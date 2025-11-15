Live TV

Video Explozie puternică urmată de incendiu în Buenos Aires, cel puțin 22 de răniți. Risc toxic în capitala Argentinei

Data publicării:
Incendiu forestier în Argentina.
O explozie s-a produs la un parc industrial din sudul capitalei Argentinei. Foto: Profimedia

O explozie puternică s-a produs într-un parc industrial din sudul orașului Buenos Aires. Deflagrația a avut loc la o uzină chimică aflată lângă o fabrică de vopsea, însă cauza exactă rămâne necunoscută. Zeci de pompieri și Brigadă pentru Situații de Risc a poliției au fost mobilizați și trimiși la fața locului, anunță Reuters.

Explozia puternică a zguduit o zonă industrială și a provocat un incendiu la sud de Buenos Aires vineri seara, au declarat oficialii, cel puțin 22 de persoane fiind transportate la spital.

Incidentul a avut loc în interiorul parcului industrial Spegazzini din Ezeiza, unde au fost afectate mai multe fabrici. „Explozia și incendiul sunt de proporții uriașe”, a declarat Gaston Granados, primarul orașului Ezeiza, unde s-au petrecut evenimentele. El a afirmat că, deocamdată, cauza exploziilor este necunoscută.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Explozia, resimțită în Ezeiza și Canuelas, a spart geamurile caselor din apropiere. Potrivit presei locale, cinci fabrici au fost afectate de explozii și incendiu.

Zona industrială găzduiește companii care produc, printre altele, anvelope și produse chimice.

Granados a declarat că flăcările au afectat mai multe fabrici din parcul industrial. „Una dintre ele este o fabrică de produse chimice, unde au luat foc depozitele și unde se află instalații legate de agricultură și îngrășăminte. Există, de asemenea, o fabrică de materiale plastice numită Plasticos Lago”, a declarat el pentru mass-media locală.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Totul este foarte confuz. Încercăm să asigurăm siguranța în zonă și să evacuăm pe oricine s-ar putea afla în apropiere”, a spus el.

Primarul a confirmat că 15 echipe de pompieri au răspuns la urgență. „Este un incendiu complex. Va fi o intervenție de lungă durată”, a spus Fabian Garcia, directorul apărării civile din provincia Buenos Aires.

Granados a abordat și speculațiile inițiale potrivit cărora ar fi fost implicat un avion de mici dimensiuni, afirmând că autoritățile „nu pot nici confirma, nici infirma că un avion s-a prăbușit” până când incendiul nu va fi complet stins.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Proprietarul Sinteplast, o fabrică situată în parcul industrial, a clarificat că fabrica sa nu a fost sursa incendiului, în ciuda rapoartelor inițiale.

