Live TV

Explozii în Bahrain, după un atac cu drone revendicat de Iran asupra unei baze americane. Populația, îndemnată să se refugieze

Data publicării:
drona iran bahrain steag
Foto care are un caracter ilustrativ / Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Navele vizate

Duminică dimineaţă s-au auzit explozii în Bahrain, Iranul afirmând că a atacat cu drone o bază americană din această ţară din Golf, care a fost ţinta unor atacuri repetate de la începutul războiului din Orientul Mijlociu.

Potrivit unei jurnaliste AFP, au răsunat sirenele de alarmă, în timp ce autorităţile au publicat mai multe mesaje de alertă pe reţelele sociale, cerând populaţiei să se refugieze într-un loc sigur, fără a preciza însă originea ameninţării, scrie News.ro.

Ulterior, în jurul orei 4:00, s-au auzit explozii, a precizat jurnalista, iar martorii au raportat o altă serie de explozii în jurul orei 6:30. Într-un mesaj publicat pe platforma X, Ministerul de Interne din Bahrain a îndemnat „locuitorii să-şi păstreze calmul, să se îndrepte către cel mai apropiat loc sigur şi să urmărească informaţiile prin canalele oficiale”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

La scurt timp după aceea, Gardienii Revoluţiei, armata ideologică a Iranului, au declarat că au atacat o bază militară americană. „Sistemul radar de apărare aeriană american de la baza de elicoptere Al-Riffa, din Bahrain, a fost ţinta a şase drone aparţinând Forţei Aerospatiale a Gardienilor Revoluţiei Islamice”, au precizat Gardienii într-un comunicat publicat pe Telegram.

Vineri, Gardienii revendicaseră deja un atac asupra unui sistem radar american din Bahrain, primul atac împotriva unei ţări din Golf de la începutul lunii septembrie. Armata americană a asigurat, la rândul său, că a interceptat şi a doborât cele două drone lansate de forţele iraniene.

Bahrain, care găzduieşte o importantă bază navală americană, este una dintre ţările din Golf care au suferit numeroase atacuri din partea Teheranului de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, declanşat de atacurile americano-israeliene asupra Iranului din 28 februarie.

Navele vizate

Din septembrie se observă o acalmie a luptelor. În timp ce o serie de ameninţări din partea Washingtonului şi a Israelului au stârnit temeri privind o reluare a conflictului după alegerile de la jumătatea mandatului din 3 noiembrie din Statele Unite, Donald Trump, cunoscut pentru declaraţiile sale contradictorii faţă de Iran, a afirmat de atunci că conflictul s-a „încheiat din punct de vedere militar” şi că Washingtonul se mulţumeşte cu „statu quo-ul”. Preşedintele american a afirmat din nou joi că „nu are nevoie de un acord” cu Teheranul.

Liderul republican şi, mai ales, vicepreşedintele său, JD Vance, au recunoscut că acest conflict, prin creşterea vertiginoasă a preţurilor la petrol, a contribuit în mare măsură la victoria democraţilor. Secretarul Consiliului Suprem de Securitate Naţională al Iranului, Mohsen Rezaï, a ameninţat totuşi miercuri că va ataca bazele americane din afara Orientului Mijlociu, inclusiv din Europa, în cazul în care acestea ar fi folosite pentru a bombarda Republica Islamică.

