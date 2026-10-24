Live TV

Epidemia de Ebola se extinde în Africa. Cât de mare este riscul pentru România și ce avertizează experții europeni

Data publicării:
Ebola se extinde în Kenya
Asistente medicale intră într-o unitate de izolare pentru pacienții cu Ebola, la un spital din Nairobi, Kenya. Sursa foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Ce risc există pentru România şi Uniunea Europeană O formă de Ebola pentru care nu există vaccin autorizat

Epidemia de Ebola din Republica Democratică Congo se extinde în Africa, după confirmarea unor cazuri în Kenya și Nigeria. În timp ce autoritățile sanitare încearcă să limiteze răspândirea virusului, experții europeni au reevaluat riscurile pentru populația UE, inclusiv pentru România. ECDC estimează că pericolul rămâne foarte scăzut, dar recomandă pregătirea spitalelor pentru identificarea rapidă a eventualelor cazuri importate.

Noua evaluare a Centrului European de Prevenire şi Control al Bolilor (ECDC), publicată vineri, analizează extinderea epidemiei în Kenya şi Nigeria, pe fondul transmiterii susţinute a virusului în Republica Democratică Congo.

Potrivit datelor oficiale, în Kenya au fost confirmate nouă cazuri de Ebola, inclusiv un deces. Primul pacient călătorise din RDC, tranzitând Uganda. Celelalte opt cazuri au fost identificate în rândul persoanelor care au intrat în contact cu acesta, respectiv patru membri ai familiei şi patru lucrători sanitari.

Toate cele opt persoane se aflau în carantină în momentul apariţiei simptomelor. Până în prezent, autorităţile sanitare nu au identificat dovezi ale transmiterii virusului în afara acestui grup.

În Nigeria, autorităţile au confirmat un caz importat la Abuja, la o persoană care călătorise din Uganda. Pacientul se află în izolare şi primeşte îngrijiri medicale, iar 44 de contacţi sunt monitorizaţi pentru identificarea eventualelor infecţii.

Conform actualizării epidemiologice publicate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), în RDC au fost raportate, până la 20 octombrie, 9.704 cazuri confirmate şi 4.687 de decese, ceea ce corespunde unei rate a mortalităţii de aproximativ 48% în rândul cazurilor confirmate. Epidemia afectează 66 de zone sanitare din opt provincii, iar transmiterea virusului continuă în mai multe regiuni ale ţării.

Ce risc există pentru România şi Uniunea Europeană

Potrivit ECDC, probabilitatea de infectare pentru persoanele din Uniunea Europeană (UE) şi Spaţiul Economic European (SEE) care locuiesc sau călătoresc în zonele afectate din Kenya şi Nigeria este scăzută, cu condiţia respectării măsurilor de precauţie recomandate. România se încadrează în aceeași evaluare de risc ca restul statelor membre ale Uniunii Europene.

Riscul general pentru populaţia UE şi a SEE este evaluat ca fiind foarte scăzut. Agenţia apreciază că probabilitatea transmiterii secundare şi a răspândirii susţinute a virusului în UE în urma unui eventual caz importat este foarte scăzută, datorită capacităţii sistemelor sanitare de identificare, izolare şi gestionare a cazurilor.

ECDC recomandă autorităţilor sanitare să menţină capacitatea de diagnostic de laborator, să informeze personalul medical şi să pregătească spitalele pentru identificarea rapidă şi gestionarea în siguranţă a eventualelor cazuri suspecte.

În prezent, agenţia europeană nu a recomandat restricţii de călătorie către sau dinspre Kenya şi Nigeria.

O formă de Ebola pentru care nu există vaccin autorizat

Epidemia este provocată de virusul Bundibugyo, unul dintre virusurile care pot cauza boala Ebola, o infecţie severă caracterizată prin febră, oboseală, dureri musculare şi, în formele grave, afectarea mai multor organe.

Virusul se transmite prin contact direct cu sângele sau alte fluide biologice ale persoanelor infectate, precum şi prin contactul cu materiale contaminate. Perioada de incubaţie variază între două şi 21 de zile, iar persoanele infectate devin contagioase după apariţia simptomelor.

Pentru boala Ebola provocată de virusul Bundibugyo nu există în prezent vaccinuri sau tratamente specifice autorizate. Îngrijirea pacienţilor se bazează pe tratament de susţinere, iar controlul epidemiei depinde de depistarea rapidă a cazurilor, izolarea pacienţilor şi monitorizarea contacţilor.

OMS şi ECDC continuă supravegherea epidemiologică şi colaborarea cu autorităţile sanitare africane pentru limitarea răspândirii virusului şi prevenirea apariţiei unor noi focare.

