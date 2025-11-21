Explozibilul TNT vital pentru apărarea Europei ajunge în Gaza, susține un deputat polonez

Explozibilul TNT produs în Polonia și necesar apărării Europei este exportat masiv către SUA și folosit în Gaza, susține un deputat polonez, care avertizează că blocul comunitar și Ucraina riscă să rămână fără suficiente rezerve de muniție.

Europa nu poate furniza suficient TNT pentru a se apăra pe ea însăși sau pentru a sprijini Ucraina, în mare parte pentru că monopolul său în producția explozivului, o fabrică din Polonia, este contractat să trimită mare parte din producția sa în SUA, care o exportă apoi pentru a fi folosită de Israel în Gaza, a afirmat un deputat polonez, potrivit The Guardian.

Maciej Konieczny, membru al partidului de stânga Razem, a declarat că firma poloneză Nitro-Chem, deținută de Grupul de Armament al Poloniei, nu poate ține pasul cu cererea parțial pentru că a semnat contracte consecutive prin care furnizează TNT către SUA, unde acesta este folosit la fabricarea bombelor trimise Israelului.

Explozibilul polonez ar fi folosit de SUA la producerea unor tipuri variate de muniție, inclusiv bombele MK-84 și BLU-109, de care Israel este acuzat că le utilizează în Gaza.

Contracte masive cu SUA până în 2029

SUA nu au în prezent capacitate internă de producție a TNT, iar penuria severă a determinat guvernul american să autorizeze construirea unei fabrici în Kentucky. „TNT-ul polonez este exportat în întregime în străinătate, iar bombele produse din el cad pe capul civililor nevinovați din Gaza și Yemen,” a declarat Konieczny pentru The Guardian.

„Între timp, din cauza acestei deviații a producției fabricii, Polonia nu are mijloacele necesare pentru a-și produce propria muniție: rezervele noastre actuale de TNT ar ajunge doar pentru o lună de operațiuni militare în caz de război. Nici nu avem suficient TNT pentru a furniza obuze de artilerie pentru Ucraina. Este nevoie de o explicație completă pentru a stabili dacă Gaza este pusă înaintea apărării Europei și dacă aceasta este o cerere pe care o face guvernului polonez America”, a spus el.

O sursă alternativă de 5.000 de tone de TNT pe an era fabrica Zoria din Ucraina, dar instalația din Luhansk se află acum sub ocupație rusă. SUA nu au voie să cumpere TNT din China, iar riscurile de mediu asociate producției fac construirea unei fabrici noi extrem de dificilă.

ONG-uri: Fără TNT-ul polonez, bombardamentele din Gaza nu ar fi fost posibile

În aprilie 2025, Nitro-Chem a semnat un nou contract în valoare de 310 milioane de dolari cu Paramount Enterprises Ltd, o firmă privată de logistică militară specializată în transportul de muniții și explozibili, pentru a livra 18.000 de tone de TNT SUA între 2027 și 2029. Contractul a fost semnat în prezența ministrului adjunct al apărării din Polonia, Cezary Tomczyk.

Un raport redactat de un grup de ONG-uri palestiniene afirmă că „fără TNT-ul produs în Polonia, amploarea și intensitatea fără precedent a bombardamentelor aeriene care au ucis zeci de mii de palestinieni și au distrus condițiile de trai din Fâșia Gaza … nu ar fi fost posibile.”

ONG-urile subliniază că între octombrie 2023 și iulie 2024 SUA au transferat Israelului cel puțin 14.000 de bombe MK-84 și 8.700 de MK-82. În mai 2024, Biden a suspendat expedierea unor bombe mari, dar restricțiile au fost ridicate imediat după ce Donald Trump a preluat mandatul.

Nitro-Chem a transmis că „își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația națională și internațională aplicabilă și cu toate reglementările relevante industriei de armament. Compania se află sub supravegherea permanentă a instituțiilor de stat competente, iar activitățile sale sunt derulate conform procedurilor și standardelor internaționale aplicabile.”

Editor : M.I.