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Escaladare în Strâmtoarea Taiwan: China a lansat o operațiune maritimă „de aplicare a legii”. Cum a reacționat Taipeiul

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Nave chinezesti in apele Taiwanului Foto Profimedia
Nave chinezești în apele Taiwanului. Foto: Profimedia

China a organizat o „operaţiune de aplicare a legii” în apele din estul Taiwanului, ca răspuns la recentele discuţii dintre Japonia şi Filipine privind frontierele lor maritime, potrivit mass-media de stat chineză, în timp ce Taipei a anunţat, la rândul său, trimiterea unor nave ale pazei de coastă în zonă, relatează AFP.

Tokyo şi Manila au anunţat săptămâna trecută lansarea unor discuţii oficiale „pentru delimitarea frontierei maritime” a zonelor lor economice exclusive şi a platoului continental, potrivit news.ro. Însă Beijingul a calificat ulterior aceste discuţii drept „ilegale” şi a afirmat că deţine o „zonă economică exclusivă şi un platou continental” în apele respective, la est de Taiwan, pe care China le consideră teritoriul său.

Sâmbătă, Ministerul Transporturilor din China a ordonat poliţiei maritime din provinciile de coastă Guangdong şi Fujian să „desfăşoare o operaţiune specială de aplicare a legii maritime în apele din estul insulei Taiwan”, a raportat agenţia Xinhua. Agenţia nu a oferit detalii despre operaţiune, în special cu privire la durata acesteia sau dacă era încă în desfăşurare.

Operaţiunea a fost „o acţiune necesară întreprinsă ca reacţie la anunţul unilateral al Japoniei şi al Filipinelor conform căruia acestea vor iniţia «negocieri privind delimitarea unei frontiere maritime»” în apropierea Taiwanului, a adăugat Xinhua.

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Paza de coastă din Taiwan a reacţionat duminică, anunţând că a desfăşurat nave în zonă „pentru a răspunde în mod adecvat” la operaţiunea chineză care, potrivit Taipeiului, „încalcă dreptul internaţional”. Taipeiul le ceruse anterior Tokyo-ului şi Manilei să îl includă în discuţiile lor. Filipine şi Japonia s-au apropiat în ultimii ani în faţa revendicărilor maritime ale Chinei care le privesc.

Mai multe dispute teritoriale opun Tokyo şi Beijing în Marea Chinei de Est, unde navele pazei de coastă ale celor două ţări se angajează regulat în confruntări periculoase. De asemenea, Beijingul a desfăşurat nave ale marinei şi ale pazei de coastă în Marea Chinei de Sud, cu scopul de a împiedica Filipinele să acceseze recifurile şi insulele de importanţă strategică, ceea ce a dus la o serie de confruntări.

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Editor : C.A.

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