Europa „se află în război cu Iranul”, susține ambasadorul Israelului la UE: „Nu este nevoie să fii atacat cu rachete”

Țările europene se află deja în vizorul agresiunii Iranului și ar trebui să renunțe la insistența lor de a găsi soluții diplomatice la criză, a declarat înaltul reprezentant al Israelului la UE. Continentul „se află în război cu Iranul” și asta de mult timp, a declarat Avi Nir-Feldklein, într-un interviu acordat Politico, îndemnând Europa să susțină fără echivoc eforturile militare de a răsturna regimul.

După ce Israelul și Statele Unite au atacat Iranul sâmbătă, provocând represalii din partea Teheranului, guvernele europene au îndemnat la reținere și diplomație, încercând să evite implicarea într-un război mai amplu. Iranul a declarat marți că, dacă țările europene se vor alătura atacurilor SUA-Israel, le va considera ca fiind implicate în conflict.

„Nu este nevoie să fii atacat cu rachete sau drone pe teritoriul tău pentru a fi în război cu Iranul. Au existat atacuri pe teritoriul european inițiate de agenți iranieni”, a spus Nir-Feldklein. „Ei au operat și au ucis oameni pe teritoriul european și înainte”.

Instanțele europene și agențiile de informații au legat în repetate rânduri Iranul de comploturi de asasinat și terorism pe continent, inclusiv un atentat cu bombă dejucat în 2018 în Franța, care a dus la condamnarea unui diplomat iranian în Belgia.

Reacția continentului la raidurile aeriene americane și israeliene care au dus la moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, și a altor personalități importante a fost mixtă. În timp ce Germania și Marea Britanie au salutat eforturile de a pune capăt regimului teocratic represiv, Spania și-a exprimat îngrijorarea cu privire la atacurile surprinzătoare, care au avut loc în timp ce negocierile privind programul nuclear al Iranului erau încă în curs.

Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez a calificat această măsură drept „nejustificată și periculoasă”, în timp ce o declarație comună în numele UE a făcut apel la „maximă reținere, protecția civililor și respectarea deplină a dreptului internațional”, îndemnând în același timp la „eforturi diplomatice pentru reducerea tensiunilor”.

Nir-Feldklein a respins apelurile europene la negocieri cu actualul regim „pentru că nu cred în ceea ce spun. Pentru ei, fiecare negociere este ca un bazar persan – le spun negociatorilor celeilalte părți ceea ce vor să audă, dar fac exact opusul. Ei nu cred în negocieri”.

„UE este compusă din 27 de țări – este normal să existe diferențe”, a adăugat el, „dar cel puțin ar trebui să fie ușor să se decidă ce este bine și ce este rău, iar regimul iranian este cu siguranță ceva rău”.

„Vedem că unele state membre realizează acum ce se întâmplă în Cipru – că ar trebui să ia în considerare toate tipurile de acțiuni”, a spus el. Franța a anunțat marți că va trimite sisteme antirachetă și antidronă în Cipru, iar Regatul Unit ia în considere trimiterea unei nave de război în Marea Mediterană, ca parte a „operațiunilor defensive”.

Starmer a afirmat în repetate rânduri că Regatul Unit nu se va implica în atacuri ofensive în Orientul Mijlociu. El a declarat luni că nu crede în „schimbarea regimului din cer” și că Regatul Unit a învățat să nu se angajeze în războaie ilegale fără un plan „viabil”.

„Țările din Golf calculează în acest moment reacția lor la atacul iranian. Dacă Europa dorește să joace un rol, este [la latitudinea] Europei să decidă ce fel de rol dorește să joace”, a afirmat Nir-Feldklein. Continentul ar trebui „să rămână alături, să înțeleagă și să dea dovadă de răbdare pentru obiectivele” în care crede, a afirmat el, în special „că acest regim este un regim greșit și că poporul iranian ar trebui să-și determine propriul viitor”.

Ambasadorii și miniștrii de externe din întreaga Uniune Europeană s-au reunit duminică pentru discuții cu ușile închise, în timp ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a convocat luni o reuniune de urgență a echipei sale de conducere pentru a discuta răspunsul la criză.

Potrivit unui oficial care a dorit să rămână anonim pentru a putea vorbi deschis, preocupările blocului includ „situații de urgență, ajutor, sprijin pentru cetățenii noștri, consecințe pentru lanțurile de aprovizionare, închiderea spațiului aerian, orice potențială creștere a migrației, atacuri cibernetice [și] potențiale celule iraniene adormite”.

