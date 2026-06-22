Live TV

Explozie la un centru de gaze naturale lichefiate din Qatar: peste 70 de răniţi şi dispăruţi

Data publicării:
A view of the liquefied natural gas (LNG) production facility in Qatar's Ras Laffan Industrial City.
Complexul industrial de la Las Raffan, Qatar. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Afectat de bombardamentele Iranului

O explozie a avut loc duminică în urma unui „incident tehnic” în zona industrială Ras Laffan din Qatar, unde se află cel mai mare centru de gaze naturale lichefiate (GNL) din lume. Incidentul s-a soldat cu 54 de răniţi şi 18 dispăruţi, a anunţat Ministerul de Interne de la Doha.

„O explozie de origine internă s-a produs în urma unui incident tehnic într-o uzină din zona industrială Ras Laffan”, a indicat ministerul într-un prim comunicat citat de AFP, potrivit Agerpres.

„Echipele apărării civile au intervenit pentru a gestiona incidentul”, adăugase textul, în timp ce jurnaliştii ai AFP la Doha au auzit explozia.

„În total, 54 de persoane au fost rănite în incidentul care a avut loc într-o uzină din oraşul industrial Ras Laffan”, a scris ulterior ministerul pe X, precizând că sunt în curs de desfăşurare căutările pentru găsirea a „18 persoane dispărute”.

La aproximativ 20 de kilometri sud de Ras Laffan, o jurnalistă a AFP a văzut flăcări luminând cerul nopţii şi o coloană de fum ridicându-se deasupra acestei zone de pe coasta de nord a Qatarului, unde se află acest imens combinat de GNL.

Afectat de bombardamentele Iranului

Compania energetică de stat QatarEnergy a indicat că explozia a avut loc „în timpul repornirii operaţiunilor în oraşul industrial Ras Laffan, ceea ce a provocat o explozie şi un incendiu la instalaţia de aprovizionare cu gaz din Barzan”.

Emiratul din Golf a fost nevoit să îşi întrerupă producţia de gaz pe 2 martie după ce centrul de gaze naturale lichefiate a suferit daune importante în urma loviturilor repetate ale Iranului, ca represalii la atacurile israeliano-americane asupra propriilor instalaţii.

Noi atacuri, pe 18 martie, au redus ulterior cu 17% capacităţile de export ale ţării, daune a căror reparare ar urma să necesite între trei şi cinci ani, afirmase la acel moment ministrul energiei, Saad al-Kaabi.

Doha împarte cu Teheranul zăcământul South Pars/North Dome, cea mai mare rezervă de gaze cunoscută din lume.

