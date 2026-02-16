Live TV

Familia unui protestatar ucis în Iran a fost obligată să plătească pentru glonţul care l-a ucis, spune mătușa tânărului

Data publicării:
protestatari incendiază mașini la Teheran
Regimul de la Teheran justifică uciderea a mii de oameni prin faptul că apărarea statului islamic este cea mai importantă misiune. Foto: Profimedia Images
Din articol
„Au văzut atât de mulţi oameni plângând” „Au trebuit să plătească pentru glonţul care l-a ucis pe fiul lor” „Nu am nicio speranţă în Donald Trump”

O femeie din Iran, care locuieşte acum în Germania, a povestit că nepotul ei a fost ucis în timpul protestelor din Iran, iar familia lui a fost obligată „să plătească pentru glonţul care le-a ucis fiul”, scrie publicația Sky News, potrivit News.ro.

Nasrin a povestit detaliile dureroase ale zilei în care nepotul ei, Hooman, a fost ucis în timpul recentelor proteste din Iran.

Bărbatul în vârstă de 37 de ani se alăturase demonstraţiilor împotriva regimului în Lahijan, în nordul ţării, când, potrivit familiei sale, a fost împuşcat mortal de forţele guvernamentale la începutul lunii ianuarie.

„Hooman a ieşit în stradă fără armă. Nu avea nici măcar o piatră mică în buzunare pentru a se apăra, dar a fost împuşcat cu un glonţ militar”, a spus Nasrin, mătuşa lui, potrivit Sky News.

Nasrin, care locuieşte acum în Germania, a precizat că nu este sigur pentru ea să se întoarcă în Iran, aşa că nu poate fi alături de familia ei în timpul doliului.

Tot ce i-a rămas de la Hooman este o fotografie înrămată pe care o sărută în timp ce plânge.

„Au văzut atât de mulţi oameni plângând”

După moartea nepotului său, ea explică că rudele sale s-au dus să-i ridice cadavrul, dar li s-a spus că acesta fusese mutat în oraşul Rasht, un loc unde autorităţile sunt, de asemenea, acuzate de represiuni violente împotriva protestatarilor.

Nasrin spune că un prieten din oraş i-a povestit că bazarul a fost incendiat şi că, atunci când protestatarii au fugit de flăcări, forţele de securitate au deschis focul.

După incendiu, televiziunea iraniană de stat, susţinută de guvern, a difuzat imagini filmate cu drona care arătau urmările incidentului, spunând că acestea erau „la trei zile după incidentul terorist din bazarul Rasht”.

Nasrin spune că, atunci când familia ei a ajuns în sfârşit la locul unde era depus cadavrul lui Hooman, multe alte familii îndoliate se aflau deja acolo.

„Au văzut atât de mulţi oameni plângând, ţipând, suferind în toate felurile posibile”, explică ea.

„Erau mai multe containere. Au spus că trupul se afla în containere. Când au deschis uşile, au văzut mai multe cadavre îngrămădite unele peste altele. Au trebuit să-şi caute fiul.”

„Au trebuit să plătească pentru glonţul care l-a ucis pe fiul lor”

Ea susţine că rudelor sale li s-a spus să-l îngroape imediat pe Hooman şi că, atunci când au plecat, au trebuit să semneze un document în care se angajau să nu vorbească despre ce s-a întâmplat.

„Au trebuit să plătească bani pentru glonţul care l-a ucis pe fiul lor”, adaugă ea.

Hooman era căsătorit de trei ani când a murit. Tânăra lui soţie este acum văduvă.

Într-o postare pe reţelele de socializare, un prieten al lui a spus că, cu o oră înainte de a fi împuşcat, Hooman a spus că, dacă nu se va întoarce, înseamnă că a murit pentru ca alţii să poată fi liberi.

„Cine crezi că este responsabil pentru moartea lui?”, este întrebată Nasrin.

„Guvernul iranian, mullahii. Toţi sunt criminali, toţi au sângele poporului iranian pe mâini”, răspunde ea repede.

„Îi împuşcă pe tineri şi apoi cer bani pentru glonţ. Aceştia sunt oamenii aflaţi la putere sau sunt criminali?”, adaugă ea.

Numărul exact al victimelor în urma protestelor în masă care au început la sfârşitul lunii decembrie este dificil de verificat.

Guvernul iranian a făcut publice numele a aproximativ 3.000 de persoane care, potrivit acestuia, au fost ucise, inclusiv civili şi membri ai forţelor de securitate.

Acesta dă vina pe revoltători şi pe interferenţa străină pentru alimentarea violenţelor.

„Nu am nicio speranţă în Donald Trump”

În urma represiunii, preşedintele american Donald Trump a trimis nave de război către Iran şi a ameninţat în repetate rânduri că va folosi forţa pentru a-i determina să ajungă la un acord privind programul lor nuclear, dar Nasrin spune că nu este suficient.

„Nu am nicio speranţă în Donald Trump. Ar fi putut deja să ajute mulţi alţi iranieni. Ar fi putut aplica sancţiuni”, spune ea.

„Poporul iranian poate scăpa de acest guvern, dar trebuie să-l ajutăm. Nu au nevoie de război.”

Ar fi ea de acord cu intervenţia puterilor străine în ţară pentru a răsturna regimul sau crede că o schimbare durabilă poate avea loc doar din interior?

