Escaladare rapidă: Washingtonul afirmă că a lovit ținte militare iraniene. Cum a răspuns Teheranul

Statele Unite au declarat că au lovit obiective militare iraniene în weekend, iar Garda Revoluționară Iraniană a anunțat luni că a atacat o bază americană ca răspuns, acesta fiind cel mai recent episod dintr-o serie de confruntări care au loc pe fondul negocierilor menite să pună capăt războiului care durează de trei luni, conform Reuters.

Atacurile de pe coasta iraniană a Golfului au fost o reacție la „acțiunile agresive ale Iranului, printre care se numără doborârea unei drone americane MQ-1 care opera în apele internaționale”, a declarat Comandamentul Central al SUA într-o postare pe X.

„Avioanele de vânătoare americane au reacționat rapid, eliminând sistemele de apărare aeriană iraniene, o stație de control terestru și două drone de atac cu sens unic care reprezentau amenințări clare pentru navele care tranzitau apele regionale”, a declarat CENTCOM, adăugând că va continua să protejeze bunurile și interesele SUA pe durata armistițiului actual.

Garda Revoluționară Islamică din Iran a declarat luni că a vizat o bază aeriană utilizată de SUA pentru un atac asupra sudului Iranului, fără a identifica însă despre ce bază este vorba.

Sistemele de apărare aeriană din Kuweit, unde se află o bază importantă a SUA, au interceptat luni atacuri cu rachete și drone, în timp ce sirenele sunau în toată țara, a raportat agenția de știri de stat KUNA, fără a oferi detalii suplimentare.

SUA și Iranul au schimbat sporadic lovituri de la intrarea în vigoare a armistițiului la începutul lunii aprilie, pe măsură ce negocierile menite să conducă la un acord mai durabil se prelungesc. Un schimb similar a avut loc joia trecută și a fost descris în termeni similari de ambele părți.

Războiul declanșat de SUA și Israel pe 28 februarie a ucis mii de oameni, în principal în Iran și Liban, și a provocat suferințe economice la nivel global prin creșterea prețurilor la energie, ca urmare a închiderii efective a Strâmtorii Ormuz de către Iran.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că obiectivul său principal în acest război este de a împiedica Iranul să dezvolte o armă nucleară cu uraniul său puternic îmbogățit. Teheranul a negat în mod constant că ar avea astfel de planuri.

Trump se află sub presiune să redeschidă Strâmtoarea Ormuz și să reducă prețurile la benzină din SUA înaintea alegerilor parlamentare din noiembrie, pe fondul frustrării crescânde a alegătorilor față de creșterea prețurilor. În același timp, el se confruntă cu o posibilă reacție negativă din partea susținătorilor unei linii dure față de Iran din propriul partid, în cazul unor concesii făcute Teheranului.

Cele două părți rămân în dezacord cu privire la mai multe alte chestiuni, precum cererile Teheranului privind ridicarea sancțiunilor și eliberarea a zeci de miliarde de dolari din veniturile iraniene din petrol înghețate în bănci străine.

Războiul Israelului în Liban cu miliția Hezbollah, susținută de Iran, este un alt obstacol major.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat duminică că a ordonat trupelor să avanseze mai adânc în Liban în lupta împotriva grupării militante Hezbollah, susținută de Iran.

Secretarul de stat american Marco Rubio a discutat atât cu președintele libanez Joseph Aoun, cât și cu Netanyahu despre negocierile diplomatice dintre Israel și Liban și a propus un plan care să permită o „dezescaladare treptată”, a declarat un oficial american.

