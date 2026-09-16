Rebelii houthi pro-Iran din Yemen au afirmat, miercuri, că au doborât un avion de vânătoare saudit, acuzând Riadul că a efectuat sute de lovituri aeriene asupra ţării lor, relatează AFP, citată de Agerpres.

Combatanţii antiguvernamentali au reuşit „să doboare un avion de vânătoare saudit de tipul F-15, în timp ce acesta efectua operaţiuni ostile în spaţiul aerian al provinciei Marib, fiind lovit cu o rachetă sol-aer de fabricaţie locală”, a declarat purtătorul de cuvânt militar houthi, Yahya Saree.

Imagine care prezintă ceea ce rebelii houthi au descris ca fiind epava unui avion F-15 saudit doborât. Foto: AFP PHOTO / Ansarullah Media Centre / Profimedia

Ulterior, gruparea a difuzat o înregistrare video, arătând - potrivit acesteia - avionul în curs de doborâre.

În imaginile publicate pe reţelele sociale poate fi văzută carcasa în flăcări a unui avion în deşert, în timp ce rebeli houthi pozează în apropierea unei bucăţi a aparatului pe care poate fi văzut un drapel saudit.

Luptătorii afiliați autorităților houthi pozând cu ceea ce armata houthi a descris ca fiind rămășițele unui avion de vânătoare saudit F-15 doborât în provincia centrală Marib. Foto: AFP PHOTO / Ansarullah Media Centre/ Profimedia

Houthi, susţinuţi de Iran, execută atacuri împotriva Arabiei Saudite, aliată forţelor guvernamentale yemenite, de la reluarea ostilităţilor în Yemen în luna iulie.

Potrivit purtătorului de cuvânt citat, aviaţia saudită a efectuat circa 450 de lovituri în Yemen în această săptămână.

La rândul său, Riadul a acuzat miercuri mişcarea houthi că ar fi efectuat un atac cu dronă împotriva oraşului sfânt Mecca, ceea ce houthi au dezminţit.

„Operaţiunile noastre vizează instalaţiile petroliere şi bazele militare, care sunt departe de locurile sacre”, a spus Saree.

Editor : Ș.R.