„Explozia a distrus totul, porți, tavane, unele structuri, iar conductele de incendiu au fost aruncate în aer. Pompierii sunt la fața locului. A fost o explozie teribilă. Nu a ajuns la fabrica noastră, dar unda de șoc a zguduit totul”, a declarat el pentru mass-media locală.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
tata-fetita-cabinet stomatologic
1
Tatăl fetiței care a murit în cabinetul stomatologic, primele declarații: „Durerea e prea...
U.S. Coast Guard responds to Russian military vessel off Honolulu
2
Garda de Coastă a SUA a reacţionat în faţa unei nave militare ruseşti, în apropierea...
copil cu perfuzie in mana, la spital
3
Primele rezultate ale autopsiei fetiței de 2 ani, care a murit în clinica dentară din...
Traian-Berbeceanu01
4
Traian Berbeceanu, fostul şef BCCO Alba, a obţinut în instanţă daune morale de 200.000 de...
poza judecatoria moinesti
5
O judecătorie a plătit chirie 2.600 euro/lună timp de 11 ani, către un privat. Guvernul a...
Ion Țiriac vede Europa în pericol: "Ce faci? Îi împuști pe toți?"
Digi Sport
Ion Țiriac vede Europa în pericol: "Ce faci? Îi împuști pe toți?"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
NzgwJmg9NDQwJmhhc2g9MWE0YTg4MTE1MzJkZDIyODc0NjY5ZGJkODQ1Yjc2YTQ=.thumb (1)
Medic ATI, despre cazul fetiței moarte la dentist: Avea risc...
un tanc ucrainean în apropiere de Pokrovsk / imagini cu atacuri cu drone ale rușilor
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate...
pompa benzina
Care sunt cauzele creșterii prețului la motorină. „Mai avem puțin și...
Parked cars along a street in Bucharest, Romania, 2020.
ASF a publicat noile tarife de referință pentru polițele RCA. Cum...
Ultimele știri
Postul Crăciunului, un lux pentru mulți dintre români. Produsele sunt mai scumpe. „Oamenii nu mai cumpără ca înaine”
Donald Trump va da în judecată BBC. Președintele american anunță că va cere despăgubiri de până la 5 miliarde de dolari
Preliminariile CM 2026. Bosnia - România, un meci de „totul sau nimic”. Tricolorii, calificați 100% la barajul pentru Cupa Mondială
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
autocar argentina
Tragedie în Argentina: cel puțin nouă oameni au murit după ce autocarul în care se aflau a căzut de pe un pod
milei rade
Partidul preşedintelui Javier Milei a câştigat detaşat alegerile parlamentare de la jumătatea mandatului în Argentina
schelet dinozaur, reconstituire
A fost descoperit unul dintre cei mai vechi dinozauri din lume. Cât de mare era Huayracursor jaguensis
donald trump-javier milei-octombrie 2025
Donald Trump, mesaj clar despre asistența financiară acordată Argentinei: „Dacă nu va câștiga, nu ne vom pierde timpul”
milei
Ce se întâmplă în Argentina: lovitura electorală suferită de Milei, posibil început al sfârșitului pentru viziunea economică radicală
Partenerii noștri
Pe Roz
Energia trigonului Lună–Uranus lovește puternic. Cele trei zodii care vor avea parte de surprize majore
Cancan
De ce au venit părinții Sarei din Pitești tocmai în București pentru intervenția stomatologică. Care era...
Fanatik.ro
Orașul din România care l-a impresionat pe italianul care e de 15 ani în țara noastră: ”Nu mă face să simt...
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Gică Hagi și Simona Halep, în aceeași echipă la Asia Express? Anunțul făcut de Gabi Tamaș și Dan Alexa
Adevărul
Jeffrey Epstein s-a oferit să furnizeze rușilor informații despre Trump
Playtech
Cum recunoști pastele de calitate. Culoarea lor e cel mai important detaliu, spun chefii italieni
Digi FM
Dolly Parton, la câteva luni după ce a rămas văduvă: "Fără Carl, eu n-aș mai fi aici". Și-a cunoscut soțul...
Digi Sport
Acum e sigur: România s-a calificat la barajul pentru Cupa Mondială 2026! Ce se schimbă dacă termină grupa pe...
Pro FM
Cardi B a născut al patrulea copil, primul cu noul iubit: "Să o iei de la capăt nu e ușor, dar a meritat"
Film Now
Glen Powell a dezvăluit porecla secretă a lui Tom Cruise: „Toți oamenii din viața reală îi spun așa!”
Adevarul
Elevi medaliați internațional nu mai primesc burse sportive, după o decizie a Ministerului Educației...
Newsweek
Țeapă la pensie la Mica Recalculare. Doar 110 lei în plus după ce a cheltuit 2.400 lei pe adeverințe. De ce?
Digi FM
Tenismenul Grigor Dimitrov, vacanță romantică în Costa Rica alături de actrița Eiza Gonzalez. Tineri, frumoși...
Digi World
Ce a fost înainte de Big Bang? Noile teorii despre începutul și sfârșitul Universului ar putea rescrie tot ce...
Digi Animal World
Momentul când un șarpe se strecoară în mașină unui bărbat care aștepta la un drive-thru în Florida. Imaginile...
Film Now
Sylvester Stallone, la un pas de moarte pe platourile de filmare. Actorul dezvăluie cele mai periculoase două...
UTV
O melodie creată cu inteligență artificială a ajuns pe primul loc în topurile din SUA