Live TV

Explozibilul TNT vital pentru apărarea Europei ajunge în Gaza, susține un deputat polonez

Data publicării:
Mushtaha Tower Destroyed By Israeli Airstrike In Gaza, Palestine - 05 Sep 2025
Explozibilul polonez ar fi folosit de SUA la producerea unor tipuri variate de muniție, de care Israel este acuzat că le utilizează în Gaza. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Contracte masive cu SUA până în 2029 ONG-uri: Fără TNT-ul polonez, bombardamentele din Gaza nu ar fi fost posibile

Explozibilul TNT produs în Polonia și necesar apărării Europei este exportat masiv către SUA și folosit în Gaza, susține un deputat polonez, care avertizează că blocul comunitar și Ucraina riscă să rămână fără suficiente rezerve de muniție.

Europa nu poate furniza suficient TNT pentru a se apăra pe ea însăși sau pentru a sprijini Ucraina, în mare parte pentru că monopolul său în producția explozivului, o fabrică din Polonia, este contractat să trimită mare parte din producția sa în SUA, care o exportă apoi pentru a fi folosită de Israel în Gaza, a afirmat un deputat polonez, potrivit The Guardian.

Maciej Konieczny, membru al partidului de stânga Razem, a declarat că firma poloneză Nitro-Chem, deținută de Grupul de Armament al Poloniei, nu poate ține pasul cu cererea parțial pentru că a semnat contracte consecutive prin care furnizează TNT către SUA, unde acesta este folosit la fabricarea bombelor trimise Israelului.

Explozibilul polonez ar fi folosit de SUA la producerea unor tipuri variate de muniție, inclusiv bombele MK-84 și BLU-109, de care Israel este acuzat că le utilizează în Gaza.

Contracte masive cu SUA până în 2029

SUA nu au în prezent capacitate internă de producție a TNT, iar penuria severă a determinat guvernul american să autorizeze construirea unei fabrici în Kentucky. „TNT-ul polonez este exportat în întregime în străinătate, iar bombele produse din el cad pe capul civililor nevinovați din Gaza și Yemen,” a declarat Konieczny pentru The Guardian.

„Între timp, din cauza acestei deviații a producției fabricii, Polonia nu are mijloacele necesare pentru a-și produce propria muniție: rezervele noastre actuale de TNT ar ajunge doar pentru o lună de operațiuni militare în caz de război. Nici nu avem suficient TNT pentru a furniza obuze de artilerie pentru Ucraina. Este nevoie de o explicație completă pentru a stabili dacă Gaza este pusă înaintea apărării Europei și dacă aceasta este o cerere pe care o face guvernului polonez America”, a spus el.

O sursă alternativă de 5.000 de tone de TNT pe an era fabrica Zoria din Ucraina, dar instalația din Luhansk se află acum sub ocupație rusă. SUA nu au voie să cumpere TNT din China, iar riscurile de mediu asociate producției fac construirea unei fabrici noi extrem de dificilă.

ONG-uri: Fără TNT-ul polonez, bombardamentele din Gaza nu ar fi fost posibile

În aprilie 2025, Nitro-Chem a semnat un nou contract în valoare de 310 milioane de dolari cu Paramount Enterprises Ltd, o firmă privată de logistică militară specializată în transportul de muniții și explozibili, pentru a livra 18.000 de tone de TNT SUA între 2027 și 2029. Contractul a fost semnat în prezența ministrului adjunct al apărării din Polonia, Cezary Tomczyk.

Un raport redactat de un grup de ONG-uri palestiniene afirmă că „fără TNT-ul produs în Polonia, amploarea și intensitatea fără precedent a bombardamentelor aeriene care au ucis zeci de mii de palestinieni și au distrus condițiile de trai din Fâșia Gaza … nu ar fi fost posibile.”

ONG-urile subliniază că între octombrie 2023 și iulie 2024 SUA au transferat Israelului cel puțin 14.000 de bombe MK-84 și 8.700 de MK-82. În mai 2024, Biden a suspendat expedierea unor bombe mari, dar restricțiile au fost ridicate imediat după ce Donald Trump a preluat mandatul.

Nitro-Chem a transmis că „își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația națională și internațională aplicabilă și cu toate reglementările relevante industriei de armament. Compania se află sub supravegherea permanentă a instituțiilor de stat competente, iar activitățile sale sunt derulate conform procedurilor și standardelor internaționale aplicabile.”

