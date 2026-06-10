Fanii anime din Japonia protestează după ce Trump a apărut ca Naruto într-un clip generat cu AI. Mii de japonezi au semnat o petiție

Mii de japonezi au semnat o petiție online prin care cer oprirea utilizării personajelor populare de manga și anime în mesajele politice ale președintelui american Donald Trump și ale Casei Albe. Reacția a fost declanșată de un videoclip publicat pe rețeaua Truth Social.

Aproape 20.000 de persoane au semnat o petiţie online în Japonia, protestând împotriva utilizării personajelor de manga şi anime de către preşedintele american Donald Trump şi Casa Albă în postările de pe reţelele de socializare, relatează Agerpres.

În cel mai recent exemplu, un video postat sâmbătă pe Truth Social îl înfăţişează pe Donald Trump în rolul ninja Naruto Uzumaki din seria manga „Naruto”, stârnind indignare în rândul fanilor acestui anime extrem de popular.

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În martie, o postare a Casei Albe a combinat imagini ale atacurilor militare americane din Iran cu fragmente din filme şi seriale TV populare, inclusiv seria manga şi anime „Yu-Gi-Oh!”.

Petiţia, lansată în martie, a fost relansată marţi, în urma difuzării noului video „Naruto”, într-o acţiune descrisă de organizatori ca fiind „urgentă” şi menită să aducă în atenţia deţinătorilor de drepturi preocupările fanilor manga şi anime.

„De mulţi ani, aceste opere au inspirat publicul din întreaga lume, transmiţând valori precum curajul, prietenia şi perseverenţa”, se arată în petiţie.

„Din acest motiv, mulţi fani sunt îngrijoraţi atunci când imaginile din aceste opere par a fi utilizate în contexte politice sau militare care pot diferi de intenţiile creatorilor sau deţinătorilor de drepturi originali”, adaugă petiţia.

Editor : M.I.