O baterie de apărare aeriană Patriot operată de SUA a lansat cel mai probabil racheta de interceptare implicată într-o explozie survenită înainte de răsărit, care a rănit zeci de civili și a distrus locuințe în Bahrain, aliat al SUA, la 10 zile de la începerea războiului cu Iranul, potrivit unei analize realizate de cercetători și examinată de Reuters.

Atât Bahrain, cât și Washington au dat vina pe un atac cu drone iraniene pentru explozia din 9 martie, despre care regatul din Golf a afirmat că a rănit 32 de persoane, inclusiv copii, unii dintre aceștia fiind în stare gravă. Comentând în ziua atacului, Comandamentul Central al SUA a declarat pe X că o dronă iraniană a lovit un cartier rezidențial din Bahrain.

Răspunzând la întrebările Reuters, Bahrain a recunoscut sâmbătă pentru prima dată că o rachetă Patriot a fost implicată în exploziacare a avut deasupra cartierului Mahazza de pe insula Sitra, situată în largul capitalei Manama și care găzduiește și o rafinărie de petrol.

În declarație, un purtător de cuvânt al guvernului din Bahrain a spus că racheta a interceptat cu succes o dronă iraniană în aer, salvând vieți.

„Daunele și rănile suferite nu au fost rezultatul unui impact direct la sol al rachetei Patriot sau al dronei iraniene”, a spus purtătorul de cuvânt.

Nici Bahrainul, nici Washingtonul nu au furnizat dovezi că o dronă iraniană a fost implicată în incidentul din Mahazza.

Utilizarea armamentului costisitor și avansat pentru a se apăra împotriva atacurilor cu drone mult mai ieftine a fost o caracteristică definitorie a războiului. Incidentul evidențiază riscurile și limitările acestei strategii: explozia puternicei rachete Patriot, indiferent dacă a interceptat sau nu o dronă, a contribuit la pagube și victime pe scară largă, în timp ce apărarea aeriană a Bahrainului nu a reușit să prevină atacurile din acea noapte asupra rafinăriei de petrol din apropiere, care a declarat forță majoră câteva ore mai târziu.

Când a fost solicitat să comenteze, Pentagonul a îndrumat Reuters către Comandamentul Central, care nu a răspuns imediat la întrebări.

Ca răspuns la întrebările trimise la Casa Albă, un înalt oficial american a declarat că Statele Unite „zdrobesc” capacitatea Iranului de a lansa sau produce drone și rachete. „Vom continua să abordăm aceste amenințări la adresa țării noastre și a aliaților noștri”, a spus oficialul, adăugând că armata SUA „nu vizează niciodată civilii”. Oficialul nu a răspuns la întrebări specifice despre atacul asupra sistemului Patriot.

Pe 28 februarie, în prima zi a atacurilor SUA asupra Iranului, o școală de fete din Iran a fost lovită direct. Anchetatorii de la Departamentul Apărării al SUA consideră că forțele americane sunt probabil responsabile, a relatat pentru prima dată Reuters, posibil din cauza datelor de țintire învechite, au declarat anterior două surse americane agenției de știri.

Un videoclip cu urmările exploziei de la Mahazza din Bahrain, verificat de Reuters, arată moloz în jurul caselor, un strat gros de praf pe străzi, un bărbat rănit și locuitori care țipă.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Atât Bahrainul, cât și Statele Unite operează baterii de apărare aeriană Patriot în regat, un aliat apropiat al SUA situat în Golful Persic, care găzduiește Flota a V-a a Marinei SUA, împreună cu comandamentul naval regional al SUA.

În noaptea exploziei din Mahazza, rafinăria de la Sitra a fost ținta unui atac iranian, potrivit companiei petroliere naționale din Bahrain, Bapco. Imaginile video arată fumul care se ridică de la instalație în dimineața zilei de 9 martie.

Reuters nu a putut stabili dacă cauza exploziei din timpul unei nopți de atacuri iraniene asupra Sitrei ar fi fost imediat evidentă pentru forțele americane și al Bahrainului.

În declarația sa, Bahrainul nu a precizat de ce nu a menționat implicarea unui sistem Patriot la momentul respectiv. Misiunea Iranului la Națiunile Unite nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii cu privire la incident.

