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Analiză Este Hamas gata să renunțe la arme? Ce schimbă planul de dezarmare pentru războiul din Gaza

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Hamas
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Din articol
Implementarea acordului, plină de incertitudini Gaza, devastată de aproape trei ani de război

Hamas a acceptat, pentru prima dată, cadrul unui plan privind dezarmarea în Fâșia Gaza, într-o decizie care ar putea reprezenta cel mai important pas făcut până acum spre încheierea războiului cu Israelul. Acordul, negociat timp de mai multe luni sub mediere internațională, rămâne însă condiționat de aplicarea reciprocă a obligațiilor asumate de Israel și de garanții privind încetarea ostilităților și accesul ajutoarelor umanitare, arată BBC într-o analiză.

Planul acceptat de Hamas prevede inventarierea și depozitarea armelor grele rămase în Gaza sub supravegherea unei administrații palestiniene de tranziție, fără ca acestea să fie predate direct Israelului. Tocmai această formulare a reprezentat unul dintre cele mai sensibile puncte ale negocierilor.

Un înalt oficial Hamas implicat în discuții a declarat că negocierile au fost „lungi și extrem de dificile”, iar organizația a insistat asupra expresiei „inventarierea și depozitarea armelor” sub control palestinian, în locul unei predări către Israel.

Potrivit planului, armele ar urma să fie transferate treptat către Comitetul Național pentru Administrarea Gazei (NCAG), organism tehnocrat creat pentru administrarea enclavei în perioada de tranziție. În paralel, Hamas ar urma să renunțe și la controlul administrativ asupra Fâșiei Gaza.

Acceptarea cadrului vine la scurt timp după alegerea lui Khalil al-Hayya în fruntea biroului politic al Hamas, noua conducere fiind considerată de negociatori mai dispusă să accepte compromisuri pentru a pune capăt conflictului.

Implementarea acordului, plină de incertitudini

Deși anunțul este considerat un progres diplomatic important, punerea în aplicare a acordului este departe de a fi garantată.

Potrivit Hamas, implementarea dezarmării depinde de respectarea de către Israel a obligațiilor asumate anterior, inclusiv încetarea operațiunilor militare, retragerea trupelor și facilitarea accesului ajutoarelor umanitare în Gaza. De partea cealaltă, oficialii israelieni susțin că nu vor accepta retragerea militară înainte ca Hamas să fie complet dezarmat și enclava să fie demilitarizată.

Aceste diferențe de interpretare rămân principalul obstacol în calea implementării acordului.

Totuși, dacă toate etapele vor fi respectate, acesta ar putea reprezenta primul proces verificabil de dezarmare a Hamas și primul pas concret către încheierea conflictului.

Gaza, devastată de aproape trei ani de război

Conflictul dintre Israel și Hamas a izbucnit după atacul lansat de gruparea palestiniană asupra Israelului la 7 octombrie 2023 și s-a transformat într-unul dintre cele mai grave războaie din istoria recentă a Orientului Mijlociu.

Operațiunile militare israeliene au provocat distrugeri masive în Fâșia Gaza, unde o mare parte din infrastructura civilă a fost afectată, iar milioane de locuitori au fost nevoiți să își părăsească locuințele. Organizațiile internaționale avertizează de mai multe luni asupra crizei umanitare din enclavă, caracterizată prin lipsa alimentelor, a apei potabile, a medicamentelor și a serviciilor medicale.

Oficialii palestinieni implicați în negocieri spun că tocmai această situație umanitară fără precedent a determinat noua conducere Hamas să accepte discutarea dezarmării, o opțiune pe care gruparea a respins-o în repetate rânduri în trecut.

Cu toate acestea, în Gaza, reacția populației a fost rezervată. După numeroase încetări ale focului care au eșuat și acorduri care nu au fost puse în practică, mulți palestinieni privesc cu scepticism noul anunț. Pentru cei mai mulți locuitori, prioritatea nu este formularea acordului, ci dacă acesta va opri bombardamentele, va permite întoarcerea persoanelor strămutate și va aduce o ameliorare reală și de durată a condițiilor de trai.

Nivelul de încredere atât în Hamas, cât și în autoritățile israeliene rămâne redus, după ce numeroase acorduri anterioare nu au produs schimbări semnificative pe teren.

Dacă va fi implementat integral, planul de dezarmare ar putea deschide nu doar calea către încetarea războiului, ci și către reconstrucția Gazei și relansarea unui proces politic privind viitorul enclavei, obiective susținute de mediatorii internaționali și de administrația americană.

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Editor : C.A.

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