarea Ormuz, a replicat un comandant militar iranian.

Emmanuel Macron a reiterat că o iniţiativă pe care a lansat-o împreună cu premierul britanic Keir Starmer în vederea unei securizări a navigaţiei în Strâmtoarea Ormuz nu va fi pusă în aplicare atât timp cât ostilităţile dintre Statele Unite şi Iran continuă.

„Dacă Statele Unite sunt pregătite să redeschidă (Strâmtoarea) Ormuz este foarte bine. Asta cerem încă de la început. Însă noi nu vom participa la nicio operaţiune în forţă, într-un cadru care mi se pare că nu este clar”, a subliniat preşedintele francez.

El a subliniat că este esenţial” ca armistiţiul să fie respectat în Liban, după noi atacuri recente ale Israelului. Vreau să reiterez aici că este esenţial ca armistiţiul să fie respectat în Liban”, a completat Macron la summitul CPE din Armenia.

