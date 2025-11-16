Live TV

„Eram îngrozită. Mă întrebam dacă voi mai putea merge vreodată”. Una din cinci femei gravide se confruntă cu o boală periculoasă

Data actualizării: Data publicării:
femeie gravida
Foto: Profimedia Images
Din articol
Pericolul unor sechele pe viață

Una din cinci femei însărcinate se confruntă cu o afecțiune care poate fi periculoasă dacă este neidentificată și netratată. BBC prezintă cazul unei tinere care a avut pe timpul sarcinii dureri pelviene extreme și a fost diagnosticată în cele din urmă cu disfuncția simfizei pubiene. 

Când Rebecca Middleton a rămas însărcinată, nu avea idee că va ajunge într-un scaun cu rotile în ultimele trei luni înainte de naștere.

Ea a avut un prim trimestru dificil, confruntându-se cu greață și vărsături, iar la patru luni de sarcină a început să aibă dureri pelviene.

„Abia puteam să merg, întotdeauna am avut probleme cu durerile de spate. Dar nimic semnificativ și s-au agravat destul de repede”, spune ea.

După ce s-a plâns de durere, a fost trimisă la un fizioterapeut al Serviciului Național de Sănătate (NHS) și, în cele din urmă, a fost diagnosticată cu un caz extrem de durere pelviană, cunoscută și sub numele de disfuncția simfizei pubiene.

Problemele cu articulațiile pelviene sunt un simptom frecvent al sarcinii, afectând într-o anumită măsură una din cinci femei însărcinate.

„Eram îngrozită, oare voi mai putea merge vreodată? Cum voi naște copilul, cum voi avea grijă de el?”, se întreba ea.

După naștere, Rebecca nu mai avea dureri atât de puternice, dar încă avea dificultăți în a face lucruri simple, cum ar fi mersul, ridicarea fiului sau împingerea căruciorului.

„Am fost invalidă timp de șapte luni și am avut nevoie de ajutorul cuiva în permanență. Pur și simplu nu puteam face lucrurile pe care ar trebui să le poți face când ai grijă de un bebeluș, a fost o perioadă foarte dificilă”, povestește ea.

Înainte de a rămâne însărcinată, Rebecca nu era conștientă de această problemă, iar de atunci s-a oferit voluntară pentru The Pelvic Partnership, o organizație caritabilă care ajută la sensibilizarea și sprijinirea femeilor cu această afecțiune.

Organizația susține că afecțiunea poate fi tratată cu măsurile potrivite.

De îndată ce apar simptomele, organizația caritabilă recomandă un tratament individualizat, inclusiv terapie manuală, și fizioterapie.

Pericolul unor sechele pe viață

Dr. Nighat Arif, specialist în sănătatea femeilor, afirmă că o mai bună conștientizare și o evaluare timpurie ar putea preveni situații în care pacienți precum Rebecca să aibă nevoie de scaune cu rotile sau cârje.

„Fără această identificare timpurie bazată pe o înțelegere foarte bună a corpului feminin, unele dintre aceste femei vor rămâne cu sechele pe viață”, spune ea.

Ginecologul Dr. Christine Ekechi spune că lipsa cercetărilor în jurul acestei afecțiuni înseamnă că este mai puțin probabil să fie identificată și tratată corespunzător, în special după naștere.

„Nu le vedem neapărat, decât dacă se întorc la clinica de ginecologie prezentând dureri. Deci, nu avem o înțelegere foarte bună a proporției de femei care au dureri persistente care au început în timpul sarcinii”, spune ea.

A doua sarcină a Rebeccăi a fost o experiență mult mai pozitivă.

De data aceasta, ea știa că este expusă și a putut să se trateze pe tot parcursul sarcinii, înainte ca boala să devină debilitantă.

Ea s-a recuperat complet, la doar două luni după naștere, comparativ cu doi ani în cazul primului copil.

„Probabil că acum sunt într-o formă mai bună decât înainte de a avea copii, pentru că acum știu ce a cauzat durerea pelviană și am tratat-o complet cu terapie manuală”, spune ea.

„Au fost cinci ani de coșmar din cauza durerii pe care o simțeam, din cauza lipsei de cunoștințe și înțelegere despre acest subiect”, adaugă ea. 

