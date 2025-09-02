Erdogan crede că Putin și Zelenski „nu sunt încă pregătiți” pentru o întâlnire. Președintele turc a purtat discuții cu cei doi lideri

După discuții purtate cu Vladimir Putin în China și o conversație telefonică cu Volodimir Zelenski, președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat că cele două părți „nu sunt încă pregătite” pentru o întâlnire la nivel de lideri, potrivit Reuters.

Se pare că Erdogan a vorbit cu jurnaliștii la bordul unui avion care se întorcea din China, unde se întâlnise cu Putin, și ulterior l-a sunat pe Zelenski.

El a spus că discuțiile din ultimele luni dintre oficialii ruși și ucraineni de la Istanbul au arătat că drumul către pace rămâne deschis.

Erdoğan a menționat că Turcia susține „o ridicare treptată a nivelului negocierilor” pentru a transforma speranțele de pace în rezultate concrete, adăugând că orice inițiativă ar trebui luată în considerare în cele din urmă la nivelul liderilor, deși condițiile pentru aceasta nu au fost încă create.

Citește și:

Putin spune că Rusia nu s-a opus niciodată aderării Ucrainei la UE. „În ceea ce priveşte NATO, aceasta este o altă problemă”

Xi Jinping promovează o nouă ordine mondială, flancat de liderii Rusiei și Indiei

Editor : Ș.R.