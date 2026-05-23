Explozie la o mină de cărbune din nordul Chinei: cel puțin 82 de morți. Mesajul lui Xi Jinping

Cel puțin 82 de oameni au murit în urma unei explozii într-o mină de cărbune din China, potrivit presei de stat de la Beijing, transmite BBC News.

ACTUALIZARE 09:33 În total, 247 de mineri se aflau sub pământ când s-a produs accidentul, vineri seara, a tranbsmis agenţia oficială de presă Xinhua, potrivit News.ro. În acest moment, nouă persoane sunt încă date dispărute, relatează AFP.

Preşedintele chinez Xi Jinping a cerut mobilizarea „tuturor mijloacelor” pentru îngrijirea răniţilor şi a cerut investigaţii aprofundate asupra incidentului, a informat Xinhua.

Xi a subliniat că „toate regiunile şi departamentele trebuie să înveţe din acest accident, să rămână constant vigilenţi în ceea ce priveşte siguranţa la locul de muncă (...) şi să prevină şi să combată cu hotărâre producerea de accidente majore şi catastrofe”, a adăugat agenţia oficială.

Cu câteva ore mai devreme, Xinhua relatase că persoanele blocate sub pământ se aflau într-o „stare critică” şi a precizat că nivelurile de monoxid de carbon, un gaz toxic şi inodor, au depăşit vineri pragul limită în mină.

China este cel mai mare emiţător de CO2, precum şi cel mai mare consumator de cărbune, resursă pe care o consideră o soluţie fiabilă în faţa aprovizionării intermitente cu energie din surse regenerabile.

Siguranţa în minele chineze s-a îmbunătăţit în ultimele decenii, la fel ca şi acoperirea mediatică a incidentelor majore, dintre care multe erau odinioară trecute sub tăcere. Dar accidentele rămân frecvente într-un sector în care protocoalele de siguranţă sunt adesea laxe.

Minele de cărbune angajează peste 1,5 milioane de persoane.

Știrea inițială.

„Reporterii au aflat de la fața locului, la mina de cărbune Liushenyu a Grupului Tongzhou din provincia Shanxi, că accidentul s-a soldat cu 82 de morți”, a transmis agenția de știri de stat Xinhua.

Explozia a avut loc vineri la ora 19:29, ora locală (11:29 GMT, 14:29 ora României), într-o mină de cărbune din Shanxi, unde se pare că se aflau 247 de muncitori la locul de muncă în momentul incidentului.

Operațiunile de salvare la fața locului sunt în curs de desfășurare.

Cel puţin 201 persoane au fost evacuate până sâmbătă la ora locală 06:00, potrivit Xinhua.

Cauza accidentului este în curs de investigare, a precizat agenţia.

Provincia Shanxi este un important centru al industriei cărbunelui din China şi găzduieşte un sector minier cu un bilanţ notoriu în privinţa siguranţei muncii. În ultimii ani, provincia a fost scena a mii de accidente similare, notează CNN, preluat de News.ro.

