„Eram trist, dar nu mi-am pierdut speranța”. Povestea pescarului care a supraviețuit opt zile în derivă în Oceanul Pacific

Opt zile a plutit în derivă pe întinderea nesfârșită a Oceanului Pacific, fără să știe dacă va mai ajunge vreodată acasă. Aruncat de două ori în apă de valuri uriașe și rămas fără posibilitatea de a-și porni motorul bărcii, un pescar din Insulele Cook spune că speranța și credința l-au ajutat să reziste până în momentul în care a fost observat și salvat de echipele de intervenție, arată The Guardian într-un reportaj.

Timp de opt zile, în derivă singur în vastul Ocean Pacific, Junior Apiuta Apiuta s-a luptat cu valuri uriașe, cu frigul pătrunzător și cu incertitudinea dacă își va mai vedea vreodată familia.

De două ori a fost aruncat în ocean de valuri uriașe care amenințau să-l copleșească. „Valuri mari, mult mai înalte decât barca, m-au lovit din ambele părți, dar nu mi-a fost frică pentru că nu mi-am pierdut niciodată credința și nu am încetat să mă rog”, spune el.

În timp ce Apiuta stătea în mica sa barcă de pescuit, având doar câteva provizii și acea credință care îl ținea în viață, pescarul dintr-un mic atol din Insulele Cook a spus că cel mai greu a fost faptul că nu știa unde îl va duce oceanul. Dar nu a crezut niciodată că totul s-a terminat.

„Nu mi-am pierdut speranța. M-am simțit doar trist”, spune Apiuta.

Apiuta a fost salvat pe 18 iunie, după ce barca sa de aluminiu, cu o lungime de patru metri, a suferit o defecțiune la motor în timpul unei ieșiri la pescuit. El a fost localizat în cele din urmă de forțele aeriene din Noua Zeelandă și salvat de o navă de pescuit taiwaneză.

„M-am gândit: «Oare să sar în apă și să înot până la insulă?»”

Calvarul său a început pe 11 iunie pe insula sa natală, Pukapuka, situată la aproximativ 1.140 km nord-vest de Rarotonga, la jumătatea distanței dintre Noua Zeelandă și Hawaii. După ce a jucat volei, s-a dus acasă, și-a pregătit echipamentul de pescuit și a plecat în larg.

Vântul bătea puternic, iar el a urmărit niște păsări care zburau deasupra apei, semn că peștii se aflau în apropiere. La scurt timp, motorul a început să dea semne de defectare. Acesta scotea un zgomot sacadat - „sună ca o tuse” - pornind și oprindu-se intermitent. Până atunci, reușise să prindă o mână de pești, dar, odată cu căderea întunericului, motorul s-a oprit definitiv. Apiuta nu avea uneltele necesare pentru a-l repara, iar vântul se intensifica.

„M-am gândit: «Oare să sar în apă și să înot până la insulă?» Nu cred că aș fi reușit.” Așa că a rămas pe barcă.

Încet, luminile de pe Pukapuka s-au estompat în depărtare. În acea primă noapte petrecută singur, mintea îi era ocupată de gânduri despre ce să facă în continuare și cum să supraviețuiască. „Prima mea noapte nu a fost atât de grea precum zilele următoare care mă așteptau”, spune el.

„Valurile erau uriașe”

Zilele care au urmat au fost cele mai grele, spune el, întrucât s-a confruntat cu marea înfuriată, frigul pătrunzător și ploaia neîncetată. În timp ce valurile se izbeau de el, Apiuta s-a ghemuit pentru a nu fi luat de valuri.

„Valurile erau uriașe”, spune el. Pe marea agitată, tot ce putea face era să mențină barca în echilibru și să scoată apa care intra în interior.

A supraviețuit cu ceea ce avea la bord: două sticle de apă, o găleată, echipament de pescuit, o cutie frigorifică și un cearșaf.

A mâncat bucăți mici de pește crud pe care l-a prins și a colectat apă de ploaie în găleată.

Pentru a se proteja de frig, a folosit cearșaful și lada frigorifică. „Noaptea, nu puteam face nimic. Înghețam acolo.”

Pe tot parcursul acestei încercări, s-a rugat. A cerut un semn - o barcă de pescuit sau un iaht - orice ar fi putut să-i aducă ajutor.

În a treia zi, după rugăciunea de seară, a zărit o lumină în depărtare: o barcă de pescuit. Bărbatul în vârstă de 42 de ani spune că a fost „atât de fericit” când a văzut-o și a vâslit cu disperare spre ea. Dar vântul l-a împins înapoi, iar barca a dispărut din vedere.

„«Iubito, sunt bine»”

Zilele se scurgeau încet, iar el s-a concentrat pe economisirea apei, pe menținerea căldurii și a bărcii la suprafață. În a opta zi, a auzit un avion și cerul s-a înseninat. „Mi-am spus: «Ar putea fi salvarea mea».”

Avionul Forțelor Aeriene din Noua Zeelandă a survolat zona și a alertat vasele de pescuit să se îndrepte spre acea zonă pentru a-l căuta.

O navă taiwaneză s-a apropiat, iar Apiuta a fluierat până când unul dintre membrii echipajului l-a auzit și a îndreptat lumina lanternei spre barca lui. După șapte nopți și opt zile petrecute singur, Apiuta a fost găsit.

Odată ajuns în siguranță la bord, a făcut un duș, a mâncat și și-a contactat familia. Prima persoană pe care a sunat-o a fost partenera lui. „Primul lucru care mi-a ieșit din gură a fost: «Iubito, sunt bine.»”

Apiuta a fost dus în Noua Zeelandă și va pleca în curând acasă. El spune că, desigur, se va întoarce la pescuit, dar cu mai multă prudență.

„Nu uitați de lanternă, de vesta de salvare. Nu uitați de pelerina de ploaie. Spuneți-vă rugăciunea înainte de a pleca la pescuit.”

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Editor : C.A.