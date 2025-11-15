O explozie puternică s-a produs într-un parc industrial din sudul orașului Buenos Aires. Deflagrația a avut loc la o uzină chimică aflată lângă o fabrică de vopsea, însă cauza exactă rămâne necunoscută. Zeci de pompieri și Brigadă pentru Situații de Risc a poliției au fost mobilizați și trimiși la fața locului, anunță Reuters.

Explozia puternică a zguduit o zonă industrială și a provocat un incendiu la sud de Buenos Aires vineri seara, au declarat oficialii, cel puțin 22 de persoane fiind transportate la spital.

Incidentul a avut loc în interiorul parcului industrial Spegazzini din Ezeiza, unde au fost afectate mai multe fabrici. „Explozia și incendiul sunt de proporții uriașe”, a declarat Gaston Granados, primarul orașului Ezeiza, unde s-au petrecut evenimentele. El a afirmat că, deocamdată, cauza exploziilor este necunoscută.

Explozia, resimțită în Ezeiza și Canuelas, a spart geamurile caselor din apropiere. Potrivit presei locale, cinci fabrici au fost afectate de explozii și incendiu.

Zona industrială găzduiește companii care produc, printre altele, anvelope și produse chimice.

Granados a declarat că flăcările au afectat mai multe fabrici din parcul industrial. „Una dintre ele este o fabrică de produse chimice, unde au luat foc depozitele și unde se află instalații legate de agricultură și îngrășăminte. Există, de asemenea, o fabrică de materiale plastice numită Plasticos Lago”, a declarat el pentru mass-media locală.

„Totul este foarte confuz. Încercăm să asigurăm siguranța în zonă și să evacuăm pe oricine s-ar putea afla în apropiere”, a spus el.

Primarul a confirmat că 15 echipe de pompieri au răspuns la urgență. „Este un incendiu complex. Va fi o intervenție de lungă durată”, a spus Fabian Garcia, directorul apărării civile din provincia Buenos Aires.

Granados a abordat și speculațiile inițiale potrivit cărora ar fi fost implicat un avion de mici dimensiuni, afirmând că autoritățile „nu pot nici confirma, nici infirma că un avion s-a prăbușit” până când incendiul nu va fi complet stins.

Proprietarul Sinteplast, o fabrică situată în parcul industrial, a clarificat că fabrica sa nu a fost sursa incendiului, în ciuda rapoartelor inițiale.

„Explozia a distrus totul, porți, tavane, unele structuri, iar conductele de incendiu au fost aruncate în aer. Pompierii sunt la fața locului. A fost o explozie teribilă. Nu a ajuns la fabrica noastră, dar unda de șoc a zguduit totul”, a declarat el pentru mass-media locală.

Editor : C.A.