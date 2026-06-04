Escaladare în Strâmtoarea Taiwan: Taipei își întărește arsenalul antinaval. Poziție defensivă în fața Chinei: „Posibil război de uzură”

Taiwanul își va mări considerabil arsenalul de rachete puternice antinavale la peste 1.800 de unități până la începutul anului 2029, în încercarea de a-și consolida capacitatea de a face față amenințării crescânde de blocadă sau invazie din partea Chinei, arată un calcul realizat de Reuters. Acest arsenal în expansiune de arme care pot fi lansate de pe avioane, nave și lansatoare terestre face parte din orientarea Taiwanului către o așa-numită strategie asimetrică, în cadrul căreia apărătorii insulei încearcă să compenseze avantajul masiv al Chinei în materie de putere de foc cu un număr mare de arme accesibile, dar letale. Acestea includ, de asemenea, rachete cu rază de acțiune mai scurtă și roiuri de drone terestre și aeriene, afirmă ofițeri militari actuali și foști din Taiwan.

Taiwanul, afirmă acești ofițeri, își propune să construiască o forță rezilientă, concepută să supraviețuiască unui bombardament aerian și cu rachete din partea Chinei la începutul conflictului și să iasă din acesta într-o poziție care să-i permită să lovească o flotă de invazie sau navele care blochează insula. Ofițerii subliniază succesul Ucrainei și al Iranului în utilizarea rachetelor și a dronelor pentru a echilibra balanța de forțe în lupta împotriva unor adversari mai puternici.

Calculul Reuters privind arsenalul crescând de rachete anti-navă al Taiwanului se bazează pe date privind comerțul cu arme, documente de aprobare a exporturilor din SUA, estimări ale analiștilor din domeniul apărării și interviuri cu oficiali ai guvernului taiwanez.

Rachete de precizie suplimentare, cu o rază de acțiune suficientă pentru a ataca navele chineze din Strâmtoarea Taiwan sau forțele din porturile de îmbarcare de pe coasta Chinei, sunt, de asemenea, în curs de dezvoltare, după ce parlamentul taiwanez, controlat de opoziție, a aprobat luna trecută o cheltuială suplimentară de 25 de miliarde de dolari pentru muniții americane.

Vârful de lance al arsenalului anti-navă al Taiwanului este format din rachete Harpoon furnizate de SUA și rachete Hsiung Feng produse pe plan intern. O forță importantă de astfel de arme ar permite Taiwanului să creeze o „zonă de distrugere” în Strâmtoarea Taiwan, o zonă în care puterea de foc concentrată ar provoca pierderi grele în încercarea de a respinge o invazie chineză, a declarat Ou Si-fu, director executiv adjunct pentru cercetare la Institutul pentru Cercetare în Domeniul Apărării Naționale și Securității, cel mai important think tank militar din Taiwan.

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„Obiectivul nostru este să îi împiedicăm să debarce și să-și ducă misiunea la bun sfârșit, nu să distrugem fiecare navă a PLA”, a declarat Ou pentru Reuters, referindu-se la Armata Populară de Eliberare, forța armată a Chinei.

Investiția în rachete antinavă este o mișcare judicioasă, a afirmat Grant Newsham, colonel în rezervă al Corpului de Marină al SUA și cercetător la Forumul Japonez pentru Studii Strategice. Dacă ai fi China, „un lucru cu care nu ai vrea să ai de-a face sunt armele de precizie cu rază lungă de acțiune care îți pot despica navele în două înainte ca acestea să pornească măcar peste Strâmtoarea Taiwanului, sau în orice punct între continentul chinez” și țărmurile Taiwanului, a spus Newsham. „Folosite corespunzător și în număr adecvat, aceste rachete reprezintă o problemă uriașă pentru o forță de invazie chineză.”

Pentru a lansa o invazie peste Strâmtoarea Taiwan, China ar trebui să desfășoare o flotă de nave de război și de transport civil, potrivit experților militari. China are cea mai mare marină militară din lume și o flotă comercială uriașă.

Ministerul Apărării din Taiwan a declarat într-un comunicat că rachetele antinavă „pot asigura o puternică capacitate de lovire maritimă și pot reduce eficacitatea combativă a inamicului. Detaliile privind desfășurarea acestora țin de securitatea militară și nu sunt făcute publice”.

Taiwanul și-a propus să producă 180.000 de drone anual până în 2028. Foto: Profimedia Images

Ministerul Apărării din China și Biroul pentru Afaceri din Taiwan nu au răspuns la solicitarea de comentarii. Pentagonul nu a făcut niciun comentariu cu privire la capacitățile specifice ale Taiwanului, termenele de livrare sau potențialele pachete viitoare de asistență în domeniul securității, a declarat un oficial în răspuns la întrebările agenției Reuters. Casa Albă nu a răspuns la întrebările referitoare la acest subiect.

Ca parte a eforturilor de a-și consolida și mai mult apărarea, Taiwanul solicită aprobarea președintelui american Donald Trump pentru un pachet de vânzare de arme aflat în prezent în curs de negociere, în valoare de până la 14 miliarde de dolari. Trump a declarat luna trecută că va lua în curând o decizie cu privire la vânzare, după ce va purta discuții cu președintele chinez Xi Jinping la Beijing. În timpul discuțiilor, Xi l-a avertizat pe Trump că o abordare greșită a situației din Taiwan ar putea duce la un conflict între cele două superputeri.

