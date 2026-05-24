Explozie la o mină de cărbune în China: căutări ample pentru găsirea a doi mineri dispăruți. Bilanțul revizuit: cel puțin 82 de morți

Salvatorii au lansat duminică o amplă operaţiune de căutare la o mină de cărbune din China pentru a-i găsi pe ultimii doi mineri dispăruţi după o explozie devastatoare care a ucis cel puţin 82 de persoane, după ce un bilanț anterior, de 90 de morți, a fost revizuit sâmbătă seară.

Accidentul, care a avut loc vineri seară la mina Liushenyu din provincia Shanxi (nordul Chinei), la aproximativ 500 de kilometri sud-vest de Beijing, este cel mai grav dezastru minier pe care l-a experimentat ţara din 2009, notează News.ro.

Un total de 247 de mineri se aflau în subteran în momentul exploziei, iar majoritatea au reuşit să ajungă la suprafaţă, potrivit autorităţilor.

Câteva sute de salvatori au fost detaşaţi la faţa locului, iar 128 de persoane au fost evacuate cu ambulanţa la spitalele din apropiere, conform ultimelor cifre publicate de autorităţile locale.

Jurnaliştii AFP au văzut forţele de poliţie blocând drumul care ducea la mină sâmbătă seară, permiţând trecerea doar vehiculelor autorizate.

Salvatorii purtând căşti au coborât pe rând în puţ pe tot parcursul nopţii pentru a-i căuta pe cei doi bărbaţi dispăruţi, potrivit presei de stat.

„Atâta timp cât există speranţă, vom face tot ce putem”, a declarat unul dintre ei pentru agenţia de ştiri Xinhua.

„Nor de fum”

Autorităţile au deschis o anchetă privind explozia, cea mai gravă din 2009, când 108 persoane şi-au pierdut viaţa într-un accident minier în provincia Heilongjiang (nord-estul Chinei).

Autorităţile au declarat sâmbătă seara, într-o conferinţă de presă, că firma implicată a comis încălcări „grave”, deoarece în mină s-au acumulat gaze toxice.

„Cei responsabili vor fi aspru pedepsiţi”, au promis acestea.

O persoană „responsabilă” pentru firma implicată în explozie a fost reţinută, a relatat Xinhua sâmbătă.

Tragedia a beneficiat de o amplă acoperire mediatică în China, numărul deosebit de mare de morţi stârnind o emoţie publică largă.

Guvernul a ordonat o represiune la nivel naţional împotriva activităţilor miniere ilegale, inclusiv falsificarea datelor de siguranţă, inexactităţi privind numărul real de muncitori din subteran şi utilizarea muncii nedeclarate.

Wang Yong, un miner rănit în accident, a declarat pentru postul de televiziune de stat CCTV că a simţit un miros suspect în momentul exploziei.

„Nu am auzit absolut nimic, apoi a apărut un nor de fum. Mirosea a sulf, ca atunci când aprinzi petarde”, a explicat el.

Oameni sufocați

El a spus că a văzut oameni sufocându-se din cauza gazului înainte de a-şi pierde şi el cunoştinţa.

„Am stat întins acolo aproximativ o oră, apoi m-am trezit singur. I-am chemat pe cei de lângă mine şi am ieşit împreună din mină”, a povestit Wang Yong.

Provincia Shanxi este o zonă importantă de exploatare a cărbunelui din China.

Siguranţa în minele chineze s-a îmbunătăţit în ultimele decenii, la fel ca şi acoperirea media a incidentelor majore, multe dintre ele fiind cândva ascunse.

Dar accidentele se produc în mod regulat în industria minieră din cauza pericolelor inerente ale sectorului şi a aplicării uneori laxe a măsurilor de siguranţă.

În februarie 2023, prăbuşirea unei mine de cărbune la suprafaţă din Mongolia Interioară (nordul Chinei) a ucis 53 de persoane.

China, cel mai mare emiţător de CO2 din lume, este cel mai mare consumator de cărbune din lume.

Minele de cărbune angajează peste 1,5 milioane de oameni.

Editor : B.E.