Video&Foto Explozie într-o moschee din Homs, în Siria: cel puțin trei morți și cinci răniți. Zona este locuită de minoritatea alauită

Această fotografie distribuită de agenția oficială de știri siriană (SANA) pe 26 decembrie 2025 arată urmările exploziei din interiorul moscheii Imam Ali ibn Abi Talib din cartierul Wadi al-Dahab din Homs. Foto: Profimedia

Cel puţin trei oameni au fost uciși și alți cinci au fost răniți într-o explozie care a avut loc în interiorul unei moschei situate în sectorul minorităţii alauite, la Homs, în centrul Siriei, potrivit unui bilanţ provizoriu citat de agenţia oficială siriană de presă Sana, relatează AFP, preluată de News.ro. 

O explozie a avut loc în interiorul Moscheei Imam Ali Ben Abi Talib, în cartierul Wadi al-Dahab, la Homs, potrivit Sana.

O anchetă cu privire la originea exploziei este în desfăşurare, potrivit agenţiei. Forţele de securitate au izolat zona.

Oficiali locali au declarat Reuters că explozia ar fi putut să fie cauzată de un atentat sinucigaş sau de explozivi plasaţi în moschee.

