Cel puţin trei oameni au fost uciși și alți cinci au fost răniți într-o explozie care a avut loc în interiorul unei moschei situate în sectorul minorităţii alauite, la Homs, în centrul Siriei, potrivit unui bilanţ provizoriu citat de agenţia oficială siriană de presă Sana, relatează AFP, preluată de News.ro.

O explozie a avut loc în interiorul Moscheei Imam Ali Ben Abi Talib, în cartierul Wadi al-Dahab, la Homs, potrivit Sana.

Editor : B.E.