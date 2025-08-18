Live TV

Fascinația politicienilor pentru animale exotice: zebrele lui Orban, crocodilul lui Kadîrov și struții din Kiev. Cine are un rechin

Data publicării:
Ocean shark bottom view from below. Open toothy dangerous mouth with many teeth. Underwater blue sea waves clear water shark swims forward
Oligarhul georgian Bidzina Ivanișvili s-a lăudat că are un rechin mic, „de doar un metru și jumătate”. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Din articol
Povestea rechinului Cunoscător al struților, dat afară Dacă vedeți un crocodil, nu uitați să țipați Iaci pentru trupe Nu-și poate schimba firea Tăcerea mieilor

Oamenii puternici nu-și măsoară puterea doar în palate placate cu aur și parade militare, ci și în creaturi exotice care se simt mai acasă în Serengeti decât pe câmpiile monotone ale Europei, scrie Politico într-un material dedicat pasiunii exotice  a politicienilor de rang înalt pentru animale pe care cetățenii obișnuiți le văd doar al televizor sau, în cel mai bun caz, la vreo grădină zoologică sau acvariu. Pornind de la fauna exotică a lui Viktor Orbán care a stârnit furori în Ungaria, publicația citată aduce în discuție și rechinul oligarhului georgian Bidzina Ivanișvili, dar și struții lui Viktor Ianukovici, fost președinte al Ucrainei.

Imaginile recente filmate cu drona ale proprietății familiei prim-ministrului maghiar Viktor Orbán din Hatvanpuszta, o fostă proprietate a Habsburgilor, au stârnit controverse, dezvăluind că, pe lângă elemente de lux precum o grădină cu palmieri, o capelă și fântâni, pe teren se aflau și animale exotice, inclusiv zebre și antilope.

Scandalul a izbucnit la începutul lunii august, după ce deputatul din opoziție Ákos Hadházy a publicat imagini cu proprietatea neterminată a lui Orbán, contestând insistența guvernului că locul este doar un „majorság” agricol (un conac, n.r) deținut de tatăl prim-ministrului.

Ministrul de externe al Poloniei, Radosław Sikorski, l-a tachinat pe Orbán în legătură cu imaginile, întrebându-l dacă zebrele sunt „animale de fermă tradiționale” în Ungaria.

De la Budapesta la Groznîi, de la Moscova la Phenian, liderii autoritari au transformat de mult timp animalele sălbatice în accesorii politice, ca simboluri ale bogăției, virilității și puterii. În lumina cazului Orbán și a zebrelor, Politico a analizat alți iubitori controversați de animale din lume.

Povestea rechinului

Oligarhul și conducătorul de facto al Georgiei, Bidzina Ivanișvili, locuiește într-un castel neo-modernist din oțel și sticlă deasupra orașului Tbilisi — cu propriul său acvariu cu rechini. În ultimii ani, partidul său, Visul georgian, s-a îndepărtat de UE și a adoptat calea pro-rusă.

Cunoscut colecționar de plante și animale exotice, Ivanișvili a adunat o impresionantă grădină zoologică personală în conacul său, incluzând pinguini, zebre, lemuri, un cangur și, da, un rechin. Într-un interviu din 2014, el a descris modest rechinul ca fiind mic, „doar un metru și jumătate”.

„Lemurii se plimbau liberi în curtea mea ca pisicile”, a adăugat el.

Cunoscător al struților, dat afară

Fostul satrap rus al Ucrainei, Viktor Ianukovici, avea și el o grădină zoologică în conacul său, cu păuni, fazani, cerbi și urși. De asemenea, a deținut odată trei canguri, dar unul a murit înghețat, unul a fugit, iar al treilea a fost eliberat în speranța că se vor întoarce – ceea ce nu s-a întâmplat.

Dar struții au fost cei care l-au făcut un cunoscut iubitor al faunei sălbatice, după primul său interviu important după ce a fost alungat din Kiev de revoluția Euromaidan din 2014. Ianukovici a spus: „Am susținut struții, ce e rău în asta?” – o frază care a declanșat instantaneu un val de meme online.

Acei struți au supraviețuit proprietarului lor, care a fugit în Rusia, și încă mai cutreieră terenul conacului din Kiev, care este acum un parc public.

Dacă vedeți un crocodil, nu uitați să țipați

Se spune că lordul războiului cecen Ramzan Kadîrov ține zeci de animale în numeroasele sale palate. Pisicile, câinii de vânătoare și mai puțni exoticii cai, căprioare, urși și rațe nu ar impresiona pe nimeni din această listă.

Dar colecția sa se pare că merge mai departe, incluzând o fermă cămile, crescute pentru carne. Și Kadîrov — supranumit „câinele de pază al lui Putin” — deține, de asemenea, un tigru, un leu și un crocodil.

Iaci pentru trupe

Într-un gest emblematic al diplomației autoritare, Rusia a dăruit Coreei de Nord peste 70 de animale de grădină zoologică anul trecut, printre care un leu african, doi urși bruni și doi iaci.

Cadoul generos a venit la o lună după ce Coreea de Nord a trimis trupe pentru a-l ajuta pe președintele rus Vladimir Putin în războiul său împotriva Ucrainei.

Nu-și poate schimba firea

Chiar și un președinte care disprețuiește în mare măsură animalele de companie nu poate rezista unei mici diplomații cu feline mari.

În timpul vizitei sale din mai în Arabia Saudită, președintele SUA Donald Trump a primit mai mult decât promisiuni de investiții: regatul a dăruit o pereche de leoparzi arabi rari Grădinii Zoologice Naționale Smithsonian.