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fata in ninsoare
1
Noua prognoză meteo pentru această iarnă. Climatolog: „Începutul lui decembrie nu mai...
klaus si carmen iohannis
2
Răsturnare de situație în cazul datoriilor la stat ale soților Iohannis. Decizia...
volodimir zelenski
3
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem...
primaria capitalei
4
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei. Ce arată...
Oleg Ozerov
5
Trimisul lui Putin la Chișinău, sfidător întrebat fiind de drona care a intrat pe...
După o investiție de peste un miliard de euro și 905 zile de muncă, ”bijuteria” își deschide porțile sâmbătă!
Digi Sport
După o investiție de peste un miliard de euro și 905 zile de muncă, ”bijuteria” își deschide porțile sâmbătă!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Pope Leo XIV leads Jubilee Mass for missionaries and migrants in St. Peter's Square
Papa Leon transmite un mesaj tinerilor americani: Nu lăsaţi inteligenţa artificială să vă facă temele
Vladimir Putin și Donald Trump.
Planul de pace al lui Trump ar fi fost scris inițial în limba rusă. Greșeli „stângace” ridică semne de întrebare (The Guardian)
Președintele Nicușor Dan.
Nicușor Dan, după ce planul lui Trump pentru Ucraina a fost publicat: „Urmăresc cu cea mai mare atenție cele mai recente evoluții”
police nassau, police car sua
Un român căutat internațional și-a făcut permis de conducere cu numele lui David Beckham și a jefuit un magazin de bijuterii din SUA
photo-collage.png - 2025-11-18T103811.529
Data-limită până la care Ucraina ar trebui să accepte noul plan de pace al lui Trump. „Termenele sunt agresive, presiunea e uriașă”
Recomandările redacţiei
vladimir putin
Putin amenință că va cuceri mai mult teritoriu dacă Ucraina refuză...
steve witkoff
„Witkoff are nevoie de un psihiatru”: Reacții furioase la Bruxelles...
aGFzaD00MjhhOTk5MTgyN2VlZGI3MDA5MzE3OGUxODMwZWQxZA==.thumb
Bolojan: E nevoie să limităm pensionarea anticipată pentru toate...
Cedare de teritorii. Foto- ISW:X
Planul american pentru Ucraina: Rusia ar câștiga fără luptă un...
Ultimele știri
Mai mulţi turişti au fost înşelaţi de o reclamă falsă, generată cu AI, care anunța un târg de Crăciun la Palatul Buckingham
„O gravă trădare”. Un fost europarlamentar britanic, condamnat pentru luare de mită de la un politician pro-rus
Apel către Ilie Bolojan pentru a permite accesul fotoreporterilor la ședințele de guvern
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum s-a descurcat Cătălina Jacob la Miss Universe 2025. La proba costumul național a părut desprinsă de pe...
Cancan
S-a terminat pentru Andrei Zaharescu! După 12 ani, a primit lovitura de grație
Fanatik.ro
Soțul Ancăi Alexandrescu se bate în instanță cu fosta parteneră de viață pentru o avere uriașă. Ce bunuri are...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Motivul pentru care Ilie Năstase nu a fost prezent niciodată la un dineu la Casa Albă. Donald Trump a fost...
Adevărul
„Taxă pe poluare” pentru mașinile foarte vechi. Cum cresc impozitele
Playtech
Noi ambalaje, pe lista programului SGR. Ce vei putea recicla dacă se aprobă proiectul
Digi FM
George Buhnici, la trei ani de la declarațiile controversate în care critica femeile cu celulită: „Aveam...
Digi Sport
Negocierile pentru transferul lui Ianis Hagi s-au încheiat rapid!
Pro FM
Katy Perry și Justin Trudeau duc relația la un alt nivel. Ce decizie a luat artista pentru sărbătorile din...
Film Now
Cel mai vesel covor roșu. Kate Hudson, într-o rochie transparentă, toată un zâmbet la brațul cuceritorului...
Adevarul
Prețuri „de lux” într-un bar din centrul Clujului: o salată de 96 de lei și o supă la 58 de lei. Reacțiile...
Newsweek
Pensie crescută cu sute de lei în instanță. Ce venituri nepermanente au fost acceptate și care nu?
Digi FM
Adevărul despre starea de sănătate a lui Vladimir Putin. Liderul rus a dezvăluit detalii despre controlul...
Digi World
Adevărul din spatele unuia dintre cele mai "sănătoase" cocktailuri. Opțiunea mai ușoară pentru organism dacă...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Fiica lui Bruce Willis, mărturisiri sfâșietoare despre lupta pe care tatăl ei o duce cu demența...
UTV
Cât câștigă Mariah Carey din „All I Want for Christmas Is You”. Piesa a ajuns la 2 miliarde de ascultări pe...