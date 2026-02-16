Familia unui protestatar ucis în Iran a fost obligată să plătească pentru glonţul care l-a ucis, spune mătușa tânărului

O femeie din Iran, care locuieşte acum în Germania, a povestit că nepotul ei a fost ucis în timpul protestelor din Iran, iar familia lui a fost obligată „să plătească pentru glonţul care le-a ucis fiul”, scrie publicația Sky News, potrivit News.ro.

Nasrin a povestit detaliile dureroase ale zilei în care nepotul ei, Hooman, a fost ucis în timpul recentelor proteste din Iran.

Bărbatul în vârstă de 37 de ani se alăturase demonstraţiilor împotriva regimului în Lahijan, în nordul ţării, când, potrivit familiei sale, a fost împuşcat mortal de forţele guvernamentale la începutul lunii ianuarie.

„Hooman a ieşit în stradă fără armă. Nu avea nici măcar o piatră mică în buzunare pentru a se apăra, dar a fost împuşcat cu un glonţ militar”, a spus Nasrin, mătuşa lui, potrivit Sky News.

Nasrin, care locuieşte acum în Germania, a precizat că nu este sigur pentru ea să se întoarcă în Iran, aşa că nu poate fi alături de familia ei în timpul doliului.

Tot ce i-a rămas de la Hooman este o fotografie înrămată pe care o sărută în timp ce plânge.

„Au văzut atât de mulţi oameni plângând”

După moartea nepotului său, ea explică că rudele sale s-au dus să-i ridice cadavrul, dar li s-a spus că acesta fusese mutat în oraşul Rasht, un loc unde autorităţile sunt, de asemenea, acuzate de represiuni violente împotriva protestatarilor.

Nasrin spune că un prieten din oraş i-a povestit că bazarul a fost incendiat şi că, atunci când protestatarii au fugit de flăcări, forţele de securitate au deschis focul.

După incendiu, televiziunea iraniană de stat, susţinută de guvern, a difuzat imagini filmate cu drona care arătau urmările incidentului, spunând că acestea erau „la trei zile după incidentul terorist din bazarul Rasht”.

Nasrin spune că, atunci când familia ei a ajuns în sfârşit la locul unde era depus cadavrul lui Hooman, multe alte familii îndoliate se aflau deja acolo.

„Au văzut atât de mulţi oameni plângând, ţipând, suferind în toate felurile posibile”, explică ea.

„Erau mai multe containere. Au spus că trupul se afla în containere. Când au deschis uşile, au văzut mai multe cadavre îngrămădite unele peste altele. Au trebuit să-şi caute fiul.”

„Au trebuit să plătească pentru glonţul care l-a ucis pe fiul lor”

Ea susţine că rudelor sale li s-a spus să-l îngroape imediat pe Hooman şi că, atunci când au plecat, au trebuit să semneze un document în care se angajau să nu vorbească despre ce s-a întâmplat.

„Au trebuit să plătească bani pentru glonţul care l-a ucis pe fiul lor”, adaugă ea.

Hooman era căsătorit de trei ani când a murit. Tânăra lui soţie este acum văduvă.

Într-o postare pe reţelele de socializare, un prieten al lui a spus că, cu o oră înainte de a fi împuşcat, Hooman a spus că, dacă nu se va întoarce, înseamnă că a murit pentru ca alţii să poată fi liberi.

„Cine crezi că este responsabil pentru moartea lui?”, este întrebată Nasrin.

„Guvernul iranian, mullahii. Toţi sunt criminali, toţi au sângele poporului iranian pe mâini”, răspunde ea repede.

„Îi împuşcă pe tineri şi apoi cer bani pentru glonţ. Aceştia sunt oamenii aflaţi la putere sau sunt criminali?”, adaugă ea.

Numărul exact al victimelor în urma protestelor în masă care au început la sfârşitul lunii decembrie este dificil de verificat.

Guvernul iranian a făcut publice numele a aproximativ 3.000 de persoane care, potrivit acestuia, au fost ucise, inclusiv civili şi membri ai forţelor de securitate.

Acesta dă vina pe revoltători şi pe interferenţa străină pentru alimentarea violenţelor.

„Nu am nicio speranţă în Donald Trump”

În urma represiunii, preşedintele american Donald Trump a trimis nave de război către Iran şi a ameninţat în repetate rânduri că va folosi forţa pentru a-i determina să ajungă la un acord privind programul lor nuclear, dar Nasrin spune că nu este suficient.

„Nu am nicio speranţă în Donald Trump. Ar fi putut deja să ajute mulţi alţi iranieni. Ar fi putut aplica sancţiuni”, spune ea.

„Poporul iranian poate scăpa de acest guvern, dar trebuie să-l ajutăm. Nu au nevoie de război.”

Ar fi ea de acord cu intervenţia puterilor străine în ţară pentru a răsturna regimul sau crede că o schimbare durabilă poate avea loc doar din interior?

„Din interior”, răspunde ea, „Din exterior, ei vor doar război, vor să distrugă ţara noastră. Noi nu vrem asta.”

Neavând puterea de a impune schimbarea în Iran, Nasrin s-a alăturat miilor de alţi iranieni la protestele din Germania, cerând democraţie şi dreptate pentru cei morţi; ambele cereri ar putea eşua.

Editor : B.P.