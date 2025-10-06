Live TV

„Europa s-a prăbușit în fața terorismului palestinian”: Netanyahu atacă dur Uniunea Europeană și o numește „irelevantă”

Data publicării:
benjamin netanyahu face declaratii
Premierul israelian Benjamin Netanyahu. Foto: Profimedia Images
Din articol
Atacul Hamas, comparat cu 11 septembrie

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a lansat un atac dur la adresa Uniunii Europene, acuzând-o că „s-a prăbușit în fața terorismului palestinian” și că a devenit „slabă și irelevantă” în conflictul din Gaza.

Într-un interviu exclusiv acordat pentru Euronews, premierul israelian Benjamin Netanyahu a criticat dur poziția Europei față de strategia Israelului în Gaza și absența vizibilă a Uniunii Europene din procesul de elaborare a planului de încetare a focului, prezentat sub conducerea președintelui american Donald Trump.

Europa a fost absentă din planul de încetare a focului dintre Israel și Hamas deoarece „practic s-a prăbușit în fața terorismului palestinian și a minorităților islamiste radicale”, a declarat Netanyahu în interviul difuzat duminică.

„De aceea Europa a devenit practic irelevantă și a demonstrat o slăbiciune enormă”, a spus premierul israelian, adăugând că președintele american Donald Trump a fost cel care „a preluat conducerea și inițiativa pentru un acord realist de încetare a focului”.

„Ceea ce trebuie făcut este exact ceea ce face președintele Trump: prezintă un plan realist de pace care elimină elementele teroriste, pe cei care vor să continue războiul și promit să repete masacrul din 7 octombrie și chiar mai mult”, a continuat Netanyahu.

Citește și Donald Trump, despre acordul Israel - Hamas: „I-am spus: «Bibi, asta e șansa ta de a obține victoria»” 

El a criticat decizia a 15 dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene de a recunoaște statul Palestina, calificând-o drept „o recompensă supremă pentru islamiști”.

„Ei (europenii) au spus, practic: haideți să le oferim un stat palestinian, ceea ce ar fi recompensa supremă pentru Hamas, după ce a comis cel mai mare masacru împotriva evreilor de la Holocaust încoace”, a declarat Netanyahu. Premierul israelian a afirmat că această decizie a produs „pagube uriașe”, nu doar pentru Israel, ci pentru întregul Orient Mijlociu.

Atacul Hamas, comparat cu 11 septembrie

„Imaginați-vă că, după 11 septembrie, oamenii ar fi spus: bine, acum să-i oferim un stat lui Bin Laden și al-Qaeda. Nu doar că le vom oferi un stat, ci îl vom amplasa la un kilometru de New York, exact asta propun ei”, a spus Netanyahu. El a insistat că această abordare nu „va promova pacea”. „Mai întâi ai forța, apoi ai pacea”, a explicat el.

„Acum, acești lideri europeni spun: să slăbim Israelul până în punctul în care va lupta pentru supraviețuire împotriva unui alt stat palestinian, de data aceasta chiar la periferia Ierusalimului, de fapt în interiorul Ierusalimului și pe colinele de deasupra Tel Avivului. Este absurd”, a subliniat Netanyahu.

Premierul israelian a spus că speră ca țările europene care au recunoscut statul Palestina să „reanalizeze” această decizie. „Am prefera nu doar relații bune cu Europa, ci relații bune cu o Europă realistă, una care să aducă o pace reală, nu repetarea unor războaie îngrozitoare”, a adăugat Netanyahu.

El a precizat că este în contact permanent cu guvernele europene: „Sper ca Europa să-și schimbe direcția. Unele state au făcut-o deja, altele nu. Sper ca acelea care nu au făcut-o să reconsidere, nu doar pentru binele nostru, ci și pentru binele Europei”, a spus Netanyahu.

Uniunea Europeană a salutat pe scară largă cel mai recent efort de încetare a focului și planul inițiat de Donald Trump, descriind evoluțiile drept „încurajatoare” și subliniind că „momentul trebuie valorificat”.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că blocul comunitar este pregătit să sprijine eforturile de a pune capăt suferinței civililor și de a promova singura soluție viabilă pentru pace: soluția celor două state.

