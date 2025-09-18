Live TV

Epidemie de Ebola în Congo. 31 de morți. „Sperăm să controlăm focarul cât mai curând posibil”

Data publicării:
Ebola Congo
Foto Profimedia

Cel mai recent focar de Ebola din Republica Democratică Congo (RDC) a provocat până în prezent cel puţin 31 de decese, a anunţat joi Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), informează Xinhua.

Patrick Otim, reprezentant al Biroului Regional al OMS pentru Africa, a declarat într-un briefing online că în provincia centrală Kasai au fost raportate 48 de cazuri, dintre care 38 confirmate. Treizeci şi unu de pacienţi au murit, 15 sunt încă sub tratament la un centru pentru tratarea Ebola din zona sanitară Bulape - epicentrul epidemiei -, iar doi au fost externaţi.

Potrivit lui Otim, a început o campanie de vaccinare, cu aproximativ 760 de doze deja livrate la Bulape. Peste 500 de cadre medicale şi persoane care au intrat în contact cu cazurile confirmate au fost vaccinate, iar alte 45.000 de doze urmează să ajungă în capitala Kinshasa în zilele următoare. Oficialul a menţionat însă că accesul dificil la Bulape complică transportul vaccinurilor, în special păstrarea lor la temperaturi scăzute.

El a precizat că transmiterea virusului s-a redus în urma intervenţiilor, dar a cerut vigilenţă constantă, subliniind importanţa testării rapide, a urmăririi contacţilor şi a vaccinării.

„Vedem că rata de transmitere încetineşte... Este un progres foarte bun pe care îl putem consolida. Suntem destul de siguri că, dacă menţinem acest ritm şi continuăm vaccinarea, vom putea controla focarul cât mai curând posibil”, a declarat Otim.

Guvernul de la Kinshasa a declarat epidemia pe 4 septembrie în provincia Kasai, acesta fiind al 16-lea focar de Ebola înregistrat în RDC de la identificarea virusului în 1976.

Ebola este o febră hemoragică extrem de contagioasă, care provoacă simptome precum febră, vărsături, diaree, dureri generalizate şi stare de slăbiciune şi în multe cazuri sângerări interne şi externe, potrivit OMS.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Rafinărie rusă atacată de dronă
1
Mass-media din Rusia poate relata despre pompele de benzină goale și prețurile...
„Judecătorul” care a impresionat zeci de mii de români nu există. Povestea virală a fost creată cu inteligența artificială
2
„Judecătorul” care a impresionat zeci de mii de români nu există. Povestea virală a fost...
MiG-31k
3
Avioane rusești, în spațiul aerian al Estoniei. Tallinn activează articolul 4 al NATO...
Elkanns and Marella Agnelli
4
Mașini, cocaină și răpiri. Saga unui scandal extravagant care ține de decenii, în familia...
Avioane MiG-31
5
Prima reacție a Rusiei la acuzația că avioanele sale au intrat în spaţiul aerian al...
Florinel Coman s-a trezit cu ea la ușă: ce a făcut imediat cum a deschis
Digi Sport
Florinel Coman s-a trezit cu ea la ușă: ce a făcut imediat cum a deschis
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
alexandru nazare face declaratii
Ministrul Finanțelor îl contrazice pe consilierul lui Bolojan: „ANAF...
Volodimir Zelenski
Zelenski vrea ca România și Polonia să doboare dronele rusești. „Nu...
Winter landscape of romania village with snow, near Iasi city, church and houses, blue sky
Vortex polar deasupra Arcticii. Când vin primele ninsori și ce iarnă...
mae ministerul de externe inquam octav ganea
Avertisment MAE pentru români, după atacurile cibernetice în mai...
Ultimele știri
Libertatea presei, sub presiune în SUA. Decizie de ultimă oră a Pentagonului. Ce li se va impune jurnaliștilor americani
SUA suspendă vânzarea unor arme către Europa, inclusiv sisteme Patriot și sisteme de apărare. Riscuri strategice și politice
Donald Trump insistă că reportajele critice care îl vizează sunt „ilegale”: „Libertatea de exprimare nici nu mai intră în discuție”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Caucasian woman self isolating at home during coronavirus covid19 pandemic
Noi reguli OMS pentru crizele sanitare: Apare nivelul maxim de alertă „urgența pandemică”
2025-09-15-6771
Șeful firmei care i-ar fi transportat în Congo pe mercenarii lui Horațiu Potra a fost reținut. El este acuzat de evaziune fiscală
aparatura medicala ecograf
Organizația Mondială a Sănătății donează României echipamente medicale de peste 2,6 milioane lei pentru urgențe majore
horatiu potra
Compania care ar fi transportat în Congo mercenarii lui Potra, acuzată de evaziune fiscală.  Ce spune despre obiecte suspecte la bord
Horațiu Potra
Horațiu Potra, urmărit penal pentru evaziune, delapidare și spălare de bani. România a început demersurile pentru extrădarea din Dubai
Partenerii noștri
Pe Roz
Doi tineri au cheltuit banii de nuntă pentru a scăpa de kilogramele acumulate încă din copilărie. De la 300...
Cancan
Călin Georgescu, mutare surprinzătoare după ce a fost trimis în judecată pentru tentativă la lovitură de stat
Fanatik.ro
Încă un cuplu din tenisul mondial a spus „DA”. El face parte din top 100, ea nu lipsește de la turnee
editiadedimineata.ro
A fi prea slab poate fi mai periculos decât kilogramele în plus
Fanatik.ro
Ce avere are Cristi Borcea, de fapt. În ce a investit fostul acționar de la Dinamo în ultimii ani
Adevărul
Cum arată locuința unui nepalez care a muncit 4 ani în România. Reacția românilor la imaginile de la...
Playtech
Ce salariu are un învățător în 2025 după 30 de ani de muncă. Cum se calculează pensia
Digi FM
Un bărbat şi iubita lui, amendaţi cu câte 3.000 de lei de poliţişti. Ce au făcut după ce femeia s-a certat cu...
Digi Sport
Surpriză de proporții! Dan Petrescu, în negocieri pentru a-i lua locul ”celui mai slab antrenor”
Pro FM
Andreea Bănică, mândră de corpul ei natural, neatins de bisturiu. S-a filmat în costum de baie, din toate...
Film Now
Catherine Zeta-Jones dezvăluie cariera pe care ar fi ales-o dacă nu era actriță: "Mă gândesc să fac un curs...
Adevarul
„E moarte lentă”. Românul care și-a dat demisia de la Amazon: „Am clacat psihic, m-a terminat. Am plecat”
Newsweek
Se schimbă data la care se virează pensia în octombrie. Bucurie pentru 2.600.000 de pensionari
Digi FM
Momentul când un nepalez s-a întors pentru prima dată acasă să își vadă familia. Muncește de 4 ani în România
Digi World
"Ucigaşul tăcut". Motivul pentru care peste 15.000 de oameni au murit în Europa în această vară
Digi Animal World
O creatură marină de doi metri, descoperită pe o plajă din California: „Parcă eram pe altă planetă”
Film Now
Nina Dobrev, vacanță de vis cu Zac Efron. Au flirtat pe un iaht în Italia, la doar o săptămână după...
UTV
Bella Hadid, imagini cutremurătoare de pe patul de spital: lupta paralizantă cu boala Lyme