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Evacuări masive după ce taifunul Noul a lovit China și Hong Kong. Rafalele de peste 160 km/h au dus la anularea a sute de zboruri

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Peste 300.000 de oameni au fost deja evacuați din calea taifunului FOTO Captură / X
Peste 300.000 de oameni au fost deja evacuați din calea taifunului FOTO Captură / X
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Taifunul Noul, cel mai puternic care a lovit China de la începutul anului, a atins uscatul duminică dimineaţa pe coasta de sud a ţării, măturând zona litorală cu vânturi puternice şi ploi torenţiale, a relatat televiziunea de stat CCTV, citată de AFP.

Ochiul taifunului a pătruns în interiorul ţării în jurul orei 03:50 dimineaţa (19:50 GMT) în apropierea oraşului Pinghai din provincia Guangdong, la aproximativ 80 de kilometri nord-est de Hong Kong, potrivit CCTV.

În momentul în care taifunul a atins uscatul, vânturile din apropierea ochiului său au atins aproape 162 km/h. Peste 340.000 de persoane au fost evacuate în provincia Guangdong, potrivit agenţiei oficiale de presă Xinhua. Întregul trafic feroviar din provincie a fost întrerupt duminică, a precizat, la rândul său, CCTV.

Imaginile difuzate duminică de CCTV arătau vânturi extrem de puternice şi ploi torenţiale, drumuri acoperite de resturi şi structuri mici, printre care un panou de baschet, răsturnate de rafale.

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Cel puţin 350 de zboruri cu plecare şi sosire din Hong Kong au fost anulate duminică, potrivit site-ului web al aeroportului.

Centrul financiar a emis în timpul nopţii al doilea nivel de alertă ciclonică ca gravitate (T9), dar acesta a fost redus la nivelul T8 în cursul dimineţii.

Taifunul „Noul pătrunde în interiorul provinciei Guangdong şi îşi pierde treptat din intensitate, dar vânturile puternice afectează încă numeroase zone din Hong Kong, cu rafale de intensitatea unei furtuni observate ocazional în zonele înalte”, a declarat Observatorul din Hong Kong.

Guvernul din Hong Kong a indicat că a primit peste 100 de sesizări privind copaci căzuţi şi că nouă persoane au fost rănite. „După ce va atinge uscatul, Noul se va îndrepta spre interiorul ţării, aducând vânturi puternice şi ploi în provinciile Jiangxi, Hunan şi Hubei”, a declarat CCTV.

Buletinul preciza că precipitaţiile cauzate de taifun ar putea continua până marţi, inclusiv în provinciile situate mai la nord, precum Henan şi Shandong.

Duminică dimineaţă, autorităţile din Guangdong au ridicat nivelul de alertă al serviciilor de intervenţie în caz de dezastre din provincie la al treilea nivel ca gravitate.

Editor : I.B.

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