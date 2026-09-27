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Escrocherie cu AI: Cum au fost transferate 95 de milioane de euro din conturile celei mai mare bănci din Italia

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angajat banca tine euro in maini
Foto: Guliver/Getty Images
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Din articol
53 de milioane de euro, recuperate

Fraudatori care au folosit inteligenţa artificială pentru a se da drept directori şi alţi oficiali de rang înalt au reuşit să determine Fideuram, divizia de private banking a Intesa Sanpaolo, cea mai mare bancă din Italia, să transfere 95 de milioane de euro în conturi din străinătate, au declarat pentru Reuters două surse apropiate situaţiei, potrivit News.ro.

Peste jumătate din bani au fost recuperaţi, însă aproximativ 36 de milioane de euro sunt în continuare dispăruţi.

Frauda a început în februarie, când Paolo Molesini, pe atunci preşedintele Fideuram, a primit ceea ce părea a fi un mesaj WhatsApp trimis de Carlo Messina, CEO-ul Intesa Sanpaolo. Mesajul îi solicita ajutor urgent pentru efectuarea unei tranzacţii în străinătate.

Fraudatorii au continuat operaţiunea cu un apel telefonic care părea să provină de la un partener de rang înalt al unei importante firme de avocatură şi care confirma instrucţiunea. Potrivit surselor Reuters, escrocii au utilizat inteligenţa artificială pentru a reproduce vocea avocatului.

Convins că solicitarea era autentică, Molesini a cerut departamentului financiar să efectueze o serie de transferuri către conturi din străinătate, în principal din China şi Hong Kong.

53 de milioane de euro, recuperate

Fideuram a detectat rapid nereguli în transferuri şi a alertat băncile şi autorităţile din mai multe ţări. Aproximativ 53 de milioane de euro au fost recuperate ulterior prin cooperarea autorităţilor din China, Portugalia şi Italia.

Restul banilor nu au mai putut fi localizaţi după ce au trecut printr-o reţea de conturi din străinătate şi au fost convertiţi în criptomonede, potrivit surselor.

Intesa Sanpaolo şi Fideuram au refuzat să comenteze.

Nici Molesini şi nici alţi directori ai Fideuram nu sunt anchetaţi. Procurorii din Milano au însă în vizor un cetăţean străin care locuieşte în afara Europei, suspectat de fraudă informatică, potrivit uneia dintre surse.

Molesini a demisionat din funcţia de preşedinte al Fideuram în martie, invocând motive personale. La acel moment, banca nu a oferit alte explicaţii privind plecarea sa.

Cazul vine după ce, anul trecut, alţi fraudatori au folosit inteligenţa artificială pentru a imita vocea unui ministru italian şi l-au convins pe omul de afaceri Massimo Moratti să transfere aproape un milion de euro într-un cont din străinătate. În acel caz, banii au fost recuperaţi.

Editor : B.P.

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