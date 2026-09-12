Erou din întâmplare: curățătorul de geamuri care a salvat cinci vieți în ziua de 11 septembrie 2001

Pe măsură ce oamenii din întreaga lume s-au oprit ieri pentru a comemora cea de-a 25-a aniversare a atacurilor teroriste din 11 septembrie, aceștia au comemorat nu doar cele 3.000 de vieți pierdute, ci și curajul extraordinar de care s-a dat dovadă.

Însă, deși istoria i-a sărbătorit pe bună dreptate pe primii care au intervenit, din haos au ieșit la iveală și o serie de eroi întâmplători, informează TVP World.

Printre aceștia s-a numărat Jan Demczur, un spălător de geamuri polonez care a folosit lama și mânerul din alamă al racletei sale pentru a-și croi drum afară dintr-un lift blocat și a salva viețile altor cinci bărbați.

10 dolari în buzunar

Demczur a pus piciorul pentru prima dată pe pământ american cu douăzeci și unu de ani în urmă, în septembrie 1980, după ce a fost invitat de o mătușă care se căsătorise cu un american.

„A fost ca și cum m-aș fi născut a doua oară — nu știam să citesc, să scriu sau să vorbesc”, a povestit el mai târziu într-un documentar al National Geographic.

Ajuns cu doar zece dolari în buzunar, și-a găsit de lucru fabricând ferestre la comandă, înainte de a se orienta ulterior către spălarea geamurilor. Până în 2001, lucra deja de peste zece ani la World Trade Center.

Demczur fotografiat la New York în anii 1980. Foto: reddit/domeniu public

„Eram foarte mândru să lucrez acolo”, a declarat el pentru National Geographic. „Se vorbeau mereu multe limbi, erau mulți turiști.”

9/11

La fel ca toți cei care au supraviețuit, Demczur își amintește cât de frumoasă părea acea dimineață. După ce a luat o pauză pentru o cafea și o prăjitură daneză într-unul dintre holurile de la etajele superioare ale Turnului Nord, s-a îndreptat spre un lift rapid pentru a se întoarce la muncă.

„Am urcat câteva secunde, dar apoi liftul a început să coboare brusc, apoi să se clatine dintr-o parte în alta”, și-a amintit el mai târziu.

Era ora 8:46 dimineața. Fără ca cei șase bărbați din lift să știe, zborul 11 al American Airlines tocmai se izbise de Turnul Nord.

Liftul a căzut câteva etaje înainte ca frânele de urgență să se activeze, lăsându-i pe ocupanți blocați.

În mod miraculos, având în vedere amploarea atacului, au reușit în cele din urmă să ia legătura cu cineva folosind butonul de comunicații, spunându-i operatorului că erau blocați într-un lift, dar nu știau la ce etaj.

Răspunsul a fost neliniștitor. „S-a întâmplat ceva la etajul 92”, li s-a spus. După aceea, linia s-a întrerupt.

Pe măsură ce fumul a început să pătrundă în interior, confuzia a lăsat loc unui sentiment crescând de alarmă.

„La început, totul era destul de calm”, a declarat unul dintre bărbați, George Phoenix, pentru National Geographic. „Dar apoi fumul a început să pătrundă în lift. Așa că asta a schimbat totul.”

„Mi-am dat seama că nu vine nimeni să ne salveze”, spune Demczur.

Eforturi

După ce au forțat ușile să se deschidă, bărbații și-au dat seama că liftul se oprise la un nivel fără treaptă: speranța le-a dispărut când s-au trezit în fața unui perete pe care era scris cu cretă numărul 50 – etajul la care se opriseră. Căzuseră aproximativ 15 etaje.

Examinând peretele mai atent, bărbații și-au dat seama că era gips-carton, deși nu aveau de unde să știe cât de gros era. Când l-au lovit cu piciorul, nu s-a întâmplat nimic.

Căutând în găleata sa ceva care ar fi putut să-i ajute, Demczur și-a pus speranța în lama racletei sale.

Bărbații s-au schimbat pe rând, lovind și dând cu picioarele în gips-carton, dar pe măsură ce eforturile lor deveneau tot mai disperate, lama i-a alunecat din mâini lui Demczur și a dispărut în puț.

„Eram foarte supărat pe mine însumi. Aveam o problemă și acum aveam o problemă și mai mare”, spune el.

„Inimile ni s-au oprit, am crezut că ăsta e sfârșitul”, își amintește un altul.

Să renunțăm, însă, ar fi însemnat moartea. În schimb, au improvizat. Demczur s-a întors la sarcina pe care o avea de îndeplinit, de data aceasta folosind mânerul de alamă al racletei pentru a tăia peretele cu tăieturi orizontale și verticale până când placa de gips-carton a început să cedeze.

După ce au lovit în repetate rânduri cu piciorul ultimul panou, bărbații au reușit în cele din urmă să străpungă peretele, creând o gaură suficient de mare încât să se strecoare pe sub ceea ce s-a dovedit a fi o chiuvetă dintr-o toaletă pentru bărbați.

Îndrumați spre parter de pompieri, grupul a scăpat din Turnul Nord la ora 10:23. Doar cinci minute mai târziu, clădirea s-a prăbușit.

Astăzi, mânerul din alamă al racletei, fabricat de Ettore Products Co., este păstrat în colecția Institutului Smithsonian (împreună cu cizmele și cămașa de lucru ale lui Demczur); în 2014, a fost selectat ca unul dintre cele 27 de „artefacte semnificative” destinate expunerii la Memorialul și Muzeul Național al Evenimentelor din 11 Septembrie.

„Când mă gândesc cât de primitive erau uneltele mele, mă mir că am reușit”, spune Demczur.

Presa l-a lăudat ca pe un erou. Prima Doamnă Laura Bush i-a scris, iar CNN l-a comparat cu Kazimierz Pułaski și Tadeusz Kościuszko: doi polonezi care jucaseră roluri proeminente în Războiul de Independență al Americii cu secole în urmă.

Lupta cu PTSD

Laudele nu i-au venit ușor. „Adevărații eroi sunt cei care nu au reușit să scape”, spune el.

Departe de lumina reflectoarelor, viața nu a fost ușoară. Demczur nu a mai lucrat niciodată și s-a luptat cu sindromul de stres posttraumatic (PTSD) și cu afecțiuni atribuite aerului toxic pe care îl respirase. „Nu am putut dormi timp de un an”, spune el.

După estimările sale, a pierdut aproximativ 30 de prieteni în atacuri.

Printre nenumărații alții pe care îi cunoștea se afla și un coleg spălător de geamuri care fusese trimis de sindicat să-l înlocuiască pe un alt muncitor aflat în concediu. „A stat cu noi doar o săptămână”, spune Demczur.

În ciuda consecințelor fizice și emoționale, Demczur spune că nu a avut de ales decât să meargă mai departe, de dragul copiilor săi.

Editor : Sebastian Eduard