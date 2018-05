„Ești o adevărată vacă” - Confuzia produsă de mesajul premierului Netanyahu pentru câștigătoarea Eurovision. Cum s-a ajuns aici

Finala Eurovision a fost probabil cel mai frumos moment al carierei pentru câștigătoarea Netta Barzilai și un motiv de mândrie națională în Israel, țara pe care a reprezentat-o. Însă bucuria a fost întunecată de o greșeală tehnologică ce a dus la o jignire destul de urâtă.

Și asta pentru că programul de traducere automată a celor de la Microsoft, Bing, nu știe să citească argoul israelian.

Premierul Beniamin Netanyahu a apelat la social media pentru a o felicita pe Netta, după ce a și vorbit cu ea în timpul finalei de sâmbătă seara. Prim-ministrul a folosit cuvinte precum „minunată”, i-a spus că a „fermecat o lume întreagă” și că este cel mai important ambasador al Israelului.

Însă vorbitorii de engleză care au vrut să citească mesajul, au avut un mic șoc atunci când au citit traducerea acestuia. Asta după ce Bing a tradus mesajul scris în ebraică prin: „Neta, ești o adevărată vacă”. Mesajul a fost tradus în acest fel și în engleză, și în spaniolă.

