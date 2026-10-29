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Fatima Banez, fost ministru al Muncii în Spania, a murit în accidentul de tren de miercuri

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Accident feroviar grav în Spania, cu zeci de morți. Foto: Profimedia Images
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Fatima Banez, fostul ministru spaniol al muncii şi securităţii sociale, se numără printre persoanele decedate în gravul accident feroviar care a avut loc miercuri în Spania, potrivit confirmării organizaţiei patronale CEOE, pe care o conducea, informează agenția spaniolă EFE, potrivit Agerpres.

Patronatul şi-a exprimat joi „cea mai profundă tristeţe” pentru moartea lui Banez şi a transmis „cele mai sincere condoleanţe pentru zecile de victime ale acestui eveniment teribil şi apropierea şi sprijinul nostru pentru toate persoanele rănite, familiile lor şi cei apropiaţi”.

Catastrofa a cauzat cel puţin 69 de morţi şi zeci de răniţi, dintre care o mare parte au necesitat spitalizare, în timp ce căutările pentru găsirea altor posibile victime continuă printre vagoanele distruse de impactul puternic al unui tren care s-a ciocnit de altul oprit în apropierea localităţii Urda din provincia Toledo, la sud de Madrid.

CEOE a publicat miercuri informaţia că Banez călătorea într-unul dintre trenuri şi nu a fost localizată.

În 2011, Fatima Banez a fost numită ministru de către prim-ministrul de atunci, conservatorul Mariano Rajoy (Partidul Popular), abia venit la putere în plină criză financiară şi economică, începută în 2008.

Într-un context de austeritate în privinţa cheltuielilor publice şi de creştere a impozitelor, Banez a primit sarcina de a elabora o reformă a muncii (2012) şi una a pensiilor (2013) şi a trebuit să facă faţă convocării a două greve generale împotriva politicii executivului.

După ce a părăsit guvernul, s-a dedicat activităţii private şi în 2020 a devenit preşedinta Fundaţiei CEOE.

Banez a fost consilier extern pentru compania Iberdrola Internacional, precum şi consilier independent la Laboratorios Rovi şi preşedinta Institutului de Talent şi Inovaţie EYSagardoy.

Născută la Huelva (sud-vestul Spaniei) în 1967, Fatima Banez a studiat drept şi ştiinţe economice şi antreprenoriale la Universitatea Pontificia Comillas (ICADE E3) şi a urmat un program postuniversitar în administrarea afacerilor (MBA) la Universitatea Harvard. Era căsătorită şi avea doi copii.

Editor : B.E.

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