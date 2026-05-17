Expresia „independența Taiwanului”, explicată de președintele Lai Ching-te: „Nu face parte din Republica Populară Chineză”

Expresia „independența Taiwanului” înseamnă că insula nu aparține și nu se află sub autoritatea Beijingului și că numai poporul taiwanez poate decide asupra viitorului său, a declarat duminică președintele Lai Ching-te, relatează Reuters.

Declarațiile lui Lai, o reiterare a punctului său de vedere, vin la câteva zile după ce președintele Donald Trump s-a întâlnit cu omologul său chinez Xi Jinping la Beijing, în cadrul unui summit care a stârnit îngrijorări în Taiwan cu privire la sprijinul acordat insulei de către Statele Unite.

Liderul de la Casa Albă a declarat pentru Fox News după summit: „Nu vrem ca cineva să spună: «Să devenim independenți, pentru că Statele Unite ne susțin»”.

China consideră Taiwanul, guvernat democratic, drept teritoriu propriu și nu a renunțat niciodată la folosirea forței pentru a-l aduce sub controlul Beijingului, mai ales dacă China consideră că insula urmărește obținerea independenței oficiale.

În cadrul unui discurs ținut la Taipei, Lai a declarat că Partidul Democrat Progresist a adoptat în 1999 o rezoluție, care rămâne în vigoare ca politică a partidului, potrivit căreia Taiwanul este deja o țară suverană și independentă, denumită Republica China.

Guvernul susține că suveranitatea Taiwanului nu poate fi încălcată sau anexată și că viitorul său trebuie decis de poporul său, a afirmat el.

„Toată lumea poate înțelege clar că sensul expresiei «independența Taiwanului» se referă, de fapt, la faptul că Taiwanul nu face parte din Republica Populară Chineză”, a declarat el în cadrul unui eveniment organizat cu ocazia împlinirii a 40 de ani de la înființarea Partidului Democrat Progresist (DPP).

„Aceasta înseamnă că Republica Chineză și Republica Populară Chineză nu sunt subordonate una celeilalte”, a adăugat Lai.

Biroul chinez pentru Afaceri din Taiwan nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii.

Guvernul învins al Republicii Chineze a fugit în Taiwan în 1949, după ce a pierdut războiul civil în fața comuniștilor lui Mao Zedong, care au fondat Republica Populară Chineză. Lai a afirmat că numai alături de Taiwan poate exista Republica China, al cărei teritoriu include și insulele Penghu din Strâmtoarea Taiwan, precum și insulele Kinmen și Matsu, situate în apropierea coastei chineze.

„Așadar, este foarte clar: Republica China se află în Taiwan de 70 sau 80 de ani și s-a integrat deja cu Taiwanul, formând un tot unitar”, a adăugat el.

„Fie că o numim Republica China sau Taiwan — practic, indiferent de denumirea pe care o avem pe plan internațional, aceasta se referă la noi: cei 23 de milioane de locuitori din Taiwan, Penghu, Kinmen și Matsu”.

Lai nu a făcut referire la Trump în discursul său și nici nu a răspuns la întrebările care i-au fost adresate de către reporteri.

Deși SUA au fost, în mod tradițional, cel mai important susținător internațional al Taiwanului, Trump a declarat în timpul zborului de întoarcere de la Beijing că încă nu a luat o decizie cu privire la vânzările viitoare de arme către Taiwan, aspect prevăzut în legislația americană prin Legea privind relațiile cu Taiwanul din 1979.