Cunoscut pentru indiferența sa față de animale – nu a adus niciodată un câine sau o pisică la Casa Albă și a scris odată pe Twitter cât de mult îi displac rechinii – Trump ar fi fost intrigat de leoparzi, întrebându-l pe directorul Smithsonian despre personalitatea lor și arătând un interes deosebit pentru această specie.

Tăcerea mieilor

Nu toți oamenii puternici preferă prădătorii.

În 2017, fostul prim-ministru italian Silvio Berlusconi s-a fotografiat cu miei în timpul unei campanii de Paște cu tematică vegetariană. „Fii ca el. El a salvat cinci miei de la sacrificarea de Paște!”, îndemna un mesaj din clipul difuzat la TV.

Deși mult mai puțin feroce decât animalele asociate cu alte personalități din această listă, cascadoria avea scopul de a crea o imagine mai blândă pentru extravagantul magnat media devenit politician, transformând animalele cu blană într-un instrument de PR politic.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fulger in furtuna
1
Cod portocaliu de furtuni puternice. Care sunt zonele vizate de avertizarea ANM
Presidents Of US And Russia Meet For Talks In Anchorage
2
Ce i-a cerut Putin lui Trump: Ucraina trebuie să se retragă complet din Donețk. Ce oferă...
Trump and Putin hold joint press conference in Alaska after summit
3
Trump anunță că a convenit cu Putin că războiul din Ucraina se va încheia cu un schimb de...
profimedia-1011858694
4
Însoțitorii lui Zelenski: lista liderilor europeni care vor merge la Casa Albă cu...
GettyImages-2221174152
5
SUA au propus Ucrainei garanții de securitate similare articolului 5 din Tratatul NATO...
Liber de contract de două luni și jumătate, Ianis Hagi a ales
Digi Sport
Liber de contract de două luni și jumătate, Ianis Hagi a ales
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
pc calculator tastatura computer
Cum au ajuns rețele globale de fraudare a studiilor să amenințe...
photo-collage.png - 2025-08-17T195854.185
Nicușor Dan: România s-a oferit să contribuie la „garanții solide de...
Rezultate bac, sesiunea de toamnă 2025. Foto Getty Images
Rezultate bacalaureat 2025, sesiunea de toamnă. La ce oră se afișează...
Laborator China
Expunerea la anumite substanțe chimice modifică activitatea genelor...
Ultimele știri
Cercetătorii au descoperit o nouă specie de hominizi care ar putea schimba povestea evoluției omului
Antilopă robotică folosită în Tibet pentru supravegherea acestor animale, amenințate cu dispariția
O prietenie subacvatică: balenele și delfinii nu doar coexistă, ci se caută reciproc. Imagini cu interacțiuni spectaculoase (studiu)
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1029959073
Emmanuel Macron: „Există un singur agresor, Rusia, o putere imperialistă și revizionistă”
Trump, Putin set to hold closed-door talks on Ukraine
Trump anunță „mari progrese” în relația cu Putin. „Rămâneți conectați!”
Trump, Putin begin talks at Alaska summit
Witkoff anunță că Trump și Putin au convenit asupra unor „garanții de securitate solide” pentru Ucraina
profimedia-1029945864
Ursula von der Leyen: „Salutăm dorința lui Trump de a oferi garanții de securitate Ucrainei similare Articolului 5” din Tratatul NATO
profimedia-0953970736
Marco Rubio: SUA s-ar putea să nu reușească să pună capăt războiului din Ucraina. „Oamenii vor continua să moară cu miile”
Partenerii noștri
Pe Roz
Din ce face bani Sharon Stone la 67 de ani: "Mai mult decât din filme". Acum 24 de ani a pierdut 18 milioane...
Cancan
ALERTĂ în România: se ÎNTÂMPLĂ de la 00! Nu ieșiți din case
Fanatik.ro
Momentul în care o femeie îl ia în brațe pe ucigașul soțului ei. Ce-i șoptește la ureche, în fața instanței
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Ea este mama ”vampir”, femeia care și-a chinuit copiii în cel mai crunt mod posibil. Pentru ce a primit 40 de...
Adevărul
Gesturile subtile ale puterii între Trump și Putin, descifrate de experți
Playtech
Carmen Iohannis, abandonată de soț! Klaus Iohannis a dispărut, ce se întâmplă cu milionul de euro cerut de...
Digi FM
Nicușor Dan, drumeție cu fiul lui în spate, până la Chilia lui Arsenie Boca. Ce au transmis turiștii care...
Digi Sport
Ar fi al treilea cel mai scump transfer din istoria fotbalului: au pus banii pe masă!
Pro FM
Alina Eremia s-a căsătorit cu Edy Barbu. Nuntă la palat, o rochie de mireasă superbă, petrecere în aer liber
Film Now
(VIDEO) Momentul în care Jason Momoa își dă jos barba pentru „Dune: Part Three”: „La naiba, urăsc asta!”...
Adevarul
Trump era nervos pe Putin după summitul din Alaska. Detalii despre discuțiile în toiul nopții cu europenii
Newsweek
Magistrații sar la gâtul lui Bolojan care le-a tăiat pensiile speciale cu 18.000 lei. Asasinat moral
Digi FM
Cea mai mică pensie din România. Câți bani ia o persoană care a lucrat doar o singură zi
Digi World
Cum scapi de sforăit? Cele mai simple trucuri care chiar funcționează
Digi Animal World
Câinele format de români pentru români, dat uitării: Mioriticul a ajuns la doar 70 de pui pe an
Film Now
Leonardo DiCaprio, despre cel mai mare regret din cariera sa. A refuzat un rol care a devenit „o capodoperă”...
UTV
Adela Popescu, despre începutul relației cu Radu Vâlcan. „Mi-a luat puțin timp până m-am lămurit că...