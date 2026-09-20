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Escaladare periculoasă în Orientul Mijlociu. Riadul, sub atacul rebelilor houthi: SUA transmit un avertisment

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Mideast Wars Yemen
Soldat houthi din Yemen. Foto: Profimedia
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Din articol
Atacuri „prevenite”

Statele Unite au avertizat, sâmbătă, că se tem de o „escaladare rapidă” a ostilităţilor în Orientul Mijlociu, în contextul atacurilor lansate de rebelii houthi din Yemen împotriva Arabiei Saudite, a cărei capitală a fost vizată pentru prima dată de câteva luni de către aceşti combatanţi pro-iranieni.

Donald Trump, care urma să-şi petreacă întregul weekend la reşedinţa prezidenţială de la Camp David, din Maryland (estul ţării), s-a întors la Washington sâmbătă seara.

Casa Albă nu a oferit nicio explicaţie. Însă această întoarcere anticipată survine în contextul în care s-a atins un nou prag în ostilităţile dintre Arabia Saudită şi gruparea houthi, care controlează o mare parte din ţara vecină, Yemen, şi luptă împotriva forţelor guvernamentale, susţinute de o coaliţie condusă de Riad.

Sâmbătă, în capitala saudită s-au auzit de două ori explozii puternice, iar jurnaliştii AFP au văzut un rezervor de combustibil cu sigla gigantului petrolier saudit Aramco în flăcări, în apropierea aeroportului, potrivit News.ro.

„Acest conflict militar are potenţialul de a se agrava rapid”, a estimat Departamentul de Stat al SUA într-un avertisment publicat pe X, adresat cetăţenilor americani aflaţi în Orientul Mijlociu.

Avansul fulgerător al rebelilor houthi din ultimele săptămâni în Yemen a provocat sute de morţi şi, potrivit ONU, a dus la peste 110.000 de persoane strămutate.

Atacuri „prevenite”

Aceste lupte şi ostilităţile care au urmat cu regatul vecin au perturbat deja traficul maritim şi exporturile Arabiei Saudite, principalul furnizor de petrol al planetei.

Ca urmare, preţul barilului de petrol a depăşit pragul de 100 de dolari, determinând o creştere bruscă a preţurilor la pompă pentru consumatorii din întreaga lume, inclusiv în Statele Unite, unde se apropie alegerile de la jumătatea mandatului.

Sâmbătă seara, coaliţia condusă de Arabia Saudită a confirmat pe X că, în noaptea precedentă, rebelii au lansat o rachetă în direcţia Riadului, asigurând totodată că aceasta a fost distrusă. Potrivit acesteia, aceşti combatanţi au încercat, de asemenea, să vizeze „civili şi bunuri civile” în mai multe oraşe din vestul regatului, printre care şi portul Yanbu, de la Marea Roşie, de unde Riadul exportă petrol. Atacuri „dezvăluite”, potrivit aceleiaşi surse.

La rândul lor, rebelii houthi au revendicat două atacuri cu rachete şi drone, unul îndreptat împotriva „unor obiective sensibile din Riad”, iar celălalt împotriva „instalaţiilor Aramco din Yanbu”.

Până în prezent, atacurile împotriva regatului vizaseră în principal instalaţiile petroliere şi bazele militare din sud sau de pe coasta Mării Roşii. Iar capitala nu fusese ameninţată de la reluarea, în iulie, a ostilităţilor cu combatanţii pro-iranieni.

Riadul fusese însă lovit în plină desfăşurare a războiului regional declanşat la sfârşitul lunii februarie de atacul americano-israelian asupra Iranului, care a ripostat lansând atacuri împotriva ţărilor din Golf, aliate ale Statelor Unite.

La începutul săptămânii,rebelii houthi au fost acuzaţi de Riad că ar fi vizat Mecca, oraşul sfânt al islamului. Mişcarea pro-iraniană a negat acuzaţiile. Ca răspuns la aceste atacuri, Arabia Saudită a bombardat zilnic şi intens zonele controlate de combatanţi în Yemen, fără însă a reuşi, deocamdată, să le slăbească puterea.

Editor : Ș.R.

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