În ciuda acalmiei actuale, Iranul atacă în mod regulat navele care încearcă să traverseze fără autorizaţia sa strâmtoarea Ormuz, o rută maritimă strategică prin care tranzitau aproximativ o cincime din hidrocarburile consumate la nivel mondial înainte de război. Washingtonul impune, la rândul său, un blocaj asupra porturilor iraniene.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, marina Gardienilor Revoluţiei a afirmat că două nave de transport de hidrocarburi au luat foc după ce au lovit mine în timp ce încercau să traverseze strâmtoarea Ormuz „pe o rută neautorizată”.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
901366105_1052749291168998_908874715800175855_n
1
București. Manifestația pro Georgescu de la Izvor s-a încheiat. O parte dintre...
Abu Dhabi Hosts Russia-Ukraine Talks with U.S. Envoy Jared Kushner in Attendance....
2
Rusia cere retragerea unei țări europene din NATO pentru a pune capăt războiului din...
Antti Hakkanen
3
Reacția Finlandei, după ce Rusia a condiționat un acord de pace cu Ucraina de retragerea...
Președintele bulgar, Rumen Radev, dă mâna cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski
4
Bulgaria oprește livrările de arme și ajutorul financiar pentru Ucraina. Condițiile puse...
US Airways Airbus A330 Aeroplane at London Heathrow Airport
5
Toate zborurile de pe aeroporturile din SUA, suspendate din cauza „unor circumstanţe...
Gică Hagi, mesaj direct pentru prim-ministrul României, după 2-1 cu Polonia: "Nu mai sunt la Constanța!"
Digi Sport
Gică Hagi, mesaj direct pentru prim-ministrul României, după 2-1 cu Polonia: "Nu mai sunt la Constanța!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
bibi netanyahu
Netanyahu cere un guvern de uniune națională pentru a înfrunta Iranul. Rivalul său îl acuză de „trucuri”: „Nu funcționează cu mine”
Strâmtoarea Ormuz,
Două petroliere au luat foc după ce au lovit mine în Strâmtoarea Ormuz. Anunțul Iranului
Donald Trump și JD Vance
Trump spune că Vance ar trebui să-și concentreze „toată atenția” asupra corupției: „Nu avem nevoie de un acord cu Iranul”
Tabără de instruire militară pentru voluntare din Teheran. Foto Profimedia
Iranul a deschis primul centru de instruire militară destinat exclusiv femeilor, din cauza temerilor privind noi atacuri americane
packaged frozen vegetables in supermarket freezers
De la atacuri asupra supermarketurilor la furturi de date fiscale. De ce hackerii vizează tot mai des Franța
Recomandările redacţiei
soldați americani
Schimbare radicală: SUA nu mai retrag soldații din Europa, îi...
Liderul PSD, Sorin Grindeanu.
Robert Negoiță îl contrazice pe Grindeanu în privința „sărăcirii”...
MWZjMzg4MDk3MGFlN2MxYjA3MTViY2M4ZTIwNmYwZA==.thumb
Trei nave comerciale, lovite de drone în apropierea gurilor Dunării...
nicusor dan si dacian ciolos
Nicușor Dan, primit de regele Cambodgiei. România încearcă să obțină...
Ultimele știri
Reguli mai stricte la Casa Albă: angajații nu se mai pot întâlni cu lobbyiștii fără acordul conducerii
Câți soldați a pierdut Rusia de la începutul războiului în Ucraina. Cele mai noi date
Rețea de contrabandă cu țigări, cu ajutorul unor angajați feroviari. Marfa era ascunsă în trenurile de călători
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
5 zodii cu noroc în relații. Astrele le deschid toate ușile când Luna intră în Vărsător pe 15 noiembrie
Cancan
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede...
Fanatik.ro
Au sfidat Stanciu și Ionuț Radu echipa națională? “Cum e accidentat? N-a vrut să vină! Unul a jucat la Celta...
editiadedimineata.ro
Protestele din Franța, amplificate de rețele de dezinformare pro-ruse, MAGA și israeliene
Fanatik.ro
Ce s-a întâmplat la vestiare imediat după România – Polonia 2-1. Cum a reacționat Gică Hagi
Adevărul
Ce putea face statul pentru Denis, reclamat de tată pentru droguri înainte să-și ia viața
Digieconomic
Ce se întâmplă cu bunurile cumpărate în timpul căsătoriei dacă soții divorțează. Cum se împart casa, mașina...
Digi FM
„Sunt cea mai norocoasă!” Michelle Pfeiffer, mesaj superb la aniversarea căsniciei: „33 de ani alături de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lewandowski a ajuns la microfon și nu s-a ferit, după România - Polonia 2-1: "Asta au făcut românii"
Pro FM
Justin Timberlake, apariție rară alături de cei doi fii ai săi. Silas și Phineas au urcat pe podium alături...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Prietenele Courteney Cox și Lisa Kudrow, apariție rară împreună în public. Actrițele din „Friends”, la cină...
Adevarul
Cine sunt marii datornici către stat și câți bani mai poate recupera ANAF
Newsweek
Cum să nu te izolezi după pensionare? Sfaturile unui psihoterapeut pentru a-ți face prieteni și obiceiuri noi
Digi FM
La 42 de ani, Avril Lavigne a devenit pentru prima dată mamă. Imaginile postate de artistă au strâns peste...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un singur antrenament pe săptămână poate fi aproape la fel de eficient ca trei. Metoda care ajută la...
Digi Animal World
Imagini virale într-un autobuz din SUA. Doi cai au urcat printre pasageri și au traversat vehiculul
Film Now
"Sunt multe lucruri despre care nu putem vorbi". Fiul lui Jack Nicholson, dezvăluiri despre relația cu tatăl...
UTV
Ilinca Vandici și-a fotografiat burtica de gravidă într-o ținută elegantă. Prezentatoarea va deveni mamă...