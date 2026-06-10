Live TV

Fanii anime din Japonia protestează după ce Trump a apărut ca Naruto într-un clip generat cu AI. Mii de japonezi au semnat o petiție

Data publicării:
trumnaruto
Donald Trump prezentat ca Naruto Uzumaki. Captură video X

Mii de japonezi au semnat o petiție online prin care cer oprirea utilizării personajelor populare de manga și anime în mesajele politice ale președintelui american Donald Trump și ale Casei Albe. Reacția a fost declanșată de un videoclip publicat pe rețeaua Truth Social.

Aproape 20.000 de persoane au semnat o petiţie online în Japonia, protestând împotriva utilizării personajelor de manga şi anime de către preşedintele american Donald Trump şi Casa Albă în postările de pe reţelele de socializare, relatează Agerpres.

În cel mai recent exemplu, un video postat sâmbătă pe Truth Social îl înfăţişează pe Donald Trump în rolul ninja Naruto Uzumaki din seria manga „Naruto”, stârnind indignare în rândul fanilor acestui anime extrem de popular.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

În martie, o postare a Casei Albe a combinat imagini ale atacurilor militare americane din Iran cu fragmente din filme şi seriale TV populare, inclusiv seria manga şi anime „Yu-Gi-Oh!”.

Petiţia, lansată în martie, a fost relansată marţi, în urma difuzării noului video „Naruto”, într-o acţiune descrisă de organizatori ca fiind „urgentă” şi menită să aducă în atenţia deţinătorilor de drepturi preocupările fanilor manga şi anime.

„De mulţi ani, aceste opere au inspirat publicul din întreaga lume, transmiţând valori precum curajul, prietenia şi perseverenţa”, se arată în petiţie.

„Din acest motiv, mulţi fani sunt îngrijoraţi atunci când imaginile din aceste opere par a fi utilizate în contexte politice sau militare care pot diferi de intenţiile creatorilor sau deţinătorilor de drepturi originali”, adaugă petiţia.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
accident tir-constanta-politie locala colaj
1
Un polițist local i-a dat cu spray lacrimogen și l-a lovit cu picioarele pe șoferul...
grafic crestere bani
2
Reacție în lanț a băncilor după amenzile din dosarul ROBOR. Ce spun BT, BCR, BRD...
vladimir putin la birou
3
Panică la Kremlin. Serviciile secrete au oprit camerele de supraveghere din jurul lui...
INSTANT_COTROCENI_DAN_RUTTE_NAWROCKI_30_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-scaled
4
Planul B de guvernare. Ce nume de premier ia în calcul Nicușor Dan dacă Executivul condus...
moscova
5
Măsurile anunțate de Moscova, după ce premierul proeuropean al Armeniei a câștigat...
Fără precedent: SUA l-a interzis pe aeroport și l-a trimis acasă! "Au o problemă cu țara mea"
Digi Sport
Fără precedent: SUA l-a interzis pe aeroport și l-a trimis acasă! "Au o problemă cu țara mea"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump și JD Vance
Doar unul din zece europeni mai consideră SUA un aliat, arată un sondaj realizat în 15 țări
trump
Declarațiile lui Trump despre Iran, la câteva ore distanță: De la „victorie totală” în două săptămâni la acord de pace în 2-3 zile
Trump Tower
Familia Trump a încasat aproximativ 500 de milioane de dolari dintr-o afacere cripto, în timp ce investitorii au pierdut peste 90%
Old cracked wall with radiation warning sign and painted flag
Patru puncte-cheie domină negocierile SUA - Iran privind programul nuclear: de la suspendarea îmbogățirii uraniului la inspecții
President Trump Departs Japan For Korea During Asia Trip
Donald Trump dă vina pe Iran pentru prăbușirea elicopterului Apache și amenință cu un răspuns: „Din necesitate”
Recomandările redacţiei
Portavion SUA
Armata SUA a lansat atacuri împotriva Iranului. Gărzile Revoluționare...
eugen tomac nicusor dan cotroceni
Kelemen Hunor: Avea dreptate Nicușor Dan când a venit cu Eugen Tomac...
Masina
Cine era generalul rus ucis într-un atentat lângă Moscova. O a doua...
Dead Dolphin on the beach at Saltwick Bay North Yorkshire England
Delfinii morți și eșuați pe țărmul Mării Negre scot la iveală...
Ultimele știri
România preia timp de un an președinția Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est. Oana Țoiu participă la summitul de la Sofia
Reacția șefei opoziţiei din Taiwan la declarațiile lui Trump, care a respins independenţa insulei
Șefa ANM: „Ne apropiem de pragul unei zile de caniculă”, după care urmează o răcire și ploi în toată țara. Cât va ține valul de furtuni
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
5 zodii care își schimbă complet viața în vara 2026 și se desprind de trecut. Universul le pregătește...
Cancan
Cu ce boală fusese diagnosticat Alexandru, medicul mort la Floreasca? Ultima discuție cu un coleg te va lăsa...
Fanatik.ro
Codruța Filip, uimită de comportamentul lui Florin Prunea, la Desafio. Întâmplarea pe care nu o va uita
editiadedimineata.ro
Imigrația, alegerile și inteligența artificială au dominat dezinformarea din Spania și Portugalia. Ce...
Fanatik.ro
Grecii anunță lovitura pe care Ivan Savvidis i-o pregătește lui Răzvan Lucescu! Miliardarul aduce la PAOK...
Adevărul
Cum verifici online dacă ai datorii la ANAF în 2026. Pașii pe care trebuie să îi urmezi
Playtech
Orașul românesc care renaște la granița cu războiul. Cum a devenit un punct-cheie pentru Europa
Digi FM
Salariile preoților se schimbă din 2027. Cât va câștiga lunar un preot după noua grilă
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
I-a ”furat” inima Mariei Sharapova! Dezvăluirea rusoaicei: ”În multe țări, asta nu e legal”
Pro FM
Ce au descoperit fanii în „Thriller” după 40 de ani. Detaliul subtil care a trecut neobservat ani la rând: „E...
Film Now
Cine este Camila Alves, soția lui Matthew McConaughey. Cum arată copiii lor
Adevarul
„Războiului stelelor”. Sateliți militari ruși s-au apropiat de unul comercial finlandez care furnizează...
Newsweek
La ce oră intră, vineri, pensiile pe card? Cei 2.500.000 pensionari nu primesc banii în același timp
Digi FM
Soția lui Christian Eriksen, sacrificiul făcut din dragoste pentru fotbalist. Viața discretă a femeii care...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce simțim "fluturi în stomac" când suntem emoționați sau nervoși? Explicația surprinzătoare a neurologilor
Digi Animal World
Viața tristă a celei mai bogate pisici din lume. A moștenit peste 1,5 milioane de dolari, dar nu a primit...
Film Now
Are 70 de ani, a devenit mamă la 46, dar nu regretă. Geena Davis: „Sunt fericită că am avut copii târziu...
UTV
Cabral a transmis un mesaj emoționant după divorțul de Andreea Ibacka: „Am zile în care mă țin din inerție”