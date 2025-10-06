„Europa s-a prăbușit în fața terorismului palestinian”: Netanyahu atacă dur Uniunea Europeană și o numește „irelevantă”

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a lansat un atac dur la adresa Uniunii Europene, acuzând-o că „s-a prăbușit în fața terorismului palestinian” și că a devenit „slabă și irelevantă” în conflictul din Gaza.

Într-un interviu exclusiv acordat pentru Euronews, premierul israelian Benjamin Netanyahu a criticat dur poziția Europei față de strategia Israelului în Gaza și absența vizibilă a Uniunii Europene din procesul de elaborare a planului de încetare a focului, prezentat sub conducerea președintelui american Donald Trump.

Europa a fost absentă din planul de încetare a focului dintre Israel și Hamas deoarece „practic s-a prăbușit în fața terorismului palestinian și a minorităților islamiste radicale”, a declarat Netanyahu în interviul difuzat duminică.

„De aceea Europa a devenit practic irelevantă și a demonstrat o slăbiciune enormă”, a spus premierul israelian, adăugând că președintele american Donald Trump a fost cel care „a preluat conducerea și inițiativa pentru un acord realist de încetare a focului”.

„Ceea ce trebuie făcut este exact ceea ce face președintele Trump: prezintă un plan realist de pace care elimină elementele teroriste, pe cei care vor să continue războiul și promit să repete masacrul din 7 octombrie și chiar mai mult”, a continuat Netanyahu.

El a criticat decizia a 15 dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene de a recunoaște statul Palestina, calificând-o drept „o recompensă supremă pentru islamiști”.

„Ei (europenii) au spus, practic: haideți să le oferim un stat palestinian, ceea ce ar fi recompensa supremă pentru Hamas, după ce a comis cel mai mare masacru împotriva evreilor de la Holocaust încoace”, a declarat Netanyahu. Premierul israelian a afirmat că această decizie a produs „pagube uriașe”, nu doar pentru Israel, ci pentru întregul Orient Mijlociu.

Atacul Hamas, comparat cu 11 septembrie

„Imaginați-vă că, după 11 septembrie, oamenii ar fi spus: bine, acum să-i oferim un stat lui Bin Laden și al-Qaeda. Nu doar că le vom oferi un stat, ci îl vom amplasa la un kilometru de New York, exact asta propun ei”, a spus Netanyahu. El a insistat că această abordare nu „va promova pacea”. „Mai întâi ai forța, apoi ai pacea”, a explicat el.

„Acum, acești lideri europeni spun: să slăbim Israelul până în punctul în care va lupta pentru supraviețuire împotriva unui alt stat palestinian, de data aceasta chiar la periferia Ierusalimului, de fapt în interiorul Ierusalimului și pe colinele de deasupra Tel Avivului. Este absurd”, a subliniat Netanyahu.

Premierul israelian a spus că speră ca țările europene care au recunoscut statul Palestina să „reanalizeze” această decizie. „Am prefera nu doar relații bune cu Europa, ci relații bune cu o Europă realistă, una care să aducă o pace reală, nu repetarea unor războaie îngrozitoare”, a adăugat Netanyahu.

El a precizat că este în contact permanent cu guvernele europene: „Sper ca Europa să-și schimbe direcția. Unele state au făcut-o deja, altele nu. Sper ca acelea care nu au făcut-o să reconsidere, nu doar pentru binele nostru, ci și pentru binele Europei”, a spus Netanyahu.

Uniunea Europeană a salutat pe scară largă cel mai recent efort de încetare a focului și planul inițiat de Donald Trump, descriind evoluțiile drept „încurajatoare” și subliniind că „momentul trebuie valorificat”.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că blocul comunitar este pregătit să sprijine eforturile de a pune capăt suferinței civililor și de a promova singura soluție viabilă pentru pace: soluția celor două state.

Recent, Uniunea Europeană a anunțat că va suspenda „sprijinul bilateral” cu Israelul și va suspenda parțial prevederile comerciale ale acordului de asociere cu Israelul. Totuși, acest pas necesită o majoritate calificată dintre cele 27 de state membre, iar mai multe țări, printre care Germania, Italia, Ungaria și Cehia, au blocat în mod constant orice efort de a sancționa Israelul.

