Epidemia de Ebola se extinde în Africa. Cât de mare este riscul pentru România și ce avertizează experții europeni

Epidemia de Ebola din Republica Democratică Congo se extinde în Africa, după confirmarea unor cazuri în Kenya și Nigeria. În timp ce autoritățile sanitare încearcă să limiteze răspândirea virusului, experții europeni au reevaluat riscurile pentru populația UE, inclusiv pentru România. ECDC estimează că pericolul rămâne foarte scăzut, dar recomandă pregătirea spitalelor pentru identificarea rapidă a eventualelor cazuri importate.

Noua evaluare a Centrului European de Prevenire şi Control al Bolilor (ECDC), publicată vineri, analizează extinderea epidemiei în Kenya şi Nigeria, pe fondul transmiterii susţinute a virusului în Republica Democratică Congo.

Potrivit datelor oficiale, în Kenya au fost confirmate nouă cazuri de Ebola, inclusiv un deces. Primul pacient călătorise din RDC, tranzitând Uganda. Celelalte opt cazuri au fost identificate în rândul persoanelor care au intrat în contact cu acesta, respectiv patru membri ai familiei şi patru lucrători sanitari.

Toate cele opt persoane se aflau în carantină în momentul apariţiei simptomelor. Până în prezent, autorităţile sanitare nu au identificat dovezi ale transmiterii virusului în afara acestui grup.

În Nigeria, autorităţile au confirmat un caz importat la Abuja, la o persoană care călătorise din Uganda. Pacientul se află în izolare şi primeşte îngrijiri medicale, iar 44 de contacţi sunt monitorizaţi pentru identificarea eventualelor infecţii.

Conform actualizării epidemiologice publicate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), în RDC au fost raportate, până la 20 octombrie, 9.704 cazuri confirmate şi 4.687 de decese, ceea ce corespunde unei rate a mortalităţii de aproximativ 48% în rândul cazurilor confirmate. Epidemia afectează 66 de zone sanitare din opt provincii, iar transmiterea virusului continuă în mai multe regiuni ale ţării.

Ce risc există pentru România şi Uniunea Europeană

Potrivit ECDC, probabilitatea de infectare pentru persoanele din Uniunea Europeană (UE) şi Spaţiul Economic European (SEE) care locuiesc sau călătoresc în zonele afectate din Kenya şi Nigeria este scăzută, cu condiţia respectării măsurilor de precauţie recomandate. România se încadrează în aceeași evaluare de risc ca restul statelor membre ale Uniunii Europene.

Riscul general pentru populaţia UE şi a SEE este evaluat ca fiind foarte scăzut. Agenţia apreciază că probabilitatea transmiterii secundare şi a răspândirii susţinute a virusului în UE în urma unui eventual caz importat este foarte scăzută, datorită capacităţii sistemelor sanitare de identificare, izolare şi gestionare a cazurilor.

ECDC recomandă autorităţilor sanitare să menţină capacitatea de diagnostic de laborator, să informeze personalul medical şi să pregătească spitalele pentru identificarea rapidă şi gestionarea în siguranţă a eventualelor cazuri suspecte.

În prezent, agenţia europeană nu a recomandat restricţii de călătorie către sau dinspre Kenya şi Nigeria.

O formă de Ebola pentru care nu există vaccin autorizat

Epidemia este provocată de virusul Bundibugyo, unul dintre virusurile care pot cauza boala Ebola, o infecţie severă caracterizată prin febră, oboseală, dureri musculare şi, în formele grave, afectarea mai multor organe.

Virusul se transmite prin contact direct cu sângele sau alte fluide biologice ale persoanelor infectate, precum şi prin contactul cu materiale contaminate. Perioada de incubaţie variază între două şi 21 de zile, iar persoanele infectate devin contagioase după apariţia simptomelor.

Pentru boala Ebola provocată de virusul Bundibugyo nu există în prezent vaccinuri sau tratamente specifice autorizate. Îngrijirea pacienţilor se bazează pe tratament de susţinere, iar controlul epidemiei depinde de depistarea rapidă a cazurilor, izolarea pacienţilor şi monitorizarea contacţilor.

OMS şi ECDC continuă supravegherea epidemiologică şi colaborarea cu autorităţile sanitare africane pentru limitarea răspândirii virusului şi prevenirea apariţiei unor noi focare.

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Editor : M.I.