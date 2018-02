Familia care l-a găzduit pe Nikolas Cruz: „Am trăit cu un monstru sub acoperiș și nu am știut”

Familia care l-a găzduit pe Nikolas Cruz, tânărul care a recunoscut că a deschis focul într-un liceu din Florida, a vorbit pentru prima dată cu presa. Kimberley și James Snead l-au catalogat pe Cruz drept un „monstru”.

Cei doi l-au descris pe Cruz drept un tânăr singuratic și depresiv, însă recunosc că nu au vzut semne care să indice că ar fi capabil de o astfel de faptă, scrie the independent.co.uk.

Băiatul de 19 ani este acuzat că a ucis 17 oameni, după ce a deschis focul la Liceul Marjory Stoneman Douglas, din Parkland, un mic oraș aflat în apropirere de Florida.

„Am trăit cu un monstru sub acoperiș și nu am știut. Nu am văzut această față a lui”, a spus Kimberley Snead.

„Acum se pare că toată lumea știa multe lucruri despre comportamentul lui, însă noi nu am știut nimic. Este atât de simplu”, a spus și James Snead. Acesta face referire la numeroasele informații apărute în presă despre comportamentul violent al lui Cruz.

Nikolas Cruz a fost găzduit de familia Snead în noiembrie anul trecut, atunci când mama lui adoptivă a murit de pneumonie. Cei doi l-au încris la cursuri pentru adulți și l-au ajutat să își găsească un job la un amanet. În plus, l-au învățat să gătească, să folosească cuptorul cu microunde, să-și spele hainele sau să facă ordine în locuință.

„Era foarte naiv. Nu era prost, doar naiv. I-am spus că va trebui să respecte niște reguli și le-a urmat la virgulă”, a spus James Snead, veteran de război.

Aceștia i-au dat voie să păstreze arme în casă, cu condiția ca acestea să fie închise într-un seif. Cei doi i-au spus că trebuie să ceară voie înainte să scoată armele din seif. James Snead le-a spus jurnaliștilor că avea impresia că este singurul care are cheia de la acel seif. Acum însă bănuiește că tânărul de 19 ani păstrase una și pentru el.

Nikolas Cruz a recunoscut în fața anchetatorilor că el este cel care a deschis focul în liceul din Florida.