Produs de Raytheon, parte a RTX Corp., Patriot este principalul sistem de interceptare a aeronavelor și rachetelor cu rază medie-mare de acțiune al Armatei SUA și constituie coloana vertebrală a apărării aeriene a SUA și a aliaților. SUA dispun de sisteme cu rază de acțiune mai mare, precum THAAD.

Guvernul din Bahrain a refuzat să precizeze dacă racheta care a explodat pe 9 martie a fost lansată de propriile forțe sau de Statele Unite.

Însă cercetătorii asociați Sam Lair și Michael Duitsman, precum și profesorul Jeffrey Lewis de la Institutul de Studii Internaționale Middlebury din Monterey au concluzionat, cu un grad de încredere de la moderat la ridicat, că racheta suspectă a fost probabil lansată de la o baterie Patriot americană situată la aproximativ 7 km sud-vest de cartierul Mahazza.

Concluziile celor trei cercetători americani specializați în muniții și informații din surse deschise, prezentate aici pentru prima dată, s-au bazat pe analiza imaginilor din surse deschise și a imaginilor satelitare comerciale.

Reuters a prezentat analiza Middlebury către doi experți în analiza țintelor și un cercetător în domeniul rachetelor din sistemul Patriot, care nu au găsit niciun motiv să conteste concluzia acesteia.

Unul dintre ei, Wes Bryant, fost consilier principal în materie de ținte și analist de politici la Pentagon, a declarat că concluziile lui Lair, Duitsman și Lewis erau „destul de incontestabile”.

Un mic stat din Golf, Bahrain joacă un rol esențial în securitatea Strâmtorii Hormuz, punctul de strangulare prin care trece aproximativ o cincime din petrolul și gazul natural lichefiat al lumii și care a fost aproape în totalitate închis de Iran, provocând o perturbare fără precedent a aprovizionării mondiale cu petrol.

Un element cheie al analizei Middlebury a fost un videoclip filmat dintr-un bloc de apartamente și distribuit pe rețelele de socializare. Videoclipul arată racheta Patriot suspectă zburând cu viteză pe cer la altitudine joasă, pe o traiectorie nord-estică. Apoi a coborât în unghi și a dispărut din vedere. O lumină strălucitoare în depărtare părea să marcheze detonarea sa 1,3 secunde mai târziu.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Hany Farid, profesor la Universitatea din California la Berkeley, specializat în criminalistică digitală, a analizat videoclipul pentru Reuters pentru a determina dacă a fost generat de inteligența artificială. El nu a găsit „nicio dovadă evidentă că videoclipul este fals”.

Lair, Duitsman și Lewis au geolocalizat videoclipul într-un cartier din Riffa, al doilea oraș ca mărime din Bahrain. Reuters a confirmat geolocalizarea. Cea mai veche postare a videoclipului pe care Reuters a putut-o găsi online a fost în jurul orei 2 dimineața, ora locală, pe 9 martie.

„Locația și orientarea sitului din Riffa sunt în concordanță cu traiectoria” rachetei Patriot suspectate, se arată în analiză.

Mai multe videoclipuri postate pe rețelele sociale în dimineața zilei de 9 martie arată pagube la locuințele din Blocul 602 al cartierului Mahazza. Cercetătorii au localizat inițial imaginile folosind repere care păreau să se potrivească cu imaginile satelitare comerciale ale zonei și cu adresele vizibile ale străzilor. Reuters a verificat independent localizarea.

Cercetătorii au urmărit apoi traiectoria rachetei suspecte de la Blocul 602 direct până la ceea ce au evaluat – pe baza imaginilor satelitare comerciale – că era bateria Patriot a SUA, situată la mai puțin de 800 de metri de locul unde a fost înregistrat videoclipul cu racheta în zbor, în Riffa.

O baterie constă dintr-o unitate radar, un centru de comandă și până la opt lansatoare integrate pentru a detecta, urmări și intercepta aeronave și rachete.

Folosind imagini satelitare comerciale, cercetătorii au stabilit că cinci lansatoare erau vizibile la amplasamentul din Riffa cu două zile înainte de incidentul din 9 martie.

