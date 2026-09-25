O explozie a provocat vineri prăbuşirea unei clădiri rezidenţiale în aglomeratul centru turistic al Atenei, rănind trei persoane şi provocând pagube la case, magazine şi maşini într-un cartier istoric, relatează Reuters.

Explozie în Plaka, centrul turistic al Atenei, vineri, 25 septembrie 2026. Foto: Profimedia Deschide galeria foto

Nu a fost clar de la început ce a provocat explozia în clădirea cu două etaje din Plaka, situată în apropierea unora dintre cele mai populare obiective turistice din Atena, inclusiv Acropola şi Templul lui Zeus. Deflagraţia a aruncat pietre şi cioburi de sticlă până la o distanţă de trei blocuri.

Purtătoarea de cuvânt a poliţiei, Constantina Dimoglidou, a declarat postului public de televiziune ERT că pompierii nu au încheiat încă inspecţia la faţa locului, scrie News.ro.

Echipajele de pompieri şi ambulanţele s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, în timp ce fumul se ridica deasupra monumentelor antice. Clădirea în care a avut loc explozia a fost transformată într-o grămadă de metal contorsionat, balcoane sparte şi plăci de beton atârnând în aer.

„A fost ca şi cum întreaga clădire, întregul bloc ar fi fost aruncat în aer. Atât de puternică a fost explozia”, a spus Andreas Martzaklis, un locuitor din zonă.

Autorităţile au declarat că un trecător a fost rănit. Două femei care rămăseseră blocate într-o clădire învecinată au fost salvate şi sunt îngrijite la spital.

Zona găzduieşte numeroase hoteluri şi locuinţe de închiriat pe termen scurt, iar mulţimi de turişti se plimbă pe străzile sale înguste, flancate de cafenele şi magazine de suveniruri.

O sursă din cadrul poliţiei a declarat că cel puţin cinci persoane erau cazate în clădire, o parte din aceasta fiind închiriată turiştilor. Nu a fost clar de la început dacă mai erau şi alte persoane blocate în interior.

Editor : B.E.