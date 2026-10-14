„Este un joc de șah”. Iranul își schimbă tactica și amenință navele comerciale inclusiv în afara Strâmtorii Ormuz

Iranul și-a schimbat tactica și intensifică atacurile asupra navelor comerciale care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, în încercarea de a menține prețurile petrolului la un nivel ridicat și de a influența alegerile intermediare din Statele Unite, au declarat doi oficiali iranieni pentru Reuters. Teheranul își extinde operațiunile și dincolo de strâmtoare, în timp ce amenință că va ajunge în curând la închiderea completă a acestei rute maritime strategice. În ultimele 48 de ore, au fost raportate cel puțin cinci incidente care au implicat petroliere și alte nave comerciale.

Teheranul încearcă să exercite controlul asupra Strâmtorii Ormuz de când Statele Unite și Israelul au lansat atacuri împotriva Iranului, pe 28 februarie. Autoritățile iraniene au restricționat tranzitul prin această cale navigabilă, prin care trecea, înainte de război, aproximativ o cincime din comerțul mondial cu petrol și gaze naturale lichefiate, în încercarea de a obține un avantaj în confruntarea cu Washingtonul.

Amenințările și atacurile Iranului au redus drastic traficul prin strâmtoare și au determinat creșterea prețurilor petrolului, deși o parte din transporturile de țiței au continuat să tranziteze zona.

Cei doi oficiali iranieni au refuzat să ofere detalii despre noua strategie, însă unul dintre ei a afirmat că Iranul a început, în urmă cu aproximativ zece zile, să folosească tactici ofensive diferite împotriva navelor considerate de Teheran ca încălcând restricțiile impuse de acesta. Potrivit oficialului, schimbarea a dus la intensificarea atacurilor asupra acestor nave.

Noua strategie presupune modificări atât în ceea ce privește tipul atacurilor, cât și ritmul în care acestea sunt desfășurate. Unul dintre obiective este influențarea rezultatului alegerilor intermediare din Statele Unite, au declarat cei doi oficiali.

„Scopul este de a zădărnici eforturile Statelor Unite și ale aliaților săi de a reduce prețurile globale ale petrolului”, a declarat unul dintre oficialii iranieni.

Decizia de a adopta noua strategie a fost luată la cele mai înalte niveluri ale conducerii iraniene și a fost coordonată pe deplin în cadrul întregului sistem de conducere al țării, au precizat oficialii.

Iranul folosește observatori pentru a identifica țintele

Un oficial militar american, care a vorbit sub protecția anonimatului, a confirmat că Iranul și-a schimbat semnificativ tactica. După ce Statele Unite au distrus o mare parte din capacitățile radar ale Iranului, Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) a început să folosească observatori neînarmați aflați în ambarcațiuni mici pentru a identifica potențiale ținte, inclusiv nave militare americane, a declarat oficialul.

Săptămâna trecută, într-un incident care nu fusese relatat anterior, armata americană a stabilit că observatorii iranieni operau de pe o ambarcațiune tradițională de tip dhow și transmiteau informații despre ținte către IRGC, a spus oficialul.

Forțele americane au interceptat ambarcațiunea, le-au ordonat ocupanților să o părăsească și apoi au distrus-o. Nu au fost înregistrate victime, potrivit oficialului american.

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Iranul nu a reușit să împiedice creșterea exporturilor de petrol prin strâmtoare, deoarece nu a fost dispus să riște pierderea celorlalte ambarcațiuni rapide pe care le mai avea, a afirmat oficialul. Acest lucru s-a întâmplat mai ales după ce atacurile americane au provocat distrugeri masive flotei iraniene.

Războiul și costul său lunar, estimat la trei miliarde de dolari, au devenit teme importante în campania electorală din Statele Unite, înaintea alegerilor intermediare din noiembrie, care vor decide cine va controla Congresul american.

Președintele SUA, Donald Trump, a analizat următoarele măsuri împotriva Iranului, însă a declarat că nu va lansa un nou atac înainte de scrutin.

Între timp, Statele Unite și-au intensificat blocada navală asupra porturilor iraniene și au extins sancțiunile, încercând să exercite presiuni economice asupra Teheranului pentru a-l determina să accepte un acord care să pună capăt conflictului.

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Impasul din Strâmtoarea Ormuz menține piețele energetice globale vulnerabile la noi perturbări. Amenințarea atacurilor, alături de costurile ridicate ale transportului maritim și ale asigurărilor, complică eforturile de restabilire a traficului normal.

În ultimele zile, atacurile asupra navelor comerciale care continuă să traverseze strâmtoarea au atins cel mai ridicat nivel de la începutul războiului, potrivit datelor independente.

În ultimele 48 de ore au fost raportate cel puțin cinci incidente care au implicat petroliere și alte nave comerciale în zona Strâmtorii Ormuz, inclusiv atacuri cu drone. Informațiile reies din analiza datelor provenite din surse de securitate maritimă și a incidentelor raportate agenției United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), afiliată marinei britanice.

Numărul incidentelor reflectă aproximativ ritmul atacurilor înregistrate în perioada 3-5 octombrie și indică o nouă escaladare, potrivit datelor furnizate de Organizația Maritimă Internațională (IMO), agenția ONU responsabilă de transportul maritim.

„Se observă o intensificare a ritmului atacurilor, care pare deliberată”, a declarat o sursă din domeniul securității maritime.

Iranul își extinde atacurile dincolo de Strâmtoarea Ormuz

Ca parte a noii strategii, Teheranul intenționează să extindă aria geografică a operațiunilor sale dincolo de Strâmtoarea Ormuz, către Golful Oman și zone maritime mai îndepărtate, au afirmat cei doi oficiali iranieni.

Analizele realizate de surse din domeniul securității maritime, pe baza atacurilor raportate către UKMTO și către companiile de securitate maritimă din regiune, sugerează că această extindere ar putea fi deja în curs.

Datele arată că, în ultimele zile, Iranul ar fi vizat nave în zone aflate dincolo de Strâmtoarea Ormuz, inclusiv în apele din apropierea coastelor Qatarului și Emiratelor Arabe Unite.

Al doilea oficial iranian a afirmat că Teheranul nu îi va permite președintelui Donald Trump să reducă prețurile petrolului înaintea alegerilor din noiembrie.

„Chiar când vor crede că se apropie de momentul în care prețurile vor scădea, noi îi vom îndepărta de acest punct. Este un joc de șah”, a declarat oficialul, adăugând că „astfel de nave nu ar fi în siguranță nicăieri, nici măcar în afara Strâmtorii Ormuz.”

Pentagonul și Ministerul Afacerilor Externe al Iranului nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Iranul amenință cu închiderea completă a Strâmtorii Ormuz

Ambii oficiali iranieni au declarat că Teheranul se îndreaptă către o situație în care nicio navă care încalcă restricțiile impuse de Iran nu va mai putea traversa strâmtoarea.

„În curând se va ajunge la o închidere completă”, a declarat unul dintre oficiali.

În cel mai recent raport al său, publicat duminică, Centrul Comun de Informații Maritime (JMIC), condus de Marina SUA, a afirmat că amenințarea la adresa navigației comerciale în Strâmtoarea Ormuz rămâne „severă”, corespunzătoare celui de-al doilea nivel de gravitate.

„Au continuat atacurile, tentativele de atac și acțiunile de hărțuire ale IRGC, inclusiv survolarea cu drone, supravegherea țintită a navelor comerciale și apeluri ocazionale prin VHF”, a precizat JMIC.

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