„Este o zonă moartă”: Cum s-a prăbușit „Dubaiul Chinei”, un uriaș proiect imobiliar construit pe un arhipelag artificial

Ocean Flower Island este un arhipelag artificial din apropiere de insula Hainan, în Marea Chinei de Sud, în care s-au investit miliarde de dolari pentru a crea o versiune chineză a insulelor în formă de palmier din Dubai. Cu toate că a fost un eșec financiar, autoritățile chineze continuă să promoveze acest „monument al fanteziei și excesului alimentat de datorii”, în încercarea de a-l salva de soarta gigantului imobiliar aflat în spatele uriașului proiect, Evergrande, care s-a prăbușit în 2021.

Proiectul original, în care Evergrande a investit 12 miliarde de dolari, a fost doar parțial construit. Astăzi, pe insulele artificiale de lângă orașul-port Danzhou se găsește un mall gigantic fără magazine, un parc de distracții fără vizitatori, zeci de blocuri înalte abandonate și plaje prea periculoase pentru a fi folosite de turiști.

Aproape în fiecare oraș din China există blocuri rămase neterminate din cauza colapsului Evergrande, care, împreună cu peisajul dezolant din Ocean Flower Island, explică de ce criza imobiliară din China pare că nu se va termina niciodată: sunt așa de mulți bani investiți și așa de multe speranțe în spatele rămășițelor acestui proiect de vis încât nimeni nu vrea să renunțe la el.

„Locul acesta este o zonă moartă”, a spus Zhou Qingbin, un vizitator din orașul Danzhou. Guvernul local controlează acum o mare parte din proiectul abandonat de Evergrande și nu știe ce să facă cu insulele artificiale, scrie New York Times.

Ocean Flower Island: inițiatorul proiectului a fost cândva cel mai bogat om din China

Autoritățile chineze par că ar dori să continue conceptul original, care amintea de insula Palm Jumeirah din Dubai – doar că versiunea chineză urma să fie încă și mai mare.

Dar, spre deosebire de vilele grandioase din Dubai, care au fost cumpărate de vedete internaționale, staruri din lumea fotbalului și oficiali străini în căutarea unui refugiu însorit, Ocean Flower Island a atras, în special, pensionari din nordul Chinei, care vor să petreacă lunile de iarnă într-un loc unde temperaturile sunt mult mai ridicate.

Prețurile apartamentelor au scăzut la cel mai mic nivel din ultimii 15 ani, potrivit datelor oficiale. Sectorul imobiliar a devenit o bătaie de cap atât de mare pentru autoritățile chineze, încât acestea au început să cenzureze mesajele pesimiste postate online despre piața imobiliară.

Înainte de prăbușire, Evergrande a anunțat că a finalizat 60.000 de apartamente, pe care le-a predat cumpărătorilor. Alte clădiri, însă, nu au mai fost terminate niciodată și au fost inundate, devenind între timp niște locuri bune doar de pescuit. 39 de blocuri înalte de apartamente, aproape finalizate, nu au mai putut fi vândute și rămân abandonate și pline de moloz.

Întreg proiectul a fost conceput de Xu Jiayin, fondatorul și fostul președinte al Evergrande, care a fost cândva cel mai bogat om din China. Acum, el se află la închisoare.

Lui Xu i-ar fi venit ideea pentru proiectul Ocean Flower Island în timpul unei vacanțe în Singapore, în 2011. Pentru designul insulelor, Xu s-a inspirat din forma plantei bougainvillea (floarea de hârtie).

Xu nu a reușit, însă, să vină și cu un plan prin care să obțină destui bani pentru a termina construcția insulelor artificiale și pentru a-și putea achita datoriile tot mai mari față de creditorii din China și din străinătate.

„Construiește clădirile și oamenii vor veni”, o strategie sortită eșecului

Zhang Qi, fostul primar și lider comunist al orașului Danzhou, care a aprobat proiectul Ocean Flower Island, a fost condamnat la închisoare pe viață în 2020 pentru corupție. Și alți oficiali locali au ajuns după gratii, inclusiv fostul guvernator și secretar de partid din insula Hainan, Luo Baoming, care a primit o pedeapsă de 15 ani de închisoare pentru că ar fi luat mită în valoare de 16 milioane de dolari.

Încă de la început, Ocean Flower Island a fost gândită pornind de la aceeași idee care a alimentat nebunia nelimitatelor proiecte de construcții din China în timpul boomului economic: construiește clădirile și oamenii vor veni.

Strategia a funcționat până în anul 2021, atunci când Beijingul, îngrijorat de împrumuturile scăpate de sub control, a emis o directivă prin care restricționa accesul la credite al dezvoltatorilor imobiliari. Când banii s-au epuizat, Evergrande a intrat în colaps.

Xu a dispărut din public în 2021. Cu toate că autoritățile chineze au spus că el a fost pus sub urmărire penală pentru fraudă și alte infracțiuni financiare, acestea nu au menționat dacă Xu a fost condamnat și unde se află în acest moment.

„Mulți oameni au pierdut bani din cauza Evergrande și sunt furioși”, a spus Li Yanbo, un agent imobiliar din Ocean Flower Island. „Unii oameni cred că au fost înșelați, dar sunt alții care nu ar fi avut niciodată șansa de a avea un apartament dacă nu ar fi existat Evergrande.”

Mai există încă oameni care cred în proiectul Ocean Flower Island. Wang Xien, un bancher ieșit la pensie din provincia Hebei, în nordul Chinei, a recunoscut că fondatorul Evergrande „a mers prea departe și a crezut că poate face orice”.

Dar, având în vedere că în jur de 300 de milioane de chinezi vor ieși la pensie în următorul deceniu, potrivit estimărilor, mulți dintre ei vor dori să găsească un loc însorit și sigur în care să trăiască.

„Dacă doar 1% dintre ei vin aici, acest loc va fi un mare succes”, a spus Wang.