Recent, Uniunea Europeană a anunțat că va suspenda „sprijinul bilateral” cu Israelul și va suspenda parțial prevederile comerciale ale acordului de asociere cu Israelul. Totuși, acest pas necesită o majoritate calificată dintre cele 27 de state membre, iar mai multe țări, printre care Germania, Italia, Ungaria și Cehia, au blocat în mod constant orice efort de a sancționa Israelul.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
curenti oceanici
1
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii cred...
doi barbati stau fata in fata la un birou pe care se afla un laptop si documente
2
Noile calități pe care le caută angajatorii în CV-urile candidaților. Vor fi mai...
NDQwJmhhc2g9Y2JlZmU4Y2I0ODhlMWM3N2QwZTE5NDA1ZDUwZWQxZDM=.thumb
3
Digitalizarea, omorâtă de birocrație. Problemele cu care s-a confruntat un explorator cu...
sorin oprescu
4
Motivul pentru care Grecia a acceptat să-l rețină din nou pe Sorin Oprescu. Ministerul...
Screenshot 2025-10-03 001520
5
„Sunt un lord al războiului”. Cum a reușit un antreprenor din Silicon Valley să atragă...
Gigi Becali s-a legat de mașina finului Mirel Rădoi după FCSB - Universitatea Craiova: "N-ai voie"
Digi Sport
Gigi Becali s-a legat de mașina finului Mirel Rădoi după FCSB - Universitatea Craiova: "N-ai voie"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Screenshot 2025-10-06 at 16.19.21
Cristian Diaconescu și Luminița Odobescu pleacă de la Cotroceni...
Angela Merkel ține un discurs la Bruxelles
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea...
pupitru psd
Varianta PSD pentru tăierile din administrație: primarii să aleagă...
Ludovic Orban
Ludovic Orban explică de ce a fost numit consilier al lui Nicușor...
Ultimele știri
În ce stadiu se află dosarul DNA legat de panourile publicitare prin care a fost promovat Nicolae Ciucă. Reacții din PNL
Kelemen Hunor, despre provocările Rusiei în România: „Ne testează capacitatea de apărare şi vrea să polarizeze societatea”
Grindeanu, despre o eventuală demisie a lui Bolojan: „Premierul a lăsat-o mai moale cu chestia asta”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
greta
Greta Thunberg și peste 170 de activiști, numiți de Israel „provocatori”, au fost deportați în Grecia și Slovacia
Russian Army Group Dnepr Combat Engineers
Băsescu critică zidul anti-drone al Ursulei von der Leyen: „Evoluția tehnologică e prea rapidă.” Ce soluție propune
donald trump- benjamin netanyahu-septembrie 2025
Donald Trump, despre acordul Israel - Hamas: „I-am spus: «Bibi, asta e șansa ta de a obține victoria»”
benjamin netanyahu la birou
Netanyahu spune că speră să anunţe eliberarea tuturor ostaticilor din Gaza „în zilele următoare”
Trump Netanyahu
Planul lui Trump pentru Gaza, miză riscantă pentru Netanyahu. Deciziile care pot naște tensiuni în rândul politicienilor de la Tel Aviv
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna plină în Berbec aduce schimbări importante și momente de cotitură. Care sunt nativii care vor avea de...
Cancan
Vladimir Putin l-a amenințat pe Donald Trump! Războiul din Ucraina riscă să escaladeze! Informații majore de...
Fanatik.ro
Fostul fotbalist al lui FC U Craiova riscă să rămână paralizat după o accidentare șocantă! Reacția lui Adrian...
editiadedimineata.ro
Bianca Mei-Roșu a obținut medalia de bronz la tenis de masă
Fanatik.ro
S-a găsit mașina de lux care dispăruse din garajul Elenei Udrea. Cine e afaceristul care a cumpărat limuzina
Adevărul
Jocul periculos al lui Putin, descifrat de un fost spion britanic. „În timp ce noi ne uităm spre cer...
Playtech
Cât ține al doilea val al ciclonului. România, sub cod roșu de ploi torențiale și furtuni violente. Vești...
Digi FM
Monica Bîrlădeanu, mesaj emoționant la un an de la nunta cu Valeriu Gheorghiță: „I-aș spune «DA» din nou, în...
Digi Sport
Donald Trump a făcut anunțul așteptat de toată lumea: răsturnare de situație în privința evenimentului...
Pro FM
Taylor Swift dezvăluie despre ce a vorbit cu Ed Sheeran la nunta prietenei lor, Selena Gomez: E un fel de...
Film Now
Taylor Swift dă lovitura și la box office-ul nord-american. „Niciun alt artist muzical nu e capabil de o...
Adevarul
Sorin Oprescu a fost adus la audieri în Grecia și a făcut primele declarații: „M-am dus să aștept un...
Newsweek
În ce județ trebuie să te naști pentru o pensie cu 1.300 lei mai mare? Grupele de muncă, rol decisiv
Digi FM
Prințul William s-a emoționat în timp ce vorbea despre bunicii lui, regina Elisabeta și prințul Philip...
Digi World
Cel mai bătrân bărbat din lume a împlinit 113 ani. Care sunt secretele longevității sale
Digi Animal World
Șapte jucării pe care să nu le cumperi niciodată câinelui tău: „Sunt extrem de periculoase”
Film Now
Ridley Scott spune că Hollywoodul se „îneacă în mediocritate”. Prea des filmele sunt „salvate” de efectele...
UTV
Carmen Grebenișan a devenit mamă! Influencerița a născut în apă un băiețel perfect sănătos