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
campul magnetic al pamantului
1
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii...
pompa benzina
2
Care sunt cauzele creșterii prețului la motorină. „Mai avem puțin și stăm la coadă, că...
ludovic orban
3
Ludovic Orban: Poziţia magistraţilor este nerezonabilă. Dacă nu acceptă condiţiile, să...
Surya Bonaly
4
Fosta mare patinatoare Surya Bonaly a anunţat că toate medaliile i-au fost furate în timp...
Grigori Perelman, matematician rus
5
Povestea cercetătorului rus care a refuzat un premiu de 1 milion de dolari, după ce a...
NE-VE-RO-SI-MIL! Ungaria a primit gol în minutul 90+6 și e OUT de la Cupa Mondială! Maghiarii au condus până pe final VIDEO
Digi Sport
NE-VE-RO-SI-MIL! Ungaria a primit gol în minutul 90+6 și e OUT de la Cupa Mondială! Maghiarii au condus până pe final VIDEO
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin
Tactica lui Putin de a provoca o revoluție în Ucraina. Înalt oficial...
tatal fetitei decedate la dentist
Tatăl fetiței acuză clinica: „Nu aveau aparatură sau trusă de prim...
Dense Fog, Cold Waves Continues To Tighten Grip Over Delhi-NCR, New DElhi, India - 14 Jan 2024
Vremea se răcește brusc, de mâine. Meteorolog: Vor fi temperaturi mai...
instrumentar dentist
Cazul fetiței decedate la stomatolog. Avocatul clinicii: Exista aviz...
Ultimele știri
Răspunsul lui Nicușor Dan, întrebat cum este relația sa cu PSD. Ce îi reproșează șeful statului lui Ilie Bolojan
Rusia a reluat exportul de petrol prin portul Novorossiisk, după o suspendare de două zile în urma unui atac al Ucrainei
Iranul încearcă să provoace ploaia: a însămânțat norii, în speranța că va scăpa de cea mai gravă secetă din ultimii 50 de ani
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
doctor, cezariana, nastere
Noi informații în cazul gravidei moarte de la Constanța: soțul voia șase copii. De ce ar fi refuzat cuplul intervențiile chirurgicale
Violenta
Bărbat acuzat că a lovit o femeie gravidă, pe stradă. S-a predat la Poliție, după ce fotografia sa a fost făcută publică. Ce spune el
Catalin_Herghelegiu
Regulile pe care trebuie să le respecți în timpul sarcinii
Burta unei femei gravide.
O femeie a născut pe trotuar, în apropierea unui spital din București. Bebelușul a murit
Pregnant woman eating fruit
Studiu. Dieta mamei din timpul sarcinii poate influența riscul de autism la copii
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop săptămâna 16-22 noiembrie 2025. Luna Nouă în Scorpion aduce provocări pentru unele zodii și...
Cancan
El este polițistul din Giurgiu care și-a luat viața! Avea doar 24 de ani. A lăsat și un bilet de adio: ce...
Fanatik.ro
Mihai Stoica, ultimatum pentru Daniel Bîrligea după un nou gest controversat: „Va sta în tribune până o să-i...
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
FCSB a pus ofertele pe masă! MM Stoica: ”3 jucători”. Marea surpriză pe care o pregătește campioana României
Adevărul
Valea Călmățui, unde s-a sfârșit iadul. Mărturii din timpul domiciliului forțat al lui Corneliu Coposu: „Ce...
Playtech
Șoferii noi, restricționați la mașini puternice. Ce autovehicule nu vor putea conduce în primii 2 ani
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi Sport
Prima româncă ajunsă în vârful ierarhiei, în aproape 100 de ani de istorie
Pro FM
De ce ar putea fi sancționat Diddy în închisoare. Cum își petrece timpul până la scurgerea pedepsei de 4 ani...
Film Now
Pamela Anderson, declarații inedite după ce a renunțat la machiaj: „Este o alegere, un exercițiu al...
Adevarul
Mitul liderului-salvator: ce înseamnă, de fapt, un președinte puternic?
Newsweek
Consilierul lui Nicușor Dan anunță „apocalipsa” pensiilor. Lipsesc 4 miliarde €. Crește vârsta de pensionare?
Digi FM
Kim Kardashian, imagini de la o petrecere în pijama, alături de Britney Spears. Fanii au reacționat vehement...
Digi World
Înaintarea în vârstă reduce riscul de cancer? Noi cercetări răstoarnă teoriile actuale
Digi Animal World
Momentul când un șarpe se strecoară în mașină unui bărbat care aștepta la un drive-thru în Florida. Imaginile...
Film Now
Soția lui Anthony Hopkins, convinsă că actorul ar avea autism. Starul de la Hollywood respinge diagnosticul...
UTV
O melodie creată cu inteligență artificială a ajuns pe primul loc în topurile din SUA