Beijingul, care consideră Taiwanul ca fiind teritoriul său, nu a renunțat niciodată la utilizarea forței pentru a aduce insula sub controlul său. Taiwanul respinge pretențiile de suveranitate ale Beijingului, afirmând că doar populația insulei poate decide asupra viitorului său.

Lecții din Ucraina și Iran

Ou și alți experți militari indică succesul Ucrainei în atacarea navelor de război și a navelor de transport rusești cu rachete și drone de suprafață în Marea Neagră ca dovadă că această strategie ar putea fi eficientă pentru Taiwan în rezistența împotriva unei invazii sau blocade chineze. Capacitatea continuă a Iranului de a ataca navele din Strâmtoarea Ormuz și de a lovi alte ținte regionale, în ciuda a mai mult de o lună de atacuri aeriene și cu rachete masive din partea SUA și a Israelului, a demonstrat cum o putere mai slabă ar putea păstra capacitatea de a riposta, au spus ei.

Susținătorii acestui tip de război susțin că rachetele anti-navă, în special cele montate pe lansatoare mobile terestre, ar putea fi dispersate și ascunse în jurul Taiwanului. Acest lucru ar face mai dificil pentru PLA să le detecteze și să le distrugă în primele valuri ale unui atac.

O problemă: multe dintre rachetele antinavă ale insulei sunt încă desfășurate pe nave de război și la instalații terestre fixe, unde sunt vulnerabile la lovituri preventive, a spus Yuster Yu, un ofițer naval taiwanez pensionat care a servit în Consiliul Național de Securitate al Taiwanului. „Și chinezii știu unde se află”, a spus el.

Exerciții militare taiwaneze. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images

Ministerul Apărării din Taiwan a declarat că rachetele anti-navă existente au fost „dispuse într-o manieră mobilă și dispersată pentru a păstra eficacitatea în luptă”. Rachetele aflate în poziții fixe, a spus acesta, erau „echipate cu mecanisme de protecție și de rezervă și pot fi convertite în configurații mobile, după cum este necesar, pentru a spori capacitatea de supraviețuire pe câmpul de luptă”.

Deși armata din Taiwan nu dezvăluie dimensiunea stocurilor sale de armament, cifra de peste 1.800 de rachete antinavă include 450 de rachete Harpoon fabricate de Boeing, livrate până în prezent insulei, potrivit a doi înalți oficiali ai guvernului taiwanez care au vorbit sub condiția anonimatului.

Livrările a încă 400 dintre aceste rachete de croazieră care zboară la joasă altitudine vor începe anul acesta, în cadrul unei vânzări de arme în valoare de 2,4 miliarde de dolari, care a fost aprobată în ultimele luni ale primei administrații Trump, la sfârșitul anului 2020. Se preconizează că toate cele 400 de rachete vor fi livrate până la sfârșitul lunii martie 2029, potrivit documentelor de aprobare a vânzărilor de arme ale guvernului SUA. Marina taiwaneză a declarat pentru Reuters într-un comunicat că, conform scrisorii de ofertă semnate de SUA în 2021, rachetele vor fi livrate la termen.

Dacă aceste livrări se vor desfășura conform programului, Taiwanul ar avea 850 de rachete Harpoon până la începutul anului 2029.

Până atunci, forțele armate ale insulei vor dispune, de asemenea, de aproximativ 1.000 sau mai multe rachete de croazieră antinavale de tip Hsiung Feng II și Hsiung Feng III produse pe plan intern, potrivit lui Ou și a doi înalți oficiali ai guvernului taiwanez. Acest lucru ar ridica numărul total al arsenalului de rachete antinavale al Taiwanului la aproximativ 1.850.

Această estimare a stocului de rachete antinavă al Taiwanului până în 2029 presupune că livrările din SUA se vor desfășura în mare parte la timp și în întregime. Ea nu ține cont de potențialele blocaje de producție sau de cererile concurente din timp de război asupra stocurilor americane, care ar putea încetini livrările.

„Trebuie să fim pregătiți pentru război de lungă durată”

Unul dintre cei doi înalți oficiali taiwanezi a declarat pentru Reuters că calendarul livrărilor ar putea fi amânat până în 2030.

În cadrul unor tranzacții separate de armament, Washingtonul a aprobat, de asemenea, vânzarea a încă 195 de rachete Harpoon lansate din aer sau rachete derivate din această armă, în valoare totală de 1,36 miliarde de dolari, potrivit documentelor de aprobare ale guvernului SUA și datelor privind comerțul cu arme furnizate de Institutul Internațional de Cercetare pentru Pace din Stockholm. Cele două părți negociază încă termenii acestor tranzacții și nu s-a convenit încă asupra unei date de livrare, potrivit unuia dintre înalții oficiali taiwanezi.

Un oficial al Pentagonului, Michael F. Miller, directorul Agenției pentru Cooperare în domeniul Securității Apărării, a confirmat într-o declarație la o audiere a Congresului din martie că Taiwanul este prioritatea principală a Americii pentru livrările de rachete Harpoon.

Pentru a coordona această putere de foc suplimentară, armata taiwaneză va înființa, la 1 iulie, un nou Comandament de luptă litorală, cu scopul de a reuni într-o singură forță radarele de coastă, rachetele antinavă și dronele.

Pentru apărătorii Taiwanului, rachetele anti-navă vor consolida obiectivul lor de a rezista unei tentative de invazie suficient de mult timp pentru a oferi forțelor aliate timp să vină în ajutorul insulei.

„Trebuie să fim întotdeauna pregătiți să luptăm într-o bătălie prelungită, de tip război de uzură”, a spus Ou.

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Editor : C.A.