Citește și Un nou studiu clinic pentru vaccinuri împotriva Ebola a început în Congo, în plină epidemie. Peste 4.600 de decese raportate

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Alice Weidel
1
Lidera AfD vorbește despre scutul de la Deveselu și acuză NATO că nu a luat în seamă...
femeie care se uita la un peisaj de toamnă cu ceață
2
Vremea se schimbă la început de noiembrie. Ce anunță meteorologii pentru următoarele...
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
3
Planul de pace al SUA pentru războiul din Ucraina: Kievul aderă la UE și Rusia s-ar alege...
natalia intotero - elena mateescu
4
Natalia Intotero, în vizită la ANM după dezvăluirile privind achizițiile instituției...
calin georgescu curtea de apel bucuresti
5
Prima reacție a lui Călin Georgescu, după ce Curtea de Apel i-a respins cererea de a...
"Să vă ferească Dumnezeu de bătaie cu el!" Cel mai bun bătăuș din fotbalul românesc, "demascat"
Digi Sport
"Să vă ferească Dumnezeu de bătaie cu el!" Cel mai bun bătăuș din fotbalul românesc, "demascat"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ucraina punct frontieră
Ucraina vrea să mute controalele vamale în interiorul UE pentru a evita atacurile dronelor rusești
peter magyar profimedia
Peter Magyar: „Ungaria nu s-a îndepărtat niciodată de UE, guvernul nostru a făcut-o. În sfârşit ne-am regăsit ţara”
eprubeta de laborator pe care scrie ebola
Un nou studiu clinic pentru vaccinuri împotriva Ebola a început în Congo, în plină epidemie. Peste 4.600 de decese raportate
militari americani se antreneaza in romania
Cât ar costa Polonia și, posibil, România, găzduirea unei baze militare americane permanente: suma uriașă dezvăluită de Varșovia
Mao Ning purtătorul de cuvânt al MAE chinez
China critică strategia europeană pentru Arctica: „O mentalitate de Război Rece”
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Când și în ce condiții ar putea crește salariile bugetarilor...
ilustrație cu un hacker
Omul care a salvat internetul, după descoperirea unor breșe uriașe de...
tudorel toader si fiul lui ionut alexandru toader
Fiul lui Tudorel Toader a fost arestat preventiv pentru 30 de zile...
ploi, umbrela, oameni, meteo, prognoza meteo
Meteorologii avertizează că de săptămâna viitoare revine frigul. Ce...
Ultimele știri
„Mâncăm” un card de plastic pe săptămână. Reguli simple de la experți pentru a evita microplasticul din mâncare: Aruncati caserolele!
Kim Jong Un vrea o armată de elită „purificată ideologic”. Ordinul dat comandanților nord-coreeni
Starlink revine la viteză maximă pentru Armata ucraineană. Ce s-a schimbat după criticile lui Zelenski și negocierile cu SUA
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cel mai popular membru din cadrul familiei regale. I-a devansat pe prințul William și pe prințesa Kate. Pe ce...
Cancan
Scandal cu iz de telenovelă la vârful Armatei! A sunat la 112 după o ceartă conjugalā cu generalul Berdilă
Fanatik.ro
2 milioane de euro pentru Târnovanu din Serie A!
editiadedimineata.ro
Rețeaua Doppelgänger: cum îmbracă Kremlinul propaganda în hainele presei occidentale
Fanatik.ro
Viorel Păunescu, omul care i-a dat Steaua lui Gigi Becali, a murit. Ce s-a întâmplat acum 23 de ani
Adevărul
Black Friday 2026 nu înseamnă automat chilipiruri. Cum afli dacă un produs chiar s-a ieftinit
Digieconomic
Pensia din două țări: când poți primi bani din România și din străinătate și cum se calculează vechimea în...
Digi FM
„Și-a respectat promisiunea pe care mi-a făcut-o!” Eva Mendes, anunț-surpriză despre Ryan Gosling
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Viorel Păunescu a murit! Fostul președinte de la Steaua suferea de o boală gravă
Pro FM
Despărțire în showbiz: Dan Reynolds, solistul de la Imagine Dragons, și Minka Kelly și-au spus adio după...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
După o absenţă de 14 ani, Tom Hanks revine pe Broadway cu un rol principal în „This World of Tomorrow”
Adevarul
Orfana care a făcut greva foamei pentru a-și urma visul. A ajuns un savant celebru, iar România câștiga...
Newsweek
Un pensionar a câștigat procesul cu Casa de Pensii. Anii lucrați în grupa a II-a trebuie recunoscuți
Digi FM
Cum își păstrează nordicii casele calde chiar și la -30 de grade. Trucurile simple pe care le folosesc de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce alimente ultraprocesate cresc riscul de cancer colorectal. Cele mai noi concluzii ale oamenilor de știință
Digi Animal World
Greșeala pe care multe persoane o fac când își ceartă câinele. Avertismentul cercetătorilor
Film Now
John Goodman a slăbit 90 de kilograme, dar transformarea a venit cu probleme neașteptate de sănătate. Ce a...
UTV
Andreea Antonescu explică de ce s-a îndepărtat de Andreea Bălan. „Nu cred că totul poate fi explicat prin...