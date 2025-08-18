Fascinația politicienilor pentru animale exotice: zebrele lui Orban, crocodilul lui Kadîrov și struții din Kiev. Cine are un rechin

Oamenii puternici nu-și măsoară puterea doar în palate placate cu aur și parade militare, ci și în creaturi exotice care se simt mai acasă în Serengeti decât pe câmpiile monotone ale Europei, scrie Politico într-un material dedicat pasiunii exotice a politicienilor de rang înalt pentru animale pe care cetățenii obișnuiți le văd doar al televizor sau, în cel mai bun caz, la vreo grădină zoologică sau acvariu. Pornind de la fauna exotică a lui Viktor Orbán care a stârnit furori în Ungaria, publicația citată aduce în discuție și rechinul oligarhului georgian Bidzina Ivanișvili, dar și struții lui Viktor Ianukovici, fost președinte al Ucrainei.

Imaginile recente filmate cu drona ale proprietății familiei prim-ministrului maghiar Viktor Orbán din Hatvanpuszta, o fostă proprietate a Habsburgilor, au stârnit controverse, dezvăluind că, pe lângă elemente de lux precum o grădină cu palmieri, o capelă și fântâni, pe teren se aflau și animale exotice, inclusiv zebre și antilope.

Scandalul a izbucnit la începutul lunii august, după ce deputatul din opoziție Ákos Hadházy a publicat imagini cu proprietatea neterminată a lui Orbán, contestând insistența guvernului că locul este doar un „majorság” agricol (un conac, n.r) deținut de tatăl prim-ministrului.

Ministrul de externe al Poloniei, Radosław Sikorski, l-a tachinat pe Orbán în legătură cu imaginile, întrebându-l dacă zebrele sunt „animale de fermă tradiționale” în Ungaria.

De la Budapesta la Groznîi, de la Moscova la Phenian, liderii autoritari au transformat de mult timp animalele sălbatice în accesorii politice, ca simboluri ale bogăției, virilității și puterii. În lumina cazului Orbán și a zebrelor, Politico a analizat alți iubitori controversați de animale din lume.

Povestea rechinului

Oligarhul și conducătorul de facto al Georgiei, Bidzina Ivanișvili, locuiește într-un castel neo-modernist din oțel și sticlă deasupra orașului Tbilisi — cu propriul său acvariu cu rechini. În ultimii ani, partidul său, Visul georgian, s-a îndepărtat de UE și a adoptat calea pro-rusă.

Cunoscut colecționar de plante și animale exotice, Ivanișvili a adunat o impresionantă grădină zoologică personală în conacul său, incluzând pinguini, zebre, lemuri, un cangur și, da, un rechin. Într-un interviu din 2014, el a descris modest rechinul ca fiind mic, „doar un metru și jumătate”.

„Lemurii se plimbau liberi în curtea mea ca pisicile”, a adăugat el.

Cunoscător al struților, dat afară

Fostul satrap rus al Ucrainei, Viktor Ianukovici, avea și el o grădină zoologică în conacul său, cu păuni, fazani, cerbi și urși. De asemenea, a deținut odată trei canguri, dar unul a murit înghețat, unul a fugit, iar al treilea a fost eliberat în speranța că se vor întoarce – ceea ce nu s-a întâmplat.

Dar struții au fost cei care l-au făcut un cunoscut iubitor al faunei sălbatice, după primul său interviu important după ce a fost alungat din Kiev de revoluția Euromaidan din 2014. Ianukovici a spus: „Am susținut struții, ce e rău în asta?” – o frază care a declanșat instantaneu un val de meme online.

Acei struți au supraviețuit proprietarului lor, care a fugit în Rusia, și încă mai cutreieră terenul conacului din Kiev, care este acum un parc public.

Dacă vedeți un crocodil, nu uitați să țipați

Se spune că lordul războiului cecen Ramzan Kadîrov ține zeci de animale în numeroasele sale palate. Pisicile, câinii de vânătoare și mai puțni exoticii cai, căprioare, urși și rațe nu ar impresiona pe nimeni din această listă.

Dar colecția sa se pare că merge mai departe, incluzând o fermă cămile, crescute pentru carne. Și Kadîrov — supranumit „câinele de pază al lui Putin” — deține, de asemenea, un tigru, un leu și un crocodil.

Iaci pentru trupe

Într-un gest emblematic al diplomației autoritare, Rusia a dăruit Coreei de Nord peste 70 de animale de grădină zoologică anul trecut, printre care un leu african, doi urși bruni și doi iaci.

Cadoul generos a venit la o lună după ce Coreea de Nord a trimis trupe pentru a-l ajuta pe președintele rus Vladimir Putin în războiul său împotriva Ucrainei.

Nu-și poate schimba firea

Chiar și un președinte care disprețuiește în mare măsură animalele de companie nu poate rezista unei mici diplomații cu feline mari.

În timpul vizitei sale din mai în Arabia Saudită, președintele SUA Donald Trump a primit mai mult decât promisiuni de investiții: regatul a dăruit o pereche de leoparzi arabi rari Grădinii Zoologice Naționale Smithsonian.

Cunoscut pentru indiferența sa față de animale – nu a adus niciodată un câine sau o pisică la Casa Albă și a scris odată pe Twitter cât de mult îi displac rechinii – Trump ar fi fost intrigat de leoparzi, întrebându-l pe directorul Smithsonian despre personalitatea lor și arătând un interes deosebit pentru această specie.

Tăcerea mieilor

Nu toți oamenii puternici preferă prădătorii.

În 2017, fostul prim-ministru italian Silvio Berlusconi s-a fotografiat cu miei în timpul unei campanii de Paște cu tematică vegetariană. „Fii ca el. El a salvat cinci miei de la sacrificarea de Paște!”, îndemna un mesaj din clipul difuzat la TV.

Deși mult mai puțin feroce decât animalele asociate cu alte personalități din această listă, cascadoria avea scopul de a crea o imagine mai blândă pentru extravagantul magnat media devenit politician, transformând animalele cu blană într-un instrument de PR politic.

