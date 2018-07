Exemplar rar de girafă neagră, omorât de o femeie. Justificația aberantă a femeii: „Pentru conservarea speciei”

O femeie din Kentucky a devenit recent una dintre cele mai detestate persoane în mediul online în ultimele zile. Nu e de mirare de ce. Ea a publicat pe o rețea de socializare o imagine în care se afla alături de o specie de girafă rară neagră, omorâtă de ea.

Femeia a publicat fotografia în iunie 2017, alături de un mesaj, șters ulterior, potrivit People.

„Toate rugăciunile mele pentru o pradă întâlnită o dată în viață s-au îndeplinit azi. Am văzut girafa neagră, am urmărit-o perioadă de timp. Am știut că ea era aleasa. Avea peste 18 ani, peste 1.800 de kilograme și am fost binecuvântată să obțin 900 de kilograme de carne de la ea”, a scris femeia.

Fotografiile au devenit virale recent, după ce publicația AfricLand Post le-a distribuit pe rețelele de socializare.

„O americancă albă sălbatică, care este jumătate neanderthal, vine în Africa și împușcă o girafă neagră, dintr-o specie foarte rară. O cheamă Tess Thompson Talley. Vă rugăm să distribuiți”, a transmis publicația alături de fotografiile cu femeia.

„Dacă guvernului nostru nu îi pasă de animalele sălbatice, atunci este timpul să luăm noi atitudine și să fim responsabili pentru continentul nostru, resursele și animalele sălbatice”, adaugă AfricLand Post, în postare.

Talley s-a apărat, recent, și a declarat pentru Today că astfel ar fi contribuit la „conservarea” speciei.

Femeia a fost criticată pe rețelele de socializare și de vedete precum Debra Messing sau Ricky Gervais, actrița numind-o „dezgustătoare, imorală, fără inimă și o ucigașă egoistă”.

Comediantul Ricky Gervais a scris pe Twitter: „Girafele sunt momentan pe lista roșie a speciilor în pericol din cauza declinului din u ltimii 25 de ani, de 40%. Ar putea fi pe cale de dispariție. Dispărute pentru totdeauna. Cu toate astea, permitem unei răsfățate să plătească bani ca să omoare doar pentru distracție”.

Vânătoare de trofee este un lucru legal în Africa de Sud, Namibia, Zambia și Zimbabwe, pentru că aduce bani statelor, dar este văzută cu ochi răi și criticată pentru cruzime.

