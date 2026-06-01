O explozie devastatoare a ucis cel puţin 55 de persoane şi a rănit câteva zeci într-un sat dintr-o regiune a Myanmarului aflat sub controlul insurgenţilor, o grupare rebelă afirmând că a fost provocată de explozia accidentală a unor materiale depozitate pentru a fi utilizate în minerit, relatează BBC.

O sursă familiarizată cu situaţia din Kaung Tat, un sat din comuna Namkham din statul Shan, lângă graniţa cu China, a declarat că au murit 25 de femei şi 30 de bărbaţi. Alte relatări au prezentat cifre uşor diferite, notează News.ro.

Printre morţi se află şi copii, iar sute de case au fost avariate, afectând aproape un întreg cartier

Un nor uriaş de fum a putut fi văzut ridicându-se deasupra satului la scurt timp după ce a avut loc explozia, duminică.

Armata Naţională de Eliberare Ta'ang (TNLA), care controlează zona şi se luptă cu junta militară, a declarat că au explodat materiale folosite în minerit şi în carierele de piatră.

„Explozia accidentală” a avut loc duminică, în jurul orei 12:00, ora locală (08:30 ora României), potrivit unui comunicat al TNLA citat de AFP.

„Din cauza acestei explozii, mulţi săteni şi-au pierdut viaţa, au fost răniţi şi le-au fost distruse locuinţele”, a declarat gruparea, fără a oferi detalii.

Imaginile de la faţa locului arată un crater imens de pământ şi moloz, înconjurat de clădiri distruse, cu fum care încă se ridică dintre resturile carbonizate şi copacii arşi.

Mulţi oameni au crezut iniţial că explozia a fost cauzată de un atac aerian.

TNLA este unul dintre cele mai puternice grupuri armate etnice care se opun juntei din Myanmar, ţară cunoscută anterior sub numele de Birmania.

Multe dintre grupurile rebele din ţară se bazează pe exploatarea minieră a mineralelor preţioase pentru a-şi finanţa campaniile, iar măsurile de siguranţă laxe fac ca prăbuşirile minelor şi alte accidente să fie frecvente, potrivit AFP.

Editor : B.E.