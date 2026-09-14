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Erdogan intensifică ofensiva pentru „valorile familiei”. 162 de arestări în raiduri care au vizat comunitatea LGBTQ

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Police Intervened in the Pride March in Izmir - Turkey
Polițiști în timpul intervenției la Marșul Pride din Izmir, Turcia. Sursa foto: Profimedia Images
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Din articol
„Deceniul Familiei”, planul lui Erdogan pentru inversarea declinului natalității

Deși relațiile între persoane de același sex nu sunt ilegale în Turcia, comunitatea LGBTQ se confruntă cu o represiune dură sub conducerea președintelui Recep Tayyip Erdogan. Poliția turcă a arestat cel puțin 162 de persoane și a percheziționat sediile a șase asociații LGBTQ+ în cadrul unor raiduri desfășurate în weekend, ca parte a campaniei autorităților pentru protejarea valorilor familiei, relatează DW.

Organizația pentru drepturile LGBTQ+ Kaos GL, cu sediul la Ankara, susține că, pe lângă arestări, guvernul a blocat accesul la zeci de site-uri și conturi de pe rețelele sociale aparținând unor organizații partenere și activiștilor pentru drepturile omului.

Ministrul turc al Justiției, Akin Gurlek, a declarat că investigațiile, declanșate în urma unor acuzații privind prostituția și obscenitatea, au fost coordonate de procurorii din Istanbul, Ankara, Izmir, Aydin și Mersin și au vizat 162 de suspecți, nouă asociații și 13 companii din 15 provincii.

„În conformitate cu obligația statului, prevăzută de Constituție, de a proteja familiile și copiii, nu va fi tolerată nicio organizație criminală, rețea de abuz sau activitate ilegală care vizează copiii, tinerii sau familiile!”, a transmis Gurlek într-o postare pe rețelele sociale.

Autoritățile afirmă că au confiscat droguri, echipamente digitale, alcool de contrabandă și o armă în timpul operațiunilor desfășurate în weekend. Acțiunile poliției au vizat baruri și cluburi de noapte frecventate de persoane gay, precum și un hammam despre care autoritățile susțin că era folosit pentru prostituție.

Parchetul din Istanbul a afirmat, de asemenea, că ar fi descoperit dovezi potrivit cărora copii și minori ar fi fost influențați în mod necorespunzător în chestiuni legate de orientarea sexuală și identitatea de gen.

Organizațiile pentru drepturile omului acuză însă guvernul că vizează în mod nedrept comunitatea LGBTQ+. Kaos GL susține că a fost acuzată că a făcut accesibile copiilor „postări cu conținut obscen”.

„Deceniul Familiei”, planul lui Erdogan pentru inversarea declinului natalității

Operațiunea poliției din weekend a fost denumită de guvern „Familia mea este în siguranță” și face parte din programul „Deceniul Familiei și Populației” al președintelui Recep Tayyip Erdogan, conceput pentru a inversa scăderea accentuată a natalității într-o țară cu o populație în curs de îmbătrânire.

Autoritățile afirmă că operațiunea urmărește să împiedice ca activitățile LGBTQ+ să ajungă să fie considerate „normale” în societate și susțin că raidurile au fost desfășurate pentru „protejarea copiilor, a instituției familiei și a valorilor noastre morale comune”.

Deși relațiile între persoane de același sex nu sunt ilegale în Turcia, homofobia este larg răspândită, iar președintele Erdogan a dat vina pe „perverșii” LGBTQ pentru scăderea rapidă a natalității din țară.

Această retorică deturnează însă atenția de la complexitatea cauzelor reale ale declinului demografic, pe care Erdogan, președinte al țării din 2014, după ce anterior a ocupat timp de zece ani funcția de premier, l-a descris drept „un dezastru”.

Potrivit institutului turc de statistică TurkStat, rata totală a fertilității a scăzut puternic între 2013 și 2023, de la 2,11 la 1,51 copii per femeie, evoluție care apropie Turcia de nivelurile natalității întâlnite în alte state dezvoltate. Observatorii consideră că adevăratele cauze ale scăderii sunt mai degrabă structurale și instituționale decât legate de stilul de viață.

Criza financiară cronică și tot mai gravă din Turcia, inflația, creșterea accelerată a prețurilor locuințelor, condițiile de muncă nefavorabile vieții de familie, accesul limitat la servicii de îngrijire a copiilor la prețuri accesibile, precum și nivelurile mai ridicate de educație și ocupare în rândul femeilor sunt considerate factori care îi determină pe turci să amâne momentul în care au copii și, ulterior, să aibă familii mai puțin numeroase.

Editor : M.I.

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