Ever Given, uriașa navă cargo care a dat peste cap transportul maritim global, s-a întors în Canalul Suez

Ever Given, una din cele mai mari nave de transport din lume, s-a întors în Canalul Suez, la câteva luni după ce a blocat timp de aproape o săptămână canalul, provocând haos în transportul maritim global, relatează The Guardian.

La câteva săptămâni după ce a ajuns în cele din urmă în portul Felixstowe din Marea Britanie - după o negociere de câteva luni cu privire la cine ar trebui să suporte costurile uriașe ale blocării canalului timp de șase zile în martie - nava s-a întors joi seară la Port Said, Egipt.

Vineri, nava sub pavilion panamez și-a început călătoria prin canal, însoțită de două remorchere, a anunțat ziarul de stat Al-Ahram. Aplicația de urmărire navelor în timp real arată că nava a trecut cu succes de primele etape ale canalului, în drumul său spre Marea Roșie.

Blocajul din martie care a întârziat călătoriile a sute de nave, obligându-le pe unele să meargă pe o rută mult mai lungă în jurul Africii.

Disputa cu privire la plata despăgubirilor a durat câteva luni, timp în care nava a fost deținută de autoritățile egiptene. Ever Given a fost eliberată în iulie, după ce cele două părți au ajuns la un acord.

De la lansarea sa la apă, în 2018, Ever Given a trecut de 22 de ori prin Canalul Suez.

Editor : M.B.