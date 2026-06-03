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Escaladare în Orientul Mijlociu. Noi atacuri între SUA și Iran: lovituri asupra insulei Qeshm și negocieri de pace în impas

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Război între SUA și Iran. Foto: Profimedia

Armata americană afirmă că a lansat atacuri de „autoapărare” împotriva Iranului și că a doborât rachete balistice și drone lansate împotriva navelor și a țărilor din Golf. Bombardamentele asupra insulei Qeshm, din Strâmtoarea Ormuz, au fost „un răspuns la tentativele de atac ale Iranului în Orientul Mijlociu”, a declarat Comandamentul Central al SUA (Centcom), conform BBC.

Iranul a declarat că a atacat baze și elicoptere americane într-o „țară din regiune” folosind rachete și drone, ca măsură de represalii. Centcom a afirmat că Teheranul a lansat două rachete către Kuweit și trei către Bahrain, toate fiind distruse sau interceptate.

Cele mai recente atacuri au loc pe fondul blocării negocierilor privind încetarea focului, după ce discuțiile privind un acord pentru încheierea războiului care durează de luni de zile nu au înregistrat progrese în weekend.

Centcom a precizat că atacul de pe Insula Qeshm a vizat o stație militară iraniană de control terestru și că armata americană a doborât, de asemenea, trei drone de atac lansate de Iran împotriva „navigatorilor civili care tranzitau în mod legal apele regionale”.

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Garda Revoluționară Islamică a declarat că „perturbarea securității Strâmtorii Ormuz va avea consecințe grave pentru armata americană agresivă”.

Centcom a mai precizat că Iranul a lansat „mai multe” rachete balistice către țările din regiune. „Două rachete iraniene trase către Kuweit nu au ajuns la țintă ori s-au dezintegrat în zbor, iar trei rachete lansate către Bahrain au fost interceptate imediat de forțele de apărare aeriană ale Statelor Unite și ale Bahrainului”.

Iranul a atacat în repetate rânduri ținte din Bahrain și Kuweit, unde se află baze militare americane. Anterior, Centcom a declarat că a lovit și a scos din funcțiune un petrolier fără încărcătură care se îndrepta spre Iran, în cadrul blocadei navale impuse de Washington asupra Strâmtorii Ormuz, care a început pe 13 aprilie.

O aeronavă americană a lansat o rachetă Hellfire asupra camerei motoarelor navei M/T sub pavilionul Botswanei, după ce echipajul acesteia „a ignorat avertismentele repetate”, se precizează în comunicat. Totodată, Centcom a difuzat o înregistrare video care ar arăta momentul în care petrolierul a fost lovit marți.

Escaladarea survine după ce președintele american Donald Trump le-a spus săptămâna aceasta criticilor săi să „stea liniștiți”, afirmând că Iranul „dorește cu adevărat să încheie un acord, iar acesta va fi unul avantajos pentru SUA”.

Mass-media americană a relatat anterior că liderul de la Casa Albă a solicitat modificarea termenilor unui eventual acord de pace, după ce s-a întâlnit cu consilierii săi de rang înalt pentru a discuta despre extinderea cadrului acordului de încetare a focului.

Modificările se referă la Strâmtoarea Ormuz, la eliminarea uraniului puternic îmbogățit din Iran, a relatat CBS News, precum și la un cadru pentru reluarea negocierilor privind programul nuclear al Iranului.

Luni, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Iranului, Esmail Baghaei, a negat că acest lucru ar fi fost luat în discuție, adăugând că Washingtonul „își schimbă constant poziția și formulează cereri noi sau contradictorii”.

Într-o declarație recentă, Centcom a afirmat că forțele americane „au aplicat măsuri de blocadă împotriva navei M/T Lexie, care arbora pavilionul Botswanei, în timp ce aceasta tranzita apele internaționale în direcția insulei Kharg”. Se precizează că echipajul navei „nu a respectat instrucțiunile forțelor armate americane de mai multe ori pe parcursul unei perioade de 24 de ore”.

În total, șase nave comerciale au fost oprite, iar alte 122 au fost redirecționate de la intrarea în vigoare a blocadei, a declarat Centcom.

BBC a contactat guvernul din Botswana pentru a obține un comentariu.

Cea mai recentă confruntare are loc în contextul în care secretarul de stat american, Marco Rubio, a compărut în fața Congresului pentru prima dată de la începutul războiului. Înaltul diplomat a declarat că negociatorii americani nu au oferit Iranului o relaxare a sancțiunilor în schimbul redeschiderii strâmtorii.

„În acest moment, tot ce s-a discutat cu ei este că… orice relaxare a sancțiunilor este condiționată, ceea ce înseamnă că trebuie să vină ca răspuns la motivul pentru care au fost impuse sancțiunile în primul rând, și anume programul lor nuclear”, a spus el. „Războiul s-a terminat”, a mai adăugat acesta într-un alt schimb de replici tensionat cu un senator, în timp ce membrii comisiei puneau la îndoială strategia Statelor Unite de a pune capăt conflictului.

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Editor : A.M.G.

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