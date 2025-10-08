Familia unui bărbat vegan care a murit în timpul unui zbor a dat în judecată compania aeriană pentru că i-a servit un meniu cu carne

Un cardiolog vegan din California, care zbura de la Los Angeles la Sri Lanka, a murit după ce s-a înecat cu o bucată de mâncare dintr-un meniu cu carne pe care l-a primit cu toate că ceruse un meniu vegetarian, potrivit familiei persoanei decedate, care a dat în judecată compania aeriană.

În documentele obținute de Independent, care descriu procesul intentat de familia persoanei care a murit, se menționează că Asoka Jayaweera (85 de ani) nu a putut fi transportat la spital pentru că avionul s-ar fi aflat deasupra oceanului și pilotul nu putea efectua o aterizare de urgență.

Totuși, fiul lui Jayaweera, Surya, susține că avionul se afla încă deasupra teritoriului Statelor Unite atunci când incidentul a avut loc și că ar fi putut fi deviat cu ușurință înspre un alt aeroport.

Când avionul a aterizat într-un final la Edinburgh, în Scoția, Jayaweera, care avea o dietă vegetariană foarte strictă, își pierduse deja cunoștința de trei ore și jumătate și nu a mai putut fi salvat.

La două ore și jumătate după decolare, un însoțitor de bord l-a informat pe Jayaweera, care ceruse un meniu vegetarian, că acestea s-au epuizat și că nu îi poate oferi decât un meniu normal care conține carne. Însoțitorul de bord l-a sfătuit pe pasager „să mănânce în jurul” cărnii.

Incidentul a avut loc la aproximativ două ore și jumătate după decolarea din Los Angeles. Destinația finală era Sri Lanka. Foto: Profimedia Images

În timp ce își servea masa, Jayaweera s-a înecat cu mâncare. Membrii echipajului au intervenit pentru a-l ajuta pe bărbat, inclusiv prin administrarea de oxigen, însă nivelul de saturație al oxigenului din sângele său nu a mai crescut peste 85%.

Cu toate că zborul se afla la acel moment deasupra statului american Wisconsin, echipajul i-ar fi spus persoanei cu care Jayaweera călătorea că zborul nu mai putea fi deviat pentru că avionul se afla deasupra cercului polar arctic și era pe cale să traverseze Oceanul Arctic, potrivit plângerii.

Jayaweera a murit de pneumonie de aspirație – o infecție respiratorie cauzată de inhalarea unor bucăți de mâncare sau a altor lichide sau obiecte străine.

O vedetă de reality show a fost aproape să moară în timpul zborului după ce a mâncat un meniu care conținea urme de nuci

Acesta nu este primul caz în care persoane cu restricții alimentare specifice s-au confruntat cu probleme în timpul zborului.

Anul trecut, Jack Fowler, un influencer și vedetă de reality show din Marea Britanie, a spus că a fost aproape să moară în timpul unui zbor la Dubai, după ce i-a fost servit un meniu curry cu pui ce conținea urme de nuci, el având alergie severă la nuci.

Cu un an mai devreme, Fowler a spus că i s-a întâmplat același lucru după ce a primit o înghețată cu nuci în timpul zborului.

Vara trecută, un avion care a decolat de la Frankfurt cu destinația New York a trebuit să aterizeze de urgență la Paris, după ce unei femei de 41 de ani, alergică la fructe de mare, i s-a făcut rău când a mâncat un meniu ce conținea creveți.

Editor : Raul Nețoiu