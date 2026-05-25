„Epidemia ne depășește”. Răspândirea Ebola în Republica Democratică Congo „depășește” capacitatea de intervenție, spune OMS

Un lucrător medical purtând echipament de protecție se plimbă în afara unui spital din Bunia, Congo, sâmbătă, 16 mai 2026. Foto: Profimedia Images

Organizația Mondială a Sănătății a avertizat că epidemia de Ebola depășește capacitatea de intervenție, iar țările vecine Republicii Democratice Congo (RDC) sunt expuse unui risc ridicat de infectare cu această boală, relatează The Guardian.

„Ne intensificăm urgent operațiunile, dar, în acest moment, epidemia ne depășește”, a declarat directorul general al OMS, dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, îndemnând țările vecine să ia măsuri imediate. 

În cadrul unei reuniuni online a Uniunii Africane dedicate epidemiei, el a anunțat, de asemenea, că până în prezent s-au înregistrat 220 de decese suspectate în cadrul actualei epidemii de Ebola și că marți se va deplasa în Republica Democratică Congo împreună cu Chikwe Ihekweazu, directorul executiv al Programului OMS pentru situații de urgență sanitară.

Anunțul lui Tedros a venit într-un moment în care atacurile locuitorilor asupra unităților medicale din provincia Ituri, epicentrul focarului, au îngreunat eforturile de intervenție. Mai întâi sâmbătă, apoi din nou duminică, locuitorii orașului Mongbwalu din Republica Democratică Congo au atacat spitalul general de referință din Mongbwalu.

Dr. Richard Lokodu, directorul medical al unității, a declarat pentru Reuters că 18 pacienți cu Ebola au fugit sâmbătă după ce „persoane neidentificate” au incendiat corturile ridicate de organizația Medici fără Frontiere, în care pacienții erau ținuți în izolare.

Spitalul a fost ținta a patru valuri de atacuri duminică, a adăugat el, din partea unor tineri mobilizați de rudele unui lider religios care a murit de Ebola. Alți șapte pacienți au fugit, iar poliția și soldații congolezi au fost nevoiți să intervină pentru a restabili ordinea.

Un pacient suspectat de Ebola, care se afla în stare critică din cauza unei hemoragii, a decedat în timpul celui de-al doilea atac, în timp ce încerca să fugă din pat. Autorii atacurilor doreau ca trupurile victimelor Ebola să fie eliberate pentru a fi înmormântate, a adăugat Lokodu.

Într-un incident similar, joi, o mulțime a dat foc unui centru de tratament din Rwampara, lângă Bunia, după ce autoritățile au refuzat să predea trupul unei victime pentru a o îngropa.

Înmormântarea cadavrelor, care pot fi extrem de contagioase, este gestionată de autorități în scopul limitării răspândirii bolii, însă unele familii preferă înmormântările tradiționale, care implică spălarea și atingerea cadavrului. În cadrul focarelor anterioare, s-a dovedit că acest lucru a constituit un factor cheie în răspândirea bolii.

La începutul acestei luni, Tedros a declarat focarul drept „urgență de sănătate publică de interes internațional”, după ce au fost raportate peste 300 de cazuri suspecte și 88 de decese în RDC, precum și două decese în țara vecină, Uganda.

Luni, Uganda a anunțat încă două cazuri de Ebola, numărul total al cazurilor confirmate în țară ajungând la șapte. Noile cazuri se referă la doi lucrători medicali ugandezi dintr-o unitate medicală privată din capitala Kampala, a declarat Ministerul Sănătății al țării într-un comunicat.

Focarul este provocat de virusul Ebola Bundibugyo, o tulpină rară pentru care nu există tratament sau vaccin aprobat.

Focarele se află în zonele Rwampara, Mongbwalu, Nyankunde și Bunia din provincia Ituri, situată în nord-estul RDC, un nod comercial și de migrație și o regiune bogată în aur, unde conflictul dintre milițiile aliate grupurilor etnice Hema și Lendu, care se luptă pentru pământ și resurse minerale, a provocat moartea a peste 50.000 de persoane din 1999.

Au fost semnalate cazuri și în Butembo și în Goma, localitate controlată de rebeli, ambele situate în provincia Kivu de Nord, precum și în orașul Bukavu, aflat și el sub controlul rebelilor, din provincia Kivu de Sud.

Luni, Tedros a declarat că gestionarea epidemiei este îngreunată de situația de insecuritate din Ituri și Kivu de Nord, precum și de lipsa unui vaccin aprobat.