Qatarul este al doilea cel mai mare exportator mondial de gaze naturale lichefiate, după Statele Unite, iar Ras Laffan este principalul său centru de producţie.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
adrian vestea la cotroceni
2
Adrian Veștea a anunțat un nou nume din guvernul său, cu doar câteva minute înainte de...
un om tine un peste
3
Alertă în Grecia: un pește periculos ajunge aproape de mal și poate mușca turiști. Medic...
Câtă apă trebuie să bei zilnic în funcție de greutatea corporală. Foto Getty Images
4
Câtă apă trebuie să bei zilnic în funcție de greutatea corporală. Specialiștii explică...
Alina Gorghiu
5
Gorghiu, reacție după decizia PNL privind demisia: Lui Bolojan îi e frică de faptul că un...
Diana Munteanu a mers "all-in" pe cotă 18.00 la Cupa Mondială și a făcut pariu cu Dan Alexa: "Dacă nu iese, fac asta la TV"
Digi Sport
Diana Munteanu a mers "all-in" pe cotă 18.00 la Cupa Mondială și a făcut pariu cu Dan Alexa: "Dacă nu iese, fac asta la TV"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
SUA vs Iran
Negocieri cruciale între SUA și Iran în Elveția. Teheranul pune condiții pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz
Switzerland US Iran
JD Vance a ajuns în Elveția pentru discuții de pace cu Iranul. Problema Strâmtorii Ormuz complică dialogul
Nave în Strâmtoarea Ormuz.
Iranul închide din nou Strâmtoarea Ormuz: „Dacă agresiunea continuă, vor fi implementate măsuri suplimentare”
profimedia-1111288477
SUA au primit noul Air Force One donat de Qatar. Primele imagini cu aeronava care îl va transporta pe Donald Trump
Iran Daily Life, Tehran - 15 Jun 2026
Cine va finanța fondul uriaș de 300 de miliarde de dolari, destinat Iranului: indicii în discursul lui JD Vance
Recomandările redacţiei
adrian vestea la birou
Programul de guvernare şi lista de miniştri au fost depuse la...
INSTANT_PNL_CONGRES_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Bolojan, despre fotografia lui Nicușor Dan: Din experiența mea, te...
sigla pnl
Reacția PNL după ce Adrian Veştea a depus programul de guvernare şi...
barbat sufocat de datorii
Creditele, tot mai greu de plătit de români. Cazul unei familii...
Ultimele știri
Un cargou a luat foc în Marea Neagră după ce a fost atacat de o dronă rusească
Cea mai dură reformă a pensiilor în Germania: mai multă muncă, contribuții mai mari și costuri uriașe pentru pensionarea anticipată
SUA și Iranul au convenit asupra unui plan de acțiune pentru a ajunge la un acord final în termen de 60 de zile
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Kate Middleton, "vedeta" familiei regale. Experții spun că popularitatea ei vine cu o presiune uriașă: "E o...
Cancan
DOLIU în lumea sportului! Alex, fiul legendarului fotbalist, a murit la doar 38 de ani 😢
Fanatik.ro
Cristi Borcea, multimilionar încă de pe vremea lui Ceaușescu. Dezvăluri incredibile ale lui Mitică Dragomir...
editiadedimineata.ro
Un influencer, o specialistă PR și un episcop, pe noua listă de sancțiuni a UE pentru propagandă pro-rusă
Fanatik.ro
Un român, pe locul 2 în istoria Cupei Mondiale! Care e capitolul la care legenda din Generația de Aur...
Adevărul
Cele mai spectaculoase zece șosele din Carpați. Cum au fost construite și ce locuri de vis traversează
Playtech
Ce avere are Ciprian Ciucu? Terenurile, apartamentele și economiile declarate de primarul Capitalei
Digi FM
"Oameni buni, coarda!". O tânără de 21 de ani a murit la bungee jumping, după o eroare greu de crezut
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ungurii, după ce Istvan Kovacs a arbitrat meciul 1.000 la Cupa Mondială: "Oficial este român"
Pro FM
Cum arată Julia Chelaru, fosta membră a trupei Exotic, la aproape 50 de ani. Și-a etalat formele voluptoase...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Emma Heming spulberă cel mai mare mit despre boala lui Bruce Willis. „Nu și-a pierdut memoria”
Adevarul
Vacanțele de vară ale elevilor: de la „munca patriotică” pe șantierele din comunism la taberele de aventură...
Newsweek
Modificare la pensii: De la 1 iulie crește vârsta de pensionare. Milioane de români, afectați direct
Digi FM
Bacteria periculoasă se răspândește în Marea Neagră. Ce trebuie să știe turiștii înainte de a intra în apă
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Au găsit veriga lipsă? Cercetătorii propun o explicație radicală pentru apariția vieții pe Pământ
Digi Animal World
O pisică își forțează stăpâna să treacă printr-un moment stânjenitor în fiecare zi. Gestul pe care felina îl...
Film Now
Dwayne Johnson a crezut că are cancer. Actorul a ascuns totul de soția sa: „A fost foarte dureros”
UTV
Jason Momoa și copiii lui au furat toate privirile la premiera „Supergirl”. Lola și Nakoa-Wolf au apărut rar...