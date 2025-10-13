Erdogan, unul din motivele pentru care Netanyahu nu participă la summitul de pace de la Sharm el-Sheik, în ciuda dorinței lui Trump

Un plan de ultim moment al lui Donald Trump de a-l invita pe Benjamin Netanyahu la un summit multinațional privind Fâșia Gaza, în Egipt, a trebuit abandonat, după ce președintele turc, Recep Tayyip Erdoğan, a declarat că nu va ateriza la Sharm el-Sheikh dacă invitația va rămâne valabilă, potrivit The Guardian.

Lupta pentru putere a început după ce s-a anunțat că prim-ministrul israelian a acceptat o invitație târzie din partea lui Trump la conferința prezidată în comun de președintele SUA și omologul său egiptean, Abdel Fatah al-Sisi, în Egipt.

Prezența lui Netanyahu la summitul de la Sharm el-Sheikh fusese, se pare, pecetluită de Trump printr-o convorbire telefonică purtată luni dimineață cu Sisi, din Israel.

Nu este clar dacă refuzul lui Erdoğan de a ateriza pentru summit a fost singura cauză a schimbării planurilor lui Netanyahu, dar se știe că a vorbit cu Sisi pentru a-și face cunoscute obiecțiile, din avionul său, deasupra Egiptului.

Un comunicat al biroului premierului israelian a precizat: „Prim-ministrul Netanyahu a fost invitat de președintele american Trump să participe la o conferință care are loc astăzi în Egipt. Prim-ministrul i-a mulțumit președintelui Trump pentru invitație, dar a declarat că nu va putea participa din cauza apropierii evenimentului de începutul sărbătorii.”

Personalități din extrema dreaptă din guvernul de coaliție al lui Netanyahu au amenințat, de asemenea, că vor demisiona dacă acesta va merge la conferință.

Mandate de arestare au fost emise de Curtea Penală Internațională pe numele lui Netanyahu pentru presupuse crime de război în Gaza și, deși Egiptul nu este semnatar al acordului cu instanța, prezența sa la summit ar fi fost controversată, inclusiv în rândul statelor arabe care nu au normalizat relațiile cu Israelul. Peste 20 de lideri mondiali urmau să participe la summitul organizat în grabă.

Disputa privind prezența lui Netanyahu arată cât de greu va fi pentru unele țări musulmane să normalizeze relațiile cu Israelul așa cum dorește Trump.

Imaginile cu Erdoğan negociind cu Netanyahu sau strângând mâna cu liderul israelian ar fi fost dezastruoase pentru liderul turc pe plan intern și ar fi dus, de asemenea, la întrebări cu privire la rolul planificat al Ankarei în forța internațională de stabilizare care ar trebui să se ocupe de securitatea din Gaza. Erdoğan a numit în repetate rânduri acțiunile Israelului în Gaza drept genocid.

Editor : Ș.R.