„Din interior”, răspunde ea, „Din exterior, ei vor doar război, vor să distrugă ţara noastră. Noi nu vrem asta.”

Neavând puterea de a impune schimbarea în Iran, Nasrin s-a alăturat miilor de alţi iranieni la protestele din Germania, cerând democraţie şi dreptate pentru cei morţi; ambele cereri ar putea eşua.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Viktor Orban
1
Înfuriat de declarațiile lui Zelenski făcute la Munchen, Viktor Orban îi dă replica...
maria zaharova sustine o conferinta de presa
2
Prima reacție a Rusiei după acuzațiile privind otrăvirea cu o substanță rară a lui...
marcel ciolacu psd
3
Marcel Ciolacu: Cel mai bine pentru România este, dacă se rupe această coaliţie, să...
Vladimir Putin
4
„Patrioții furioși” ai Rusiei întorc armele împotriva lui Putin. Cum a ajuns „țarul cel...
Marcel Ciolacu și Ilie Bolojan stau de vorba
5
Ciolacu, nemulțumit după prezidențiale: „Eu am demisionat, nu l-am văzut pe Bolojan sau...
"Niciodată în viaţa mea nu am lucrat pentru bani, vă jur!" Are o avere uriașă, dar merge cu metroul în București
Digi Sport
"Niciodată în viaţa mea nu am lucrat pentru bani, vă jur!" Are o avere uriașă, dar merge cu metroul în București
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Exiled crown prince Reza Pahlavi speaks at a news conference in Washington DC.
Reza Pahlavi îi cere lui Trump să intervină militar „de urgență” în Iran: „Să punem capăt acestui regim nedorit”
Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi gestures
Avertisment de la Teheran: Iranul nu va renunța la îmbogățirea uraniului nici măcar în cazul unui război
Iranian FM Meets Josep Borrell In Jordan
SUA și Iran au reluat negocierile în Oman privind programul nuclear al Teheranului. Care au fost concluziile întâlnirii și ce urmează
President Trump held a Iran, Supreme Court and Tariffs press briefing in Washington - 27 Jun 2025
Trump nu exclude noi atacuri aeriene ale SUA asupra Iranului: „Am auzit că Teheranul încearcă să reia programul nuclear”
Ayatollahul Iranului și Donald Trump
Trump îl amenință pe ayatollahul Ali Khamenei: Ar trebui să fie foarte îngrijorat. Marco Rubio: SUA, pregătite să discute cu Teheranul
Recomandările redacţiei
Digital Euro Illustration
UE vrea să reducă dependența de plățile non-europene. Ce este euro...
american mutat in oradea
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România...
mihail galuzin
Rusia cere plasarea Ucrainei sub „administrare externă”: „Ar face...
nuuk groenlanda
Cum a devenit un oraș înghețat cu 20.000 de locuitori un teren de...
Ultimele știri
Gruparea Wagner a primit o nouă misiune: FSB pregătește operațiuni speciale
Rata anuală a inflaţiei a scăzut la 9,62% în luna ianuarie
Furtuni violente în Noua Zeelandă: zeci de mii de oameni fără curent, transporturi blocate în Insula de Nord
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Pești. Sensibilitatea lor devine un atu puternic dacă știu să o transforme în...
Cancan
Ex-soția vedetei Antena 1 s-a combinat cu multimilionarul Cosmopolis. De Sfântul Valentin, a scos-o la o...
Fanatik.ro
Surprinzător! Unde se afla Dan Șucu în timp ce Rapid era învinsă de Farul în SuperLiga
editiadedimineata.ro
Un caz de dispariție din SUA redeschide dezbaterea despre limitele vieții private
Fanatik.ro
Cine este românul care ar fi fost la fel de celebru ca Gigi Becali, dacă ar fi trăit astăzi. Puțini au auzit...
Adevărul
A murit „regele motorinei”, partenerul „de afaceri” al fostului șef al ANAF Sorin Blejnar. Era dat în...
Playtech
Cum se putea salva femeia prinsă în mașina electrică în flăcări, în Sectorul 6. Detaliul ignorat care ar fi...
Digi FM
Paula Seling, mesaj de ziua fetiței pe care a adoptat-o acum 9 ani: "Mă uit la tine și învăț ce înseamnă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FOTO Secretul ”cumplit” din spatele fotografiei care a făcut înconjurul lumii
Pro FM
Cine sunt finaliștii Selecției Naționale de la Eurovision 2026. Doi artiști au primit wild card din partea...
Film Now
George Clooney își amintește "audiția teribilă" pentru Francis Ford Coppola: "A crezut că eram beat, dar nu...
Adevarul
„Ăsta nu e un avion la clasa întâi, e un tren din Africa”. Surpriza totală pentru un român în „bolidul”...
Newsweek
Care pensionari cu grupe au câștigat pensii mărite în instanță? De ce Casa de Pensii nu le-a dat banii în plus
Digi FM
Sarah Ferguson i-ar fi cerut un loc de muncă lui Jeffrey Epstein. "Am nevoie disperată de bani”, arată...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Statinele nu provoacă majoritatea efectelor secundare care le sunt atribuite, arată un studiu amplu făcut pe...
Digi Animal World
Cum arată cea mai rară vulpe din lume. Experții au capturat unul dintre ultimele exemplare și i-au montat un...
Film Now
Kate Hudson, despre viața cu părinții Goldie Hawn și Kurt Russell. Dezvăluiri surprinzătoare ale actriței...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online