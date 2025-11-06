Live TV

Erdogan repetă scenariul: după primarul Istanbulului, și șeful opoziției din Turcia este dat în judecată

erdogan
Recep Tayyip Erdogan președintele Turciei. Sursa foto: Profimedia Images

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a depus două plângeri împotriva liderului principalului partid de opoziţie, pentru „ultraj” şi „prejudiciu moral”, a anunţat joi avocatul şefului statului.

Aceste două plângeri, la tribunalul din Ankara, sunt însoţite de o cerere de despăgubiri de 500.000 de lire turce (aproape 10.300 de euro), a precizat pe reţeaua socială X avocatul Huseyin Aydin. Avocatul îi reproşează preşedintelui CHP (social-democrat) că a făcut „declaraţii nepotrivite şi acuzaţii lipsite de fundament la adresa preşedintelui nostru”, potrivit Agerpres.

Adresându-se miercuri seara susţinătorilor CHP într-un district de la periferia Istanbulului, şeful principalului partid de opoziţie, Özgür Özel, a acuzat autorităţile că împiedică afişarea de postere ale primarului întemniţat al Istanbulului, Ekrem Imamoglu.

„Le este teamă de imaginea lui. Nu devii erou atacându-i imaginea sau familia”, a declarat el cu privire la edil, arestat pe 19 martie şi deţinut pentru „corupţie”, acuzaţii respinse de acesta.

„Ţine-i sub control pe cei care sunt la ordinele tale şi pe câinii tăi care ne deranjează”, a declarat Özgür Özel, adresându-se preşedintelui turc. Imamoglu este principalul rival al lui Erdogan pentru viitoarele alegeri prezidenţiale.

Potrivit avocatului preşedintelui, „o plângere pentru prejudiciu moral în valoare de 500.000 lire turceşti a fost depusă la tribunalul civil al primei instanţe din Ankara” şi „o plângere penală pentru ultraj la adresa preşedintelui a fost de asemenea depusă la parchetul din Ankara”.

Erdogan a depus o plângere similară anul trecut, pe 1 noiembrie 2025, împotriva primarului Istanbulului, pentru insultă şi defăimare în timpul unei manifestaţii. Lui Imamoglu i se reproşa atunci că a făcut „acuzaţii nefondate, în special de defăimare, care au încălcat drepturile lui Erdogan” şi că „a acţionat cu scopul de a-l umili pe preşedinte în public”.

Primarul Istanbulului este copleşit de proceduri juridice şi reclamaţii: în afară de cele pentru corupţie, defăimare şi insultă la adresa preşedintelui, el a fost acuzat recent de spionaj.

