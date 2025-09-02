Live TV

Erdogan crede că Putin și Zelenski „nu sunt încă pregătiți” pentru o întâlnire. Președintele turc a purtat discuții cu cei doi lideri

Data publicării:
Recep Tayyip Erdogan
Recep Tayyip Erdogan Foto: Profimedia

După discuții purtate cu Vladimir Putin în China și o conversație telefonică cu Volodimir Zelenski, președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat că cele două părți „nu sunt încă pregătite” pentru o întâlnire la nivel de lideri, potrivit Reuters.

Se pare că Erdogan a vorbit cu jurnaliștii la bordul unui avion care se întorcea din China, unde se întâlnise cu Putin, și ulterior l-a sunat pe Zelenski.

El a spus că discuțiile din ultimele luni dintre oficialii ruși și ucraineni de la Istanbul au arătat că drumul către pace rămâne deschis.

Erdoğan a menționat că Turcia susține „o ridicare treptată a nivelului negocierilor” pentru a transforma speranțele de pace în rezultate concrete, adăugând că orice inițiativă ar trebui luată în considerare în cele din urmă la nivelul liderilor, deși condițiile pentru aceasta nu au fost încă create.

Citește și:

Putin spune că Rusia nu s-a opus niciodată aderării Ucrainei la UE. „În ceea ce priveşte NATO, aceasta este o altă problemă”

Xi Jinping promovează o nouă ordine mondială, flancat de liderii Rusiei și Indiei

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan face declaratii la guvern, gesticuleaza
1
Ilie Bolojan, prima conferință de presă după ce a amenințat cu demisia. „Situația...
ID316667_INQUAM_Photos_Bogdan_Buda (1)
2
Reforma administrației locale a fost amânată două săptămâni la cererea PSD. Ilie Bolojan...
Echinocțiul de toamnă 2025. Foto Getty Images
3
Echinocțiul de toamnă 2025: Momentul care marchează începutul oficial al toamnei...
cal pentru polostudiat de geneticieni
4
Primii cai modificați genetic au împlinit 10 luni. Scopul pentru care au fost creați
Ambulanta-1-scaled
5
Un muncitor străin a intrat în comă, după ce a fost bătut cu bestialitate de un bărbat...
"Jucătorii au spus că nu au mai văzut așa ceva!" De ce ar fi fost dat afară Mircea Rednic de la Standard Liege
Digi Sport
"Jucătorii au spus că nu au mai văzut așa ceva!" De ce ar fi fost dat afară Mircea Rednic de la Standard Liege
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - PRESEDINTE- DESEMNARE PRIM-MINISTRU - 20 IUN 2025
Ce s-a discutat la Cotroceni: Nicușor Dan a cerut să nu îl mai atace...
Institutul „Marius Nasta” nu mai primește urgențe: pavilion închis după ce au fost descoperite ploșnițe.
Scandal între asistentă și chirurg, cu pacientul pe masa de operație...
Kelemen Hunor
Culisele discuțiilor de la Cotroceni. Kelemen Hunor: Nu se pune...
cisterna cu gaz rasturnata langa barlad
Autocisternă cu metan, răsturnată pe DN24A, lângă Bârlad: traficul...
Ultimele știri
Accident grav pe A1 Sibiu-Deva: trei muncitori au fost loviți de un TIR. Victimele, în stare gravă. Traficul este blocat
Ilie Bolojan cere corectarea datelor trimise Guvernului privind angajații primăriilor și consiliilor județene. Care e termenul limită
Viața de elev sub bombele lui Putin. Copii ucraineni sunt nevoiți să se adăpostească în drum spre școală
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
v putin cu casca de translator in ureche
Putin spune că Rusia nu s-a opus niciodată aderării Ucrainei la UE. „În ceea ce priveşte NATO, aceasta este o altă problemă”
Scott Bessent
Toate opțiunile de sancțiuni sunt pe masă după atacurile „josnice” ale Rusiei, afirmă secretarul Trezoreriei SUA
putin fico
Singurul lider din UE care participă la parada organizată de Xi Jinping s-a întâlnit cu Vladimir Putin. Ce au discutat cei doi
Vladimir Medinski
Negociatorul Rusiei pentru pace în Ucraina, Vladimir Medinski, deține proprietăți în valoare 75 de milioane de dolari
Război în Ucraina.
Câți soldați ar fi pierdut Putin de la începutul războiului în Ucraina. Anunțul armatei Kievului
Partenerii noștri
Pe Roz
"Și un cearșaf sau o perdea de duș i-ar fi de ajuns să facă senzație". Presa din Italia, la picioarele...
Cancan
A fost găsită ascunzătoarea lui Emil Gânj. IREAL unde și-a improvizat un 'adăpost' criminalul Andei
Fanatik.ro
Cine ar putea prelua conducerea PSD. Printre favoriții care să-i înlocuiască pe Ciolacu și Grindeanu din...
editiadedimineata.ro
Un parfum ar putea stimula materia cenușie a creierului
Fanatik.ro
Gigi Becali a refuzat un atacant de națională de la U Craiova: „Păi mie îmi ceri bani și la alții îl dai...
Adevărul
Cum atacă grăsimea viscerală „ascunsă” organele interne: videoclipul viral care șochează internetul. Pericol...
Playtech
Ajutor de 10.000 de euro pentru fiecare hectar de pământ arabil. Românii primesc și o subvenție anuală pe 12...
Digi FM
Contribuția la Pilonul 2 de pensii. Ce sumă plătește anual un angajat
Digi Sport
E gata! Se face transferul lui Ianis Hagi: "E așteptat în curând să semneze!"
Pro FM
Oana Radu și colegul ei din formație, Șerban Balaban, se căsătoresc. Artista, în culmea fericirii: „Va fi cum...
Film Now
Dwayne Johnson, mai slab ca niciodată. Val de reacții după apariția actorului la Veneția: „De cât timp n-a...
Adevarul
Roma dă alarma, Bucureștiul tace. Expert în politici europene: „Fără o integrare mai profundă, UE va fi...
Newsweek
PSD depune proiect de eliminare a CASS la pensie pentru 500.000 pensionari și persoane cu handicap
Digi FM
Detalii cutremurătoare în cazul copilului înecat la Timișoara. Educatoarea plecase să-și ia o cafea, iar...
Digi World
Misterul Triunghiului Bermudelor, în sfârșit rezolvat, susține un cercetător britanic. Explicația e mai...
Digi Animal World
Momentul când un șarpe își devorează partenerul, sub privirile îngrozite ale turiștilor. Imaginile sunt virale
Film Now
Ridley Scott este „mândru” că a refuzat 20 de milioane de dolari pentru a regiza „Terminator 3”: „Nu pot fi...
UTV
Mădălina Ghenea, a întors toate privirile la Festivalul de Film de la Veneția 2025. Presa din Italia a...