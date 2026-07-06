Live TV

„Eram trist, dar nu mi-am pierdut speranța”. Povestea pescarului care a supraviețuit opt zile în derivă în Oceanul Pacific

Data publicării:
Artemis II Recovery Preparations
Timp de opt zile, în derivă singur în vastul Ocean Pacific, Junior Apiuta Apiuta s-a luptat cu valuri uriașe, cu frigul pătrunzător și cu incertitudinea dacă își va mai vedea vreodată familia. Sursa: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
„M-am gândit: «Oare să sar în apă și să înot până la insulă?»” „Valurile erau uriașe” „«Iubito, sunt bine»”

Opt zile a plutit în derivă pe întinderea nesfârșită a Oceanului Pacific, fără să știe dacă va mai ajunge vreodată acasă. Aruncat de două ori în apă de valuri uriașe și rămas fără posibilitatea de a-și porni motorul bărcii, un pescar din Insulele Cook spune că speranța și credința l-au ajutat să reziste până în momentul în care a fost observat și salvat de echipele de intervenție, arată The Guardian într-un reportaj.

Timp de opt zile, în derivă singur în vastul Ocean Pacific, Junior Apiuta Apiuta s-a luptat cu valuri uriașe, cu frigul pătrunzător și cu incertitudinea dacă își va mai vedea vreodată familia.

De două ori a fost aruncat în ocean de valuri uriașe care amenințau să-l copleșească. „Valuri mari, mult mai înalte decât barca, m-au lovit din ambele părți, dar nu mi-a fost frică pentru că nu mi-am pierdut niciodată credința și nu am încetat să mă rog”, spune el.

În timp ce Apiuta stătea în mica sa barcă de pescuit, având doar câteva provizii și acea credință care îl ținea în viață, pescarul dintr-un mic atol din Insulele Cook a spus că cel mai greu a fost faptul că nu știa unde îl va duce oceanul. Dar nu a crezut niciodată că totul s-a terminat.

„Nu mi-am pierdut speranța. M-am simțit doar trist”, spune Apiuta.

Apiuta a fost salvat pe 18 iunie, după ce barca sa de aluminiu, cu o lungime de patru metri, a suferit o defecțiune la motor în timpul unei ieșiri la pescuit. El a fost localizat în cele din urmă de forțele aeriene din Noua Zeelandă și salvat de o navă de pescuit taiwaneză.

„M-am gândit: «Oare să sar în apă și să înot până la insulă?»”

Calvarul său a început pe 11 iunie pe insula sa natală, Pukapuka, situată la aproximativ 1.140 km nord-vest de Rarotonga, la jumătatea distanței dintre Noua Zeelandă și Hawaii. După ce a jucat volei, s-a dus acasă, și-a pregătit echipamentul de pescuit și a plecat în larg.

Vântul bătea puternic, iar el a urmărit niște păsări care zburau deasupra apei, semn că peștii se aflau în apropiere. La scurt timp, motorul a început să dea semne de defectare. Acesta scotea un zgomot sacadat - „sună ca o tuse” - pornind și oprindu-se intermitent. Până atunci, reușise să prindă o mână de pești, dar, odată cu căderea întunericului, motorul s-a oprit definitiv. Apiuta nu avea uneltele necesare pentru a-l repara, iar vântul se intensifica.

„M-am gândit: «Oare să sar în apă și să înot până la insulă?» Nu cred că aș fi reușit.” Așa că a rămas pe barcă.

Încet, luminile de pe Pukapuka s-au estompat în depărtare. În acea primă noapte petrecută singur, mintea îi era ocupată de gânduri despre ce să facă în continuare și cum să supraviețuiască. „Prima mea noapte nu a fost atât de grea precum zilele următoare care mă așteptau”, spune el.

„Valurile erau uriașe”

Zilele care au urmat au fost cele mai grele, spune el, întrucât s-a confruntat cu marea înfuriată, frigul pătrunzător și ploaia neîncetată. În timp ce valurile se izbeau de el, Apiuta s-a ghemuit pentru a nu fi luat de valuri.

„Valurile erau uriașe”, spune el. Pe marea agitată, tot ce putea face era să mențină barca în echilibru și să scoată apa care intra în interior.

A supraviețuit cu ceea ce avea la bord: două sticle de apă, o găleată, echipament de pescuit, o cutie frigorifică și un cearșaf.

A mâncat bucăți mici de pește crud pe care l-a prins și a colectat apă de ploaie în găleată.

Pentru a se proteja de frig, a folosit cearșaful și lada frigorifică. „Noaptea, nu puteam face nimic. Înghețam acolo.”

Pe tot parcursul acestei încercări, s-a rugat. A cerut un semn - o barcă de pescuit sau un iaht - orice ar fi putut să-i aducă ajutor.

În a treia zi, după rugăciunea de seară, a zărit o lumină în depărtare: o barcă de pescuit. Bărbatul în vârstă de 42 de ani spune că a fost „atât de fericit” când a văzut-o și a vâslit cu disperare spre ea. Dar vântul l-a împins înapoi, iar barca a dispărut din vedere.

„«Iubito, sunt bine»”

Zilele se scurgeau încet, iar el s-a concentrat pe economisirea apei, pe menținerea căldurii și a bărcii la suprafață. În a opta zi, a auzit un avion și cerul s-a înseninat. „Mi-am spus: «Ar putea fi salvarea mea».”

Avionul Forțelor Aeriene din Noua Zeelandă a survolat zona și a alertat vasele de pescuit să se îndrepte spre acea zonă pentru a-l căuta.

O navă taiwaneză s-a apropiat, iar Apiuta a fluierat până când unul dintre membrii echipajului l-a auzit și a îndreptat lumina lanternei spre barca lui. După șapte nopți și opt zile petrecute singur, Apiuta a fost găsit.

Odată ajuns în siguranță la bord, a făcut un duș, a mâncat și și-a contactat familia. Prima persoană pe care a sunat-o a fost partenera lui. „Primul lucru care mi-a ieșit din gură a fost: «Iubito, sunt bine.»”

Apiuta a fost dus în Noua Zeelandă și va pleca în curând acasă. El spune că, desigur, se va întoarce la pescuit, dar cu mai multă prudență.

„Nu uitați de lanternă, de vesta de salvare. Nu uitați de pelerina de ploaie. Spuneți-vă rugăciunea înainte de a pleca la pescuit.”

Citește și:

Doi sudanezi, judecați în Grecia după ce 22 de persoane au murit lângă coasta Cretei

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
parlamentul ungariei
2
Premierul Peter Magyar propune ca parlamentarii maghiari să nu poată rămâne mai mult de...
avion in zbor
3
„Tocmai am auzit bubuitura în avion”. Un avion care ateriza la Chicago a intrat în...
ricaraducanuactor12345
4
Rică Răducanu a ajuns de urgenţă la spital: „Nu sunt bine”
JAS-39 Gripen Ungaria
5
Avioane de luptă ungare JAS 39 Gripen ale NATO au fost ridicate la granița cu România...
Americanii au confirmat: Donald Trump, cel care a dat "ordinul" la FIFA! Decizia face înconjurul lumii
Digi Sport
Americanii au confirmat: Donald Trump, cel care a dat "ordinul" la FIFA! Decizia face înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Furtuna, fulgere, ploaie
El Nino este tot mai aproape. Ce a detectat NASA în Oceanul Pacific: „Va fi mai puternic decât credeam”
droguri SUA oceanul pacific
Două persoane au fost ucise într-un atac american asupra unei nave suspectate de trafic de droguri
barca in pacific filmata din drona
SUA au mai distrus o presupusă ambarcaţiune de contrabandă cu droguri. La cât a ajuns numărul victimelor
Screenshot 2026-04-09 153734
„Este drumul către Atlantida. Incredibil!” Ce au descoperit cercetătorii pe fundul oceanului, la mai mult de 3.000 de metri adâncime
NASA Artemis Moonshot
„O misiune perfect îndeplinită”. Capsula Orion a misiunii Artemis II a amerizat cu succes în Oceanul Pacific, după o călătorie istorică
Recomandările redacţiei
Portavionul Liaoning al Chinei
Cele trei misiuni „fără precedent” pe care China ar trebui să le...
traian basescu inquam octav ganea
Traian Băsescu: „Este o cavalcadă a încălcărilor de Constituție și...
Radoslaw Sikorski's Press Conference With Oana-Silvia Toiu In Warsaw, Poland - 03 Mar 2026
Ţoiu: Nu vom mai fi în acelaşi guvern cu PSD pe durata acestui...
traian basescu nicusor dan
Traian Băsescu: „Nicușor Dan și-a abandonat rolul de președinte”
Ultimele știri
„Soarta Pământului depinde de un echilibru delicat”. Cum ar putea supraviețui planeta expansiunii Soarelui
STUDIU Cât este de dăunător canibalismul pentru sănătate: „Din punct de vedere caloric, e o masă obişnuită. Problema principală e alta”
Colonia „secretă” a Suediei: Cum a apărut singura așezare europeană din America de Nord care nu a purtat războaie cu băștinașii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
După 70 de ani, a aflat că mama ei nu murise, ci că fusese victima unei adopții ilegale: „Am fost vândută pe...
Cancan
Cabral, primele imagini cu noua iubită! Se anunță o mega-relație în showbiz
Fanatik.ro
E scandal total în naționala Braziliei: de ce nu a bătut, de fapt, Vinicius penalty contra Norvegiei. Cum...
editiadedimineata.ro
Instagram a rulat reclame cu materiale de abuz sexual asupra copiilor din India
Fanatik.ro
Fabulos! E ireal cum au obținut englezii penalty în meciul cu mexicanii. Ce rol decisiv a avut portarul
Adevărul
Ucraina vrea ca jumătate dintre infanteriști să fie voluntari străini. Ce salarii oferă Kievul pentru a lupta...
Playtech
Casă construită fără autorizaţie. Cum poţi scăpa de amenda de la primărie sau Poliţia Locală
Digi FM
Fiica cea mare a lui Barack Obama a împlinit 28 de ani. Cum arată azi Malia și de ce a renunțat la numele de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FIFA a luat decizia: de 24 de ori "NU" pentru Istvan Kovacs!
Pro FM
A rupt tăcerea după 20 de ani. Alanis Morissette, declarații despre despărțirea de Ryan Reynolds: „Am un...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Sean Penn va regiza un film despre asaltul asupra Capitoliului și vrea în rolul principal un actor...
Adevarul
De ce arborii plantați de China în cadrul amplului program de reîmpădurire cresc cu 66% mai repede decât...
Newsweek
Atenție, studenți! Câte luni mai primești pensia de urmaș după absolvire și contează dacă te angajezi?
Digi FM
„Cea mai bună decizie din viața mea”. Julia Roberts și Danny Moder au împlinit 24 de ani de căsnicie. Selfie...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Creierul are de suferit dacă faci asta în fiecare dimineață. Nu ai nevoie de o rutină complicată pentru a...
Digi Animal World
De ce nu este recomandată zgarda pentru câini în timpul caniculei. Avertismentul medicilor veterinari
Film Now
Cine ar trebui să fie noul James Bond? George Clooney a dezvăluit favoritul său: „Este înalt, atrăgător...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...