Bateria se află acolo cel puțin din 2009, conform imaginilor satelitare. Forțele de Apărare din Bahrain nu au început să opereze propriile sisteme Patriot decât în 2024, conform unui comunicat de presă al Lockheed Martin.

Baza de la Riffa prezintă caracteristici care sunt atât specifice bateriilor Patriot americane din regiune, cât și diferite de cele ale bateriilor cunoscute operate de Bahrain, au afirmat cercetătorii, inclusiv ziduri de protecție, drumuri neasfaltate și lipsa clădirilor permanente. Pe baza acestor elemente, cercetătorii au concluzionat că bateria este probabil operată de Statele Unite, care utilizează sistemele Patriot pentru a-și apăra bazele navale din Bahrain.

Cercetătorii nu au putut afirma cu certitudine ce a provocat explozia rachetei Patriot. Însă au adăugat că, pe baza dovezilor disponibile, inclusiv a tiparului și a răspândirii pagubelor la sol, se pare că aceasta a detonat în timpul zborului.

Ei au concluzionat că este posibil ca racheta Patriot să fi fost îndreptată către o dronă care zbura la joasă altitudine și că explozia combinată a rachetei și a dronei a declanșat detonarea, se arată în analiză.

„Dacă acesta a fost cazul, a fost o încercare de interceptare iresponsabilă, deoarece a pus în pericol viețile și locuințele civililor aliați dintr-o zonă rezidențială”, se arată în analiză.

Acest scenariu corespunde cu ceea ce a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului din Bahrain: că racheta Patriot a interceptat o dronă iraniană și că ambele au explodat în aer.

Cu toate acestea, potrivit analizei, direcția pagubelor și lipsa dovezilor disponibile privind prezența unei drone deasupra cartierului sugerează un alt scenariu, și anume că „explozia a fost rezultatul detonării focosului și a combustibilului nefolosit al unui interceptor Patriot”.

În ciuda afirmației Bahrainului, cercetătorii au spus că este mai puțin probabil ca racheta să fi intrat în contact cu o dronă. Reuters nu a putut verifica în mod independent prezența sau absența unei drone iraniene în timpul incidentului.

Analiza a arătat că videoclipurile filmate după atac și fotografiile publicate de autoritățile din Bahrain arată că pagubele provocate de explozie s-au concentrat de-a lungul a patru străzi din Mahazza.

Oficialii din domeniul apărării și din industrie spun că ratările rachetelor Patriot sunt rare, dar se întâmplă, un alt exemplu fiind o rachetă rătăcită în 2007 care a lovit o fermă în Qatar.

Într-o postare pe X din 9 martie, Comandamentul Central al SUA a denunțat știrile iraniene și ruse care afirmau că incidentul din Mahazza a fost rezultatul unei rachete Patriot eșuate, numindu-l o „MINCIUNĂ”. Acesta a afirmat că o dronă iraniană a lovit un cartier rezidențial.

Reuters și cercetătorii de la Middlebury nu au reușit să obțină sau să examineze nicio dovadă vizuală a fragmentelor de rachetă sau de dronă. Reuters a încercat să contacteze martori în Bahrain, dar mai multe persoane au refuzat să vorbească, invocând teama de represalii. Human Rights Watch a documentat arestări de persoane în Bahrain în timpul războiului pentru că au postat pe rețelele sociale videoclipuri cu atacuri.

În videoclipul cu racheta suspectă în zbor, racheta Patriot pare să treacă pe lângă o dâră de fum mult mai abruptă, despre care cercetătorii au spus că aparține probabil unui prim interceptor lansat cu câteva momente mai devreme.

Rachetele Patriot sunt adesea lansate în perechi pentru a crește șansele ca una dintre ele să lovească ținta. Nici cercetătorii, nici Reuters nu au putut stabili ce s-a întâmplat cu prima rachetă.

Traiectoria joasă a celei de-a doua rachete și abaterea acesteia de la ruta lansării anterioare ar putea fi semne ale unei posibile probleme, au spus cercetătorii. Dar ei nu au putut exclude posibilitatea ca aceasta să fi fost lansată în acea direcție intenționat.

Purtătorul de cuvânt al Bahrainului a spus că orice sugestie privind o defecțiune sau o ratare a rachetelor Patriot în Bahrain „era incorectă din punct de vedere factual”.

Editor : B.E.