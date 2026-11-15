Explozii în Bahrain, după un atac cu drone revendicat de Iran asupra unei baze americane. Populația, îndemnată să se refugieze

Duminică dimineaţă s-au auzit explozii în Bahrain, Iranul afirmând că a atacat cu drone o bază americană din această ţară din Golf, care a fost ţinta unor atacuri repetate de la începutul războiului din Orientul Mijlociu.

Potrivit unei jurnaliste AFP, au răsunat sirenele de alarmă, în timp ce autorităţile au publicat mai multe mesaje de alertă pe reţelele sociale, cerând populaţiei să se refugieze într-un loc sigur, fără a preciza însă originea ameninţării, scrie News.ro.

Ulterior, în jurul orei 4:00, s-au auzit explozii, a precizat jurnalista, iar martorii au raportat o altă serie de explozii în jurul orei 6:30. Într-un mesaj publicat pe platforma X, Ministerul de Interne din Bahrain a îndemnat „locuitorii să-şi păstreze calmul, să se îndrepte către cel mai apropiat loc sigur şi să urmărească informaţiile prin canalele oficiale”.

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La scurt timp după aceea, Gardienii Revoluţiei, armata ideologică a Iranului, au declarat că au atacat o bază militară americană. „Sistemul radar de apărare aeriană american de la baza de elicoptere Al-Riffa, din Bahrain, a fost ţinta a şase drone aparţinând Forţei Aerospatiale a Gardienilor Revoluţiei Islamice”, au precizat Gardienii într-un comunicat publicat pe Telegram.

Vineri, Gardienii revendicaseră deja un atac asupra unui sistem radar american din Bahrain, primul atac împotriva unei ţări din Golf de la începutul lunii septembrie. Armata americană a asigurat, la rândul său, că a interceptat şi a doborât cele două drone lansate de forţele iraniene.

Bahrain, care găzduieşte o importantă bază navală americană, este una dintre ţările din Golf care au suferit numeroase atacuri din partea Teheranului de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, declanşat de atacurile americano-israeliene asupra Iranului din 28 februarie.

Navele vizate

Din septembrie se observă o acalmie a luptelor. În timp ce o serie de ameninţări din partea Washingtonului şi a Israelului au stârnit temeri privind o reluare a conflictului după alegerile de la jumătatea mandatului din 3 noiembrie din Statele Unite, Donald Trump, cunoscut pentru declaraţiile sale contradictorii faţă de Iran, a afirmat de atunci că conflictul s-a „încheiat din punct de vedere militar” şi că Washingtonul se mulţumeşte cu „statu quo-ul”. Preşedintele american a afirmat din nou joi că „nu are nevoie de un acord” cu Teheranul.

Liderul republican şi, mai ales, vicepreşedintele său, JD Vance, au recunoscut că acest conflict, prin creşterea vertiginoasă a preţurilor la petrol, a contribuit în mare măsură la victoria democraţilor. Secretarul Consiliului Suprem de Securitate Naţională al Iranului, Mohsen Rezaï, a ameninţat totuşi miercuri că va ataca bazele americane din afara Orientului Mijlociu, inclusiv din Europa, în cazul în care acestea ar fi folosite pentru a bombarda Republica Islamică.

În ciuda acalmiei actuale, Iranul atacă în mod regulat navele care încearcă să traverseze fără autorizaţia sa strâmtoarea Ormuz, o rută maritimă strategică prin care tranzitau aproximativ o cincime din hidrocarburile consumate la nivel mondial înainte de război. Washingtonul impune, la rândul său, un blocaj asupra porturilor iraniene.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, marina Gardienilor Revoluţiei a afirmat că două nave de transport de hidrocarburi au luat foc după ce au lovit mine în timp ce încercau să traverseze strâmtoarea Ormuz „pe o rută neautorizată”.

